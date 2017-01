Halvtid i Serie:A: Udinese

Vi kollar med Jesper Klingnell på Udinese-redaktionen hur det har gått uppe i Friuli där President Pozzo har skiftat tränare under hösten.

Jag skulle säga att säsongen har gått väldigt mycket upp och ned. Eller snarare ned och upp. Det började dåligt: Spelet såg mediokert ut och poängen trillade inte in i önskad takt. Men i oktober kom ett tränarbyte där Iachini lämnade och Delneri kom in. Därefter har det sett betydligt bättre ut både spelmässigt och poängmässigt. I tabellen har Udinese avancerat till en stabil tiondeplats.Att tränarbytet fick en positiv effekt och att effekten har hållit i sig under en längre period. På sina fem första matcher som Udinesecoach förlorade Delneri endast en gång och det var alltså tydligt att tränarbytet hade gett en omedelbar inverkan på laget. Men när Udinese därefter förlorade två matcher i rad var det nog många som började fundera på om det hade varit en tillfällig effekt som visat sig. Då vände det igen och Udinese avslutade höstsäsongen med fyra matcher utan förlust. Så det jag är mest nöjd med under säsongen är att Delneri kom in och vände en misslyckad inledning till vad som i skrivande stund är en stabil mittenplacering i Serie A -tabellen.Höjdpunkten var Danilos konstspark hemma mot Juventus . Det var en speciell dag, då Udinese firade 120 år som klubb. Matchen såg ut att gå mot 0-0 och klockan tickade upp på tilläggstid. Då klev mittbacken, tillika lagkaptenen, fram. Hans matchavgörande mål var för bra för att kunna regisseras.Lågvattenmärket var hemmamatchen mot Chievo . Även uttåget ur Coppa Italia i mitten av augusti var en missräkning i Udineselägret.Det är väl ingen av de nya spelarna som har varit några dominanter. Rodrigo De Paul var ett namn som kom in och med sin teknik och fart såg argentinaren på försäsongen ut att kunna bli en spännande attraktion att följa. Även i tävlingsmatcherna har De Paul visat teknik och fart men som offensiv mittfältare måste han göra fler poäng och när dessa har uteblivit har även frågetecknen dykt upp kring argentinaren.Tittar man på Sven Kums har han fått mycket förtroende och svarat genom att vara stabil på innermittfältet. Belgaren slår sällan bort passningar och står oftast rätt i försvaret. Men han är inte en spektakulär spelare.I stället är förmodligen Seko Fofana är det nyförvärv som har lyst mest. Framför allt sedan Delneri tog över som tränare har denne unge fransman visat framfötterna.Det börjar bli en vana att säga Karnezis, och sett över hela säsongen är det han som har varit Udineses mest stabila spelare.Ser man till slutet av hösten, då Udinese verkligen kommit i gång, har även anfallsduon Zapata/Théréau lett styrkorna. Zapata är tung men samtidigt löpsatark och är därför väldigt viktig för Udineses anfallsspel. Théréau har å sin sida fått en utgångspunkt längre ut till vänster och visat att han är betydligt mer än en hårdjobbande löpare.Nej, egentligen inte. Spelet bygger mycket på ett starkt kollektiv och när Udinese i början av säsongen hade det svårt var det just det kollektiva spelet som inte fungerade. När Udinese har kommit i gång på slutet har poängen trillat in tack vare ett fint lagspel. Men ska man nämna någon besvikelse är det nog De Paul, som många trodde mycket på och som stundtals visat stor potential, men som inte varit tillräckligt farlig i den sista tredjedelen.Klubben har fått utstå viss kritik för att det finns för få italienare i truppen. Så med det i bakhuvudet vore det roligt med ett spännande inhemskt namn i januarifönstret.Förhoppningen i Udineselägret är så klart att Delneri kan bygga vidare och fortsätta vinna. I sådana fall ska Udinese kunna avancera ytterligare i tabellen. Samtidigt kan det svänga fort i fotboll och om lagen runt omkring får upp farten eller får in några toppnamn under januarifönstret kan Udinese halka ned i tabellen. Men med vetskapen om att det skiljer 15 poäng ned till Palermo på nedflyttningsplats är det absolut realistiskt att ha som målsättning att hålla sig kvar och sikta på den övre halvan av tabellen.