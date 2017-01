Höstens lag i Serie A

Höstens omgångar har spelats klart och här så presenterar vi höstens lag med Gazzetta Dello Sport´s betyg. I en 3-4-1-2 uppställning så har vi tagit ut de med bäst snittbetyg samt spelat 10 matcher eller mer under hösten.

Alltså en 3-4-1-2 uppställning blev höstens Serie A lag. I övrigt får vi se tre Atalanta spelare med. Inte så överaskande då Gian Pero Gasperini har verkligen fått igång på det talangfulla laget från Bergamo. Caldara har stått för stabilt spel i försvaret och har flera klubbar intresserade. Franck Kessie snackades det om redan i somras att Juventus med mera var intresserade av, och nu efter en rikigt bra höst så hans värde definitivt ökat. Alejandro Gomez. Wow vilken höst 28-åringen har haft. Med 5 mål och 4 assists på 19 matcher kanske inte är det mest övertygande men Gomez har verkligen varit delaktig i Atalantas framfart. Med den polske landslagsmålvakten i mål så har han varit riktigt bra under hösten och näst intill aldrig gjort några större misstag i Roma. Nainggolan är en viktig kugge på Romas mittfälllt och delar samma snittbetyg som Napolis två spelare: Zielinski, och Hamsik (6,26). Islossningen för Edin Dzeko har gjort att han får det näst högsta betyget av anfallarna i höstens spel. Ligger även på tredjeplats i skytteligan. Acerbi tog lite av en överaskande plats. Sassuolo har verkligen inte levt upp till förra årets resultat och ligger i bottensiktet i ligan. Kan Di Francesco vända på den dåliga formen? Berardi är nu tillbaka efter skada och även flera andra. Vi får se om och hur Sassuolo förstärker truppen i Januari fönstret. Två stycken från Neapel kom med på mittfältssidan. Marek Hamsik och Pitr Zielinski med samma betyg som Romas Nainggolan. Zielinski stod för en bra insats föregående säsong och har fortsatt hösten på samma sätt. Hamsik har stått för 5 mål och 7 assists på hösten och har inte på något sätt visat dåligt form. Andrea Belotti. Inte alls förvånad att han har bäst betyg utav alla positioner. Han ligger jämsides med Dzeko på delad andra plats i skytteligan. Han har även skrivit på ett nytt kontrakt till 2021 där han har en utköpsklausul som ska ligga runt 100M€. Med sina tretton gjorda mål så har han även gjort fyra assists på de 17 matcherna som han har spelat.

3-4-1-2



Wojciech Szczesny, Roma 6,50 Mattia Caldara, Atalanta, 6,36 Kostas Manolas, Roma, 6,27 Francesco Acerbi, Sassuolo, 6,26

Nainggolan, Roma 6,26 Piotr Zielinski, Napoli, 6,26 Marek Hamsik, Napoli, 6,26 Franck Kessie, Atalanta,6,47

Alejandro Gomez, Atalanta, 6,63

Edin Dzeko, Roma, 6,61 Andrea Belotti, Torino, 6,71





Svedesi´s



Oscar Hiljemark, Palermo, 5,79 14 Matcher Robin Quaison, Palermo, 5,96 12 Matcher Marcus Rohden, Crotone, 5,72, 19 Matcher Filip Helander, Bologna, 5,90, 6 Matcher Samuel Gustafsson, Torino, 0,00, 0 Matcher Emil Krafth, Bologna, 5,67, 10 Matcher

