Postpartita Omg:22: Matchfakta och svenskkollen

Målskyttar: 0-1 Inglese 90´ (4-3-3): (4-3-1-2): Strakosha

Basta-de Vrij-Hoedt-Radu

Parolo-Biglia-MilinkovicSavic

Anderson-Djordjevic-Lulic Sorrentino

Cacciatore-Gamberini-Spolii-Gobbi

Bastien-Radovanovic-Hetemaj

De Guzman

Birsa-Inglese Byten:

Alberto-Radu 76´

Rossi-Djordjevic 76´

Lombardi-Basta 84´ Byten:

Izco-De Guzman 64´

Dainelli-Spolli 78´

Rigoni-Bastien 80´ Tränare: S.Inzaghi Tränare: Maran Systemändring: 4-2-3-1 76´ Systemändring: 4-5-1 35´ Medial-linje: 60,27 Medial-linje: 39,58 Distans/Snabbhet: 111,7/7,2 Distans/Snabbhet: 108,8/7,2 Milinkovic-Savic, Lulic Cacciatore, Izco Domare: Fabbri Stadio: Olimpico - Rom

Publik: cirka 15.000 (inga officiella siffror) Matchstatistik: Bollinnehav (%): 60-40 Räddningar: 1-8 Straffar: 0-0 Skott totalt: 21-4 Skott på mål: 8-2 Direkta frisparkarsavslut: 0-0 Fasta situationer-avslut: 5-0 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 20-4 Assists: 7-1 Offsides: 1-0 Hörnor: 10-3 Orsakade fouls: 7-14 Förlorade bollar: 32-36 Vunna bollar: 37-26 Kontringar: 1-1 Krossbollar 12-2 Långbollar: 25-42 Anfall centralt: 35-4 Anfall från höger: 7-3 Anfall från vänster 16-3 Speluppbyggnader: 26-8

Målskyttar: 1-0 D´Ambrosio 23´, 2-0 Joao Mario 43´, 3-0 Eder 73´ (4-3-3): (4-2-3-1): Handanovic

D´Ambrosio-Medel-Miranda-Nagatomo

Gagliardini-Jose Mario-Brozovic

Candreva-Icardi-Peresic Bizzarri

Zampano-Stendardo-Coda-Briaghi

Kastanos-Memushaj

Bruno-Verre-Benali

Bahebeck Byten:

Barbosa-Candreva 76´

Santon-D´Ambrosio 85´ Byten:

Crescenzi-Stendardo 55´

Cerri-Bahebeck 75´

Cubas-Kastanos 82´ Tränare: Pioli Tränare: Oddo Systemändring: - Systemändring: 4-1-4-1 46´ Medial-linje: 56,33 Medial-linje: 45,16 Distans/Snabbhet: 109,6/6,9 Distans/Snabbhet: 110,6/7 Nagatomo Briaghi Domare: Calvarese Stadio: Giuseppe Meazza - Milano

Publik: 38.968 Matchstatistik: Bollinnehav (%): 64-36 Räddningar: 3-5 Straffar: 0-0 Skott totalt: 15-9 Skott på mål: 8-3 Direkta frisparkarsavslut: 0-1 Fasta situationer-avslut: 0-0 Ramträffar: 0-1 Målchanser: 15-7 Assists: 4-0 Offsides: 0-2 Hörnor: 11-3 Orsakade fouls: 11-14 Förlorade bollar: 44-32 Vunna bollar: 40-31 Kontringar: 0-0 Krossbollar 6-1 Långbollar: 9-8 Anfall centralt: 21-8 Anfall från höger: 9-4 Anfall från vänster 6-4 Speluppbyggnader: 34-23 Målskyttar: 1-0 Falque 16´, 1-1 Petagna 66´ (4-3-3): (3-4-1-2): Hart

De Silvestri-Rossettini-Moretti-Barreca

Benassi-Valdifiori-Obi

Falque-Belotti-Ljajic Berisha

Toloi-Caldara-Zukanovic

Conti-Grassi-Freuler-Spinazzola

Kurtic

Petagna-Gomez Byten:

Baselli-Obi 30´

Iturbe-Valdifiori 73´ Byten:

Kessié-Grassi havtid

D´Alessandro-Gomez 85´

Pesic-Petagna 87´ Tränare: Mihajlovic Tränare: Gritti (Gasperini avst.) Systemändring: 4-2-3-1 73´ Systemändring: 3-4-3 61´ Medial-linje: 48.46 Medial-linje: 54,02 Distans/Snabbhet: 110,4/7 Distans/Snabbhet: 110,5/7 Moretti Freuler, Caldara Domare: Damato Stadio: Olimpico Grande Torino - Turin

Publik: 4.097 betalande - 11.468 säsongskort Matchstatistik: Bollinnehav (%): 46-54 Räddningar: 8-3 Straffar: 0-0 Skott totalt: 10-13 Skott på mål: 4-9 Direkta frisparkarsavslut: 2-1 Fasta situationer-avslut: 1-1 Ramträffar: 0-1 Målchanser: 6-11 Assists: 0-4 Offsides: 3-1 Hörnor: 2-6 Orsakade fouls: 16-19 Förlorade bollar: 32-38 Vunna bollar: 25-2+9 Kontringar: 0-0 Krossbollar 7-6 Långbollar: 16-14 Anfall centralt: 9-12 Anfall från höger: 7-9 Anfall från vänster 9-9 Speluppbyggnader: 15-27 Målskyttar: 0-1 Destro 64´,1-1 Borriello 90´+2´ (4-3-1-2): (4-3-3): Rafael

Piscane-Ceppitelli-Alves-Capuano

Isla-Dessena-Tachtsidis

Di Gennaro

Sau-Borriello Mirante

Krafth-Oikonomou-Maietta-Masina

Donsah-Pulgar-Nagy

Di Francesco-Destro-Krejci Byten:

Miangue-Ceppitelli 78´

Salamon-Dessena 86´ Byten:

Verdi-Di Francesco 62´

Viviani-Nagy 72´

Torosidis-Destro 89´ Tränare: Rastelli Tränare: Donadoni Systemändring: - Systemändring: - Medial-linje: 54,81 Medial-linje: 46,68 Distans/Snabbhet: 104,4/6,7 Distans/Snabbhet: 105,3/6,8 Sau, Tachtsidis Maietta, Donsah, Viviani

Viviani (direkt rött) 88´

Krafth (direkt rött -friläge) 90´+1´ Domare: Pairetto Stadio: Sant´Elia - Cagliari

Publik: 6.213 betalande - 4.901 säsongskort Matchstatistik: Bollinnehav (%): 51-49 Räddningar: 1-6 Straffar: 0-0 Skott totalt: 13-4 Skott på mål: 8-3 Direkta frisparkarsavslut: 1-0 Fasta situationer-avslut: 0-0 Ramträffar: 1-0 Målchanser: 13-4 Assists: 2-1 Offsides: 0-2 Hörnor: 3-2 Orsakade fouls: 18-15 Förlorade bollar: 41-35 Vunna bollar: 25-26 Kontringar: 0-0 Krossbollar 9-0 Långbollar: 10-14 Anfall centralt: 17-12 Anfall från höger: 8-1 Anfall från vänster 8-4 Speluppbyggnader: 28-19 Målskyttar: 1-0 Stoian 24´, 1-1 Mchedlidze 39´ 2-1 Falcinelli 56´.

3-1 Falcinelli 90´+1´, 4-1 Falcinelli 90´+2´ (4-4-2): (4-3-1-2): Cordaz

Rosi-Ceccherini-Ferrari-Martella

Rohdén-Barberis-Crisetig-Palladino

Stoian-Falcinelli Skorupski

Veseli-Bellusci-Costa-Dimarco

Krunic-Diousse-Croce

Pucciarelli

Marilungo-Mchedlidze Byten:

Capezzi-Barberis 72´

Trotta-Palladino 77´

Nalini-Stoian 90´+4´ Byten:

Maccarone-Marilungo 60´

Thiam-Mchedlidze 78´

Zajc-Pucciarelli 86´´ Tränare: Nicola Tränare: Martusciello Systemändring: - Systemändring: - Medial-linje: 55,92 Medial-linje: 47,66 Distans/Snabbhet: 109,5/6,8 Distans/Snabbhet: 106,2/6,6 Ceccherini, Falcinelli, Rosi Krunc Domare: Tagliavento Stadio: Ezio Scida - Crotone

Publik: 1.243 betalande - 6.243 säsongskort Matchstatistik: Bollinnehav (%): 46-54 Räddningar: 2-4 Straffar: 1-0 Skott totalt: 14-4 Skott på mål: 8-3 Direkta frisparkarsavslut: 1-0 Fasta situationer-avslut: 1-0 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 10-3 Assists: 6-2 Offsides: 1-1 Hörnor: 8-1 Orsakade fouls: 11-11 Förlorade bollar: 18-41 Vunna bollar: 20-27 Kontringar: 1-0 Krossbollar 7-3 Långbollar: 18-14 Anfall centralt: 10-4 Anfall från höger: 6-1 Anfall från vänster 8-6 Speluppbyggnader: 14-20 Målskyttar: 1-0 Ilicic 17´, 2-0 Chiesa 50´, 2-1 Simeone 57´´ ,

2-2 Hiljemark 59´, 3-2 Kalinic 62´, Simeone (straff) 86´ (3-4-2-1): (3-4-3): Sportiello

Sanchez-De Maio-Astori

Chiesa-Vecino-Badelj-Olivera

Valero-Ilicic

Kalinic Lamanna

Orban-Burdisso-Munoz

Izzo-Cofie-Hiljemark-Laxalt

Simeone-Pinilla-Lazovic Byten:

Bernardeschi-Badelj 60´

Cristoforo-Ilicic 71´

Tello-Chiesa 87´ Byten:

Taarbt-Cofie 32´

Pandev-Pinilla 52´

Ntcham-Hiljemark 79´´ Tränare: Sousa Tränare: Juric Systemändring: - Systemändring: - Medial-linje: 51,85 Medial-linje: 51,7 Distans/Snabbhet: 111,2/6,9 Distans/Snabbhet: 111,4/6,7 Badelj, Olivera

Bernardeschi (direkt rött - hands) Cofie, Burdisso, Simeone,Laxalt Domare: Orsato Stadio: Artemio Franchi - Florens

Publik: 7.147 betalande - 20.154 säsongskort Matchstatistik: Bollinnehav (%): 53-47 Räddningar: 0-5 Straffar: 0-1 Skott totalt: 16-6 Skott på mål: 10-4 Direkta frisparkarsavslut: 1-2 Fasta situationer-avslut: 2-0 Ramträffar: 1-0 Målchanser: 8-5 Assists: 6-2 Offsides: 1-3 Hörnor: 5-0 Orsakade fouls: 19-7 Förlorade bollar: 52-48 Vunna bollar: 39-51 Kontringar: 0-0 Krossbollar 1-1 Långbollar: 13-18 Anfall centralt: 13-6 Anfall från höger: 8-3 Anfall från vänster 4-4 Speluppbyggnader: 18-14 Målskyttar: 0-1 Peres 5´, 1-1 Praet 21´, 1-2 Dzeko 66´,

2-2 Schick 71´, 3-2 Muriel 73´ (4-3-1-2): (3-4-2-1): Puggioni

Bereszynski-Silvestre-Skriniar-Regini

Barreto-Torreira-Praet

Fernandes

Quagliarella-Muriel Szcezesny

Rüdiger-Fazio-Vermaelen

Peres-De Rossi-Strootman-Emerson

Mainggolan-Perotti

Dzeko Byten:

Linetty-Praet 62´

Schick-Fernandes 69´

Djuricic-Muriel 84´ Byten:

El Shaarawy-Peres 77´

Totti-De Rossi 78´

Paredes-Vermaelen 87´´ Tränare: Giampaolo Tränare: Spalletti Systemändring: - Systemändring: 4-2-3-1 77´,

3-2-4-1 87´ Medial-linje: 49,81 Medial-linje: 53,06 Distans/Snabbhet: 101,8/6,6 Distans/Snabbhet: 101/6,5 Torreira, Puggioni Vermaelen, Rüdiger, Totti Domare: Mazzoleni Stadio: Luigi Ferraris

Publik: 3.022 betalande - 16.770 säsongskort Matchstatistik: Bollinnehav (%): 44-56 Räddningar: 7-3 Straffar: 0-0 Skott totalt: 13-13 Skott på mål: 6-9 Direkta frisparkarsavslut: 1-1 Fasta situationer-avslut: 1-0 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 8-9 Assists: 5-5 Offsides: 2-5 Hörnor: 7-7 Orsakade fouls: 14-22 Förlorade bollar: 25-25 Vunna bollar: 17-20 Kontringar: 3-1 Krossbollar 12-10 Långbollar: 18-23 Anfall centralt: 10-4 Anfall från höger: 7-6 Anfall från vänster 5-11 Speluppbyggnader: 18-34 Målskyttar: 0-1 Higuain 9´, 0-2 Khedira 25´ (4-2-3-1): (4-2-3-1): Consigli

Antei-Acerbi-Cannavaro-Peluso

Mazzitelli-Aquilani

Berardi-Pellegrini-Politano

Matri Buffon

Lichsteiner-Bonucci-Chiellini-Sandro

Khedira-Pjanic

Cuadrado-Dybala-Mandzukic

Higuain Byten:

Duncan-Mazzitelli 58´

Defrel-Pellegrini 59´

Ragusa-Matri 75´ Byten:

Pjaca-Dybala 78´

Rincon-Cuadrado 83´ Tränare: Di Francesco Tränare: Allegri Systemändring: 4-3-3 36´,

4-2-4 58´, 4-2-3-1 75´ Systemändring: 4-3-3 83´ Medial-linje: 52,56 Medial-linje: 47,57 Distans/Snabbhet: 108/6,7 Distans/Snabbhet: 110,4/6,9 Politano, Mazzitelli, Peluso Pjanic Domare: Doveri Stadio: Mapei - Reggio Emilia

Publik: 15.082 betalande - 6.502 säsongskort Matchstatistik: Bollinnehav (%): 44-56 Räddningar: 4-3 Straffar: 0-0 Skott totalt: 6-13 Skott på mål: 3-7 Direkta frisparkarsavslut: 0-0 Fasta situationer-avslut: 0-2 Ramträffar: 0-1 Målchanser: 5-13 Assists: 1-8 Offsides: 1-2 Hörnor: 5-6 Orsakade fouls: 12-17 Förlorade bollar: 42-49 Vunna bollar: 27-30 Kontringar: 0-1 Krossbollar 6-5 Långbollar: 19-17 Anfall centralt: 6-7 Anfall från höger: 3-9 Anfall från vänster 5-9 Speluppbyggnader 19-18 Målskyttar: 0-1 Bonaventura 8´, 1-1 Thereau 31´, 2-1 De Paul 73´ (4-3-3): (4-3-3): Karnezis

Faraoni-Danilo-Felipe-Samir

Fofana-Halfredsson-Jankto

De Paul-Zapata-Thereau Donnarumma

Abate-Paletta-Romagnoli-De Sciglio

Kucka-Locatelli-Pasalic

Suso-Bacca-Bonaventura Byten:

Angella-Faraoni 30´

Ali Adnan-Fofana 72´

Heurtaux-De Paul 90´+1´ Byten:

Deulofeu 27´

Lapadula-Bacca 71´

Vangioni-De Sciglio 74´´ Tränare: Del Neri Tränare: Montella Systemändring: 5-3-2 90´+1´ Systemändring: - Medial-linje: 49,81 Medial-linje: 52,53 Distans/Snabbhet: 104,2/6,7 Distans/Snabbhet: 100,6/6,6 Samir, De Paul, Angella Pasalic, Romagnoli Domare: Banti Stadio: Dacia Arena - Udine

Publik: 10.774 betalande - 15.234 säsongskort Matchstatistik: Bollinnehav (%): 49-51 Räddningar: 5-4 Straffar: 0-0 Skott totalt: 11-13 Skott på mål: 6-9 Direkta frisparkarsavslut: 0-1 Fasta situationer-avslut: 0-1 Ramträffar: 0-2 Målchanser: 7-7 Assists: 3-2 Offsides: 1-2 Hörnor: 2-7 Orsakade fouls: 11-8 Förlorade bollar: 36-34 Vunna bollar: 25-24 Kontringar: 0-0 Krossbollar 4-5 Långbollar: 33-5 Anfall centralt: 7-12 Anfall från höger: 14-21 Anfall från vänster 14-12 Speluppbyggnader: 13-29 Målskyttar: 0-1 Nestorovski 6´, Mertens 66´ (4-3-3): (4-3-3): Reina

Hysaj-Albiol-Maksimovic-Ghoulam

Allan-Jorginho-Hamsik

Callejon-Mertens-Insigne Posavec

Rispoli-Goldaniga-Gonzalez-Pezzella

Henrique-Jajalo-Chochev

Trajkovski-Nestororvski-Quaison Byten:

Zielisnki-Allan 54´

Pavoletti-Jorginho 63´ Byten:

Aleesami-Trajkovski 60´

Morganella-Quaison 88´

Sinjic-Nestorovski 90´+1´ Tränare: Sarri Tränare: Lopez Systemändring: 4-2-3-1 63´ Systemändring: 4-4-1 92´ Medial-linje: 63,98 Medial-linje: 35,9 Distans/Snabbhet: 109,8/6,9 Distans/Snabbhet: 108,5/7 ´- Quaison, Henrique, Jajalo,

Gonzalez

Goldaniga (direkt rött) 90´ Domare: Celi Stadio: San Paolo - Neapel

Publik: 41.166 Matchstatistik: Bollinnehav (%): 66-34 Räddningar: 1-12 Straffar: 0-0 Skott totalt: 20-2 Skott på mål: 13-2 Direkta frisparkarsavslut: 1-0 Fasta situationer-avslut: 1-0 Ramträffar: 1-0 Målchanser: 9-2 Assists: 5-1 Offsides: 0-4 Hörnor: 14-2 Orsakade fouls: 7-5 Förlorade bollar: 32-27 Vunna bollar: 26-22 Kontringar: 0-0 Krossbollar 17-1 Långbollar: 1-25 Anfall centralt: 10-1 Anfall från höger: 19-3 Anfall från vänster 24-2 Speluppbyggnader: 44-12







Juventus 21 17 0 0 4 44-16 51 Roma 22 15 2 5 44-21 47 Napoli 22 13 6 3 48-25 45 Inter 22 13 3 4 37-23 42 Lazio 22 12 4 6 35-25 40 Atalanta 22 12 3 7 34-25 39 Milan 21 11 4 6 32-26 37 Fiorentina 21 9 7 5 36-28 34 Torino 22 8 7 7 39-32 31 Udinese 22 8 4 10 27-29 28 Chievo 22 8 4 10 22-30 28 Bologna 21 7 6 8 21-26 27 Sampdoria 22 7 6 9 25-29 27 Cagliari 22 8 3 11 32-46 27 Genoa 22 6 7 9 27-32 25 Sassuolo 21 7 3 12 31-37 24 Empoli 22 5 6 11 13-30 21 Crotone 21 3 4 14 20-37 13 Palermo 22 2 5 15 18-42 11 Pescara 21 1 6 14 16-42 0 9

Det sicilianska laget Palermo fick med sig ett bra resultat från Sao Paolo. 1 poäng vardera och inte minst storspel av målvakten Josip Posavec trots tavlan som ledde till kvitteringen.(5,5) trots att han är nära en flytt så stod han för en hyfsad insats då Palermo fick försvara sig mot Napoli s forceringar. Gult kort i 23 minuten samt utbytt i 88:e minuten.satt kvar på bänken hela matchen.sitter fortfarande bänk för sitt Torino. Kommer han få sin chans under våren när andra spelare börjar bli slitna? Återstår att se.hann knappt skriva på för Genoa innan han fick debutera för sin nya klubb.fick han i betyg av Gazzetta och stod även för ett mål. Han blev utbytt i 79:e minuten. Kan det vara så att han passar bättre in i Ivans Juric´s kvickare 3-4-1-2? Efter att inte ha platsat i Palermos startelva så fick han en kanonstart i Genoa.(6,5) stod för en bra insats när hemma laget Crotone tog en viktig 4-1 seger. Han spelade hela matchen och i minut 90+2 så stod han för en assist till forwarden Falcinelli som även stod för ett hattrick.En(5) som fick fortsatt förtroende före en Torosidis som var osäker på spel fick syna det röda kortet i slutminuterna efter att ha fällt Borriello och fick då alltså de röda kortet för frilägesutvisning.Frågan om han får behålla platsen Torosidis då han är tillbaka från skada plus att Emil lär vara borta i två matcher.var inte med i truppen på grund av en ryggskada.