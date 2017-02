Postpartita Omg:25: "Ny frisyr, gamla vanor"

Målskyttar: 1-0 Marchisio 13´, 2-0 Dybala 40´, 3-0 Higuain 63´,

4-0 Dybala 89´, 4-1 Chochev 90´+3´ (4-2-3-1): (4-3-3): Buffon

Alves-Bonucci-Benatia-Asamoah

Khedira-Marchisio

Pjaca-Dybala-Sturaro

Higuain Posavec

Rispoli-Goldaniga-Andelkovic-Aleesami

Jajalo-Henrique-Chochev

Sallai-Nestorovski-Balogh Byten:

Lemina-Khedira halvtid

Cuadrado-Sturaro 70´

Rincon-Marchisio 75´ Byten:

Sunjic-Jajalo 50´

Emablo-Sallai 71´

Diamanti-Balogh 82´ Tränare: Allegri Tränare: Lopez Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 54,43 Medial-linje: 46,96 Distans/Snabbhet: 107,8/6,6 Distans/Snabbhet: 108/6,7 Marchisio Goldaniga Domare: Di Bello Stadio: Juventus Stadium - Turin

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 53-47 Räddningar: 2-3 Straffar:- 0-0 Skott totalt: 12-6 Skott på mål: 10-4 Direkta frisparkarsavslut: 2-0 Fasta situationer-avslut: 1-0 Ramträffar: 1-0 Målchanser: 10-4 Assists: 4-2 Offsides: 5-0 Hörnor: 8-3 Orsakade fouls: 10-12 Förlorade bollar: 39-38 Vunna bollar: 27-28 Kontringar: 0-0 Krossbollar 8-5 Långbollar: 13-27 Anfall centralt: 14-8 Anfall från höger: 15-8 Anfall från vänster 10-7 Speluppbyggnader: 21-12

Målskyttar: 1-0 Conti 48´ (3-4-3): (3-4-3): Berisha

Toloi-Caldara-Masiello

Conti-Kessie´-Freuler-Spinazzola

Kurtic-Petagna-Gomez Cordaz

Ceccherini-Claiton-Ferrari

Rosi-Barberis-Crisetig-Sampirisi

Acosty-Falcinelli-Stoian Byten:

Cristante-Gomez 90´ Byten:

Tonev-Stoian 62´

Simy-Claiton 71´

Nalini-Costy 78´ Tränare: Gasperini Tränare: Nicola Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 50,09 Medial-linje: 51,62 Distans/Snabbhet: 107,7/6,7 Distans/Snabbhet: 109,3/6,7 Freuler, Conti Rosi, Claiton, Ferrari, Crisetig,

Ceccherini Domare: Banti Stadio: Atleti Azzurri d´Italia - Bergamo

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 60-40 Räddningar: 2-1 Straffar: 0-0 Skott totalt: 9-4 Skott på mål: 3-2 Direkta frisparkarsavslut: 1-1 Fasta situationer-avslut: 1-1 Ramträffar: 1-0 Målchanser: 6-1 Assists: 2-0 Offsides: 1-3 Hörnor: 4-3 Orsakade fouls: 15-14 Förlorade bollar: 38-26 Vunna bollar: 26-31 Kontringar: 0-0 Krossbollar 5-1 Långbollar: 12-23 Anfall centralt: 8-7 Anfall från höger: 2-3 Anfall från vänster 7-1 Speluppbyggnader: 22-14 Målskyttar: 0-1 Barbosa 81´ (4-3-3): (4-2-3-1): Da Costa

Mbaye-Torosidis-Oikonomou-Masina

Dzemaili-Pulgar-Nagy

Verdi-Petkovic-Krejci Handanovic

Murillo-Medel-Miranda-D´Ambrosio

Gagliardini-Joao Mario

Candreva-Eder-Perisic

Icardi Byten:

Krafth-Mbaye 74´

Taider-Nagy 69´

Di Francesco-Pulgar 83´ Byten:

Ansaldi-Murillo 55´

Banega-Palacio 74´

Barbosa-Candreva 75´ Tränare: Donadoni Tränare: Pioli Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 46,59 Medial-linje: 54,73 Distans/Snabbhet: 114,1/6,9 Distans/Snabbhet: 113,7/7 Torosidis Miranda, Barbosa, D´Ambrosio,

Banega Domare: Mazzoleni Stadio: Renato Dall´Ara - Bologna

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%) 45-55 Räddningar: 5-2 Straffar: 0-0 Skott totalt: 7-11 Skott på mål: 2-7 Direkta frisparkarsavslut: 2-1 Fasta situationer-avslut: 0-0 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 2-7 Assists: 0-2 Offsides: 2-2 Hörnor: 1-7 Orsakade fouls: 18-17 Förlorade bollar: 12-19 Vunna bollar: 10-13 Kontringar: 0-0 Krossbollar 1-8 Långbollar: 28-14 Anfall centralt: 12-11 Anfall från höger: 2-8 Anfall från vänster 1-11 Speluppbyggnader: 10-18 Målskyttar: 1-0 Krunic 67´, 1-1 Immobile 68´, 1-2 Keita 80´ (4-3-1-2): (4-3-3): Skorupski

Laurini-Bellusci-Costa-Pasqual

Krunic-Diousse-Croce

El Kaddouri

Pucciarelli-Maccarone Strakosha

Basta-Hoedt-Wallace-Radu

Parolo-Biglia-MilinkovicSavic

Anderson-Immobile-Lulic Byten:

Thiam-Maccarone 71´

Mauri-Croce 74´

Veseli-Laurini 78´ Byten:

Keita-MilinkovicSavic 57´

Djordjevic-Radu 78´

Bastos-Basta 85´ Tränare: Martusciello Tränare: S.Inzaghi Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 45,73 Medial-linje: 55,02 Distans/Snabbhet: 117/7,3 Distans/Snabbhet: 115,9/7,3 Costa, Diousse, Veseli Biglia Domare: Rizzoli Stadio: Carlo Castellani - Empoli

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 48-52 Räddningar: 7-1 Straffar: 0-0 Skott totalt: 3-15 Skott på mål: 2-9 Direkta frisparkarsavslut: 0-0 Fasta situationer-avslut: 0-0 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 4-14 Assists: 1-2 Offsides: 2-1 Hörnor: 1-9 Orsakade fouls: 6-11 Förlorade bollar: 41-30 Vunna bollar: 33-37 Kontringar: 0-0 Krossbollar 3-6 Långbollar: 26-18 Anfall centralt: 6-26 Anfall från höger: 2-9 Anfall från vänster 4-5 Speluppbyggnader: 12-24 Målskyttar: 0-1 Insigne 31´, 0-2 Hamsik 38´, 0-3 Zielinski 58´

1-3 Meggiorini 72´ (4-3-1-2): (4-3-3): Sorrentino

Cacciatore-Spolli-Gamberini-Gobbi

Izco-Radovanovic-Hetemaj

Birsa

Castro-Inglese Reina

Hysaj-Maksimovic-Koulibaly-Ghoulam

Allan-Jorginho-Hamsik

Callejon-Pavoletti-Insigne Byten:

Meggiorini-Radovanovic halvtid

De Guzman-Castro 63´

Gakpé-Inglese 71´ Byten:

Zielinski-Allan 42´

Milik-Pavoletti 71´

Giaccherini-Insigne 79´ Tränare: Maran Tränare: Sarri Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 50,3 Medial-linje: 50,49 Distans/Snabbhet: 110,7/7 Distans/Snabbhet: 112,1/7,1 Cacciatore - Domare: Irrati Stadio: Marc´Antonio Bentegodi - Verona

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 39-61 Räddningar: 2-2 Straffar: 0-0 Skott totalt: 9-12 Skott på mål: 6-5 Direkta frisparkarsavslut: 0-1 Fasta situationer-avslut: 0-0 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 7-7 Assists: 3-2 Offsides: 4-2 Hörnor: 6-5 Orsakade fouls: 13-9 Förlorade bollar: 56-59 Vunna bollar: 29-29 Kontringar: 0-0 Krossbollar 3-4 Långbollar: 24-11 Anfall centralt: 9-14 Anfall från höger: 3-3 Anfall från vänster 3-4 Speluppbyggnader: 11-25 Målskyttar: 1-0 Orban (självmål) 5´, 2-0 Caprari 19´, 3-0 Benali 31´,

4-0 Caprari 81´, 5-0 Cerri 87´ (4-3-3): (4-2-3-1): Bizzarri

Zampano-Stendardo-Coda-Biraghi

Memushaj-Bruno-Verre

Benali-Cerri-Caprari Lamanna

Izzo-Burdisso-Orban-Laxalt

Cataldi-Hiljemark

Lazovic-Rigoni-Palladino

Simeone Byten:

Muntari-Verre 72´

Pepe-Benali 75´

Bovo-Coda 82´ Byten:

Pandev-Hiljemark 30´

Pinilla-Lazovic halvtid

Edenilson-Simeone 61´ Tränare: Zeman Tränare: Juric Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 42,9 Medial-linje: 56,18 Distans/Snabbhet: 109,3/7,2 Distans/Snabbhet: 107,9/7,1 Biraghi, Caprari Rigoni Domare: Abbattista Stadio: Adriatico - Giovanni Cornacchia

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 35-65 Räddningar: 2-2 Straffar: 0-0 Skott totalt: 7-8 Skott på mål: 6-2 Direkta frisparkarsavslut: 0-0 Fasta situationer-avslut: 0-2 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 8-2 Assists: 5-2 Offsides: 4-0 Hörnor: 5-9 Orsakade fouls: 16-14 Förlorade bollar: 34-51 Vunna bollar: 37-39 Kontringar: 2-0 Krossbollar 0-2 Långbollar: 17-11 Anfall centralt: 4-9 Anfall från höger: 3-11 Anfall från vänster 5-11 Speluppbyggnader: 9-24 Målskyttar: 0-1 Isla 6´, 1-1 Quagliarella 22´ (4-3-1-2): (4-3-2-1): Viviano

Bereszy.-Silvestre-Skriniar-Pavlovic

Barreto-Torreira-Praet

Fernandes

Quagliarella-Muriel Gabriel

Isla-Piscane-Alves-Murru

Padoin-Tachtsidis-Dessena

Ionita-Pedro

Sau Byten:

Djuricic-Fernandes halvtid

Linetty-Praet 55´

Schick-Muriel 81´ Byten:

Di Gennaro-Tachtsidis 66´

Ibarbo-Padoin 82´

Borriello-Sau 85´ Tränare: Giampaolo Tränare: Rastelli Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 46,74 Medial-linje: 47,88 Distans/Snabbhet: 96,1/6,1 Distans/Snabbhet: 99,9/6,4 Fernandes, Torreira, Viviano,

Quagliarella Murru, Pedro, Tachtsidis, Gabriel, Ionita, Borriello Domare: Massa Stadio: Luigi Ferraris - Genua

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 57-43 Räddningar: 3-2 Straffar: 0-0 Skott totalt: 9-7 Skott på mål: 4-4 Direkta frisparkarsavslut: 2-0 Fasta situationer-avslut: 0-2 Ramträffar: 1-0 Målchanser: 6-5 Assists: 3-5 Offsides: 2-5 Hörnor: 4-4 Orsakade fouls: 19-16 Förlorade bollar: 20-20 Vunna bollar: 18-16 Kontringar: 0-0 Krossbollar 5-4 Långbollar: 15-18 Anfall centralt: 5-3 Anfall från höger: 7-10 Anfall från vänster 13-6 Speluppbyggnader: 27-20 Målskyttar: 1-0 Fofana 7´, 1-1 Defrel 70´, 1-2 Defrel 79´ (4-1-4-1): (4-3-3): Karnezis

Widmer-Danilo-Felipe-Samir

Hallfredsson

De Paul-Badu-Fofana-Thereau

Zapata Consigli

Gazzola-Dell´Orco-Acerbi-Peluso

Pellegrini-Aquilani-Duncan

Berardi-Matri-Politano Byten:

Perica-Zapata 60´

Kums-Hallfredsson 82´

Matos-Badu 84´ Byten:

Defrel-Duncan 66´

Missorili-Matri 81´

Ricci-Berardi 88 Tränare: Del Neri Tränare: Di Francesco Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 51,02 Medial-linje: 52,77 Distans/Snabbhet: 110,7/6,7 Distans/Snabbhet: 111,9/6,7 ´Hallfredsson, Danilo, De Paul Aquilani, Peluso Domare: Tagliavento Stadio: Dacia Arena

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 50-50 Räddningar: 5-4 Straffar: 0-0 Skott totalt: 9-12 Skott på mål: 5-7 Direkta frisparkarsavslut: 0-0 Fasta situationer-avslut: 2-2 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 5-9 Assists: 3-4 Offsides: 3-5 Hörnor: 7-8 Orsakade fouls: 11-9 Förlorade bollar: 26-37 Vunna bollar: 29-23 Kontringar: 1-5 Krossbollar 12-9 Långbollar: 29-11 Anfall centralt: 5-8 Anfall från höger: 9-9 Anfall från vänster 7-10 Speluppbyggnader: 20-32 Målskyttar: 1-0 Dzeko 10´, 2-0 Salah 17´, 3-0 Paredes 65´

3-1 Lopez 84´, 4-1 Nainggolan 90´+1´ (3-4-2-1): (4-3-3): Szczesny

Manolas-Fazio-Jesus

Peres-Strootman-Paredes-Emerson

Nainggolan-Salah

Dzeko Hart

Zappac.-De Silvestri-Moretti-Barreca

Benassi-Lukic-Baselli

Falque-Belotti-Ljajic Byten:

Vermaelen-Manolas 73´

Totti-Strootman 82´

Perotti-Dzeko 89´ Byten:

Iturbe-Falque 58´

Boyé-Benassi 70´

Lopez-Ljajic 79´ Tränare: Spalletti Tränare: Mihajlovic Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 50,55 Medial-linje: 51,39 Distans/Snabbhet: 109,7/7 Distans/Snabbhet: 111,2/7,1 - Lukic, Benassi Domare: Guida Stadio: Olimpico - Rom

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 53-47 Räddningar: 3-3 Straffar: 0-0 Skott totalt: 16-8 Skott på mål: 8-4 Direkta frisparkarsavslut: 0-1 Fasta situationer-avslut: 2-0 Ramträffar: 1-0 Målchanser: 15-8 Assists: 8-4 Offsides: 4-5 Hörnor: 5-6 Orsakade fouls: 9-14 Förlorade bollar: 37-45 Vunna bollar: 27-23 Kontringar: 0-0 Krossbollar 7-7 Långbollar: 18-7 Anfall centralt: 15-14 Anfall från höger: 10-7 Anfall från vänster 6-4 Speluppbyggnader: 21-24 Målskyttar: 1-0 Kucka 16´, 1-1 Kalinic 20´, 2-1 Deulofeu 31´ (4-3-3): (3-4-2-1): Donnarumma

Abate-Gomez-Paletta-Vangioni

Kucka-Sosa-Pasalic

Suso-Bacca-Deulofeu Tatarusanu

Sanchez-Rodriguez-Astori

Chiesa-Vecino-Cristoforo-Salcedo

Ilicic-Valero

Kalinic Byten:

Zapata-Kucka 73´

Bertolacci-Deulofeu 73´

Poli-Sosa 86´ Byten:

Badelj-Cristoforo 71´

Tello-Chiesa 71´

Saponara-Ilicic 81´ Tränare: Montella Tränare: Sousa Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 45,62 Medial-linje: 55,78 Distans/Snabbhet: 105,3/6,7 Distans/Snabbhet: 107,5/6,8 Vangioni, Gomez, Suso Salcedo, Vecino Domare: Valeri Stadio: Giuseppe Meazza - Milano

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 42-58 Räddningar: 6-3 Straffar: 0-0 Skott totalt: 6-10 Skott på mål: 5-7 Direkta frisparkarsavslut: 1-0 Fasta situationer-avslut: 1-2 Ramträffar: 1-0 Målchanser: 4-6 Assists: 3-2 Offsides: 4-4 Hörnor: 3-7 Orsakade fouls: 11-8 Förlorade bollar: 30-25 Vunna bollar: 17-20 Kontringar: 0-0 Krossbollar 2-5 Långbollar: 25-15 Anfall centralt: 8-16 Anfall från höger: 11-10 Anfall från vänster 8-5 Speluppbyggnader: 8-13

fortsätter vinna och en hemmamatch mot bottenlagetskulle knappast kunna hota den otroliga hemmasviten. Två mål från Paulo Dybala och ett vardera från Claudio Marchisio och Gonzalo Higuain säkrade en stabil 4-1 seger för Juve.Det var tur för Juve att de vann, då deras närmaste utmanarefortsätter att övertyga, denna gång genom att matcha Juves resultat mot; 4-1 på Olimpico. Mål från Dzeko, Salah, Paredes och Nainggolan visade sig vara nog för hemmalaget trots en reducering från Maxi Lopez. Roma ser riktigt bra ut just nu och vann även i Europa borta mot Villarreal.vann också, borta mot, trots att Maurizio Sarri vilade Mertens, Diawara, Zielinski och Albiol efter Champions League förlusten mot Real Madrid. Lorenzo Insigne Marek Hamsik och inhoppande Zielinski stod för målen som innebar att Napoli håller takten med toppduon och håller avståndet ner till Inter och Atalanta, som båda vann igen.besegrademed 1-0 i Bergamo i en tät och tuff match. Andrea Conti stod för matchens enda mål, andra matchen i rad där ytterbacken nätar. Conti har haft en fantastisk säsong, och blev tillsammans med Andrea Petagna, Mattia Caldara och Leonardo Spinazzola blev uppkallad till ett träningsläger med förbundskapten Giampiero Ventura. Det är mestadels unga spelare från mindre klubbar som får visa upp sig, men cred ska ges till Atalantas ynglingar. Otroligt nog är Atalanta FYRA i Serie A , på samma poäng som Inter men på bättre inbördesmöte.vann också, deras nionde seger på tio matcher när man bortaslog Stefano Piolis gamla klubb. Matchens enda mål gjordes av brassen Gabriel Barbosa, hans första mål för Inter. Brassen kom in med 15 minuter kvar att spela men avgjorde efter bara sex minuter på planen. Piolis arbete med Inter är fenomenalt och otroligt imponerande.besegrade ett starktunder lördagskvällen, när gästerna tog med sig en 2-1 seger tillbaka till Rom. Rade Krunic gav hemmalaget ledningen, men Ciro Immobile och Baldé Keita såg till att Lazio inte tappar mer mark gentemot Atalanta och Inter i racet för Europa League -kvalificering.ochgjorde upp på San Siro, och där visade Gerard Deulofeu sin kvalitet när han avgjorde en välspelad match. Juraj Kucka öppnade målskyttet när han nickade in en frispark, men Nikola Kalinic kvitterade efter fint förarbete från Federico Chiesa . Deulofeu klev sedan in i handlingen och skruvade in det avgörande målet som gav Milan en tung seger och samtidigt visade att Deulofeu har kvaliteten för att bli viktig för Milan.Gregoire Defrel blev hjälte förnär de vände på steken borta mot. Defrel stod för två snabba mål som vände på matchen efter Seko Fofanas tidiga ledningsmål för Udine. Tung seger för Sassuolo som definitivt säkrade kontraktet nu.ochspelade 1-1 på Luigi Ferraris, vilket innebär att Sampdorias obesegrade svit fortsätter. Mauricio Isla gav annars Cagliari ledningen, men ledningen utjämnades snabbt av Fabio Quagliarella. En bra poäng för Cagliari som har imponerat hela säsongen och är säkra från nedflyttning.Gianluca Caprari gjorde två mål och var strålande i Zdenek Zemans första match på Pescara bänken.Zdenek Zeman säkrade Pescaras första seger för säsongen med en 5-0 kross mot Genoa. Leandro Paredes rökare mot Torino var speciell.Ja, i svensklägret var det inte mycket rörelse den här omgången. Ingen fick en hel match. I Bolognafortfarande skadad och(6) kom in när det var en kvart kvar. Hann inte uträtta mycket på den tiden.Palermos nyförvärvfanns inte med i truppen mot Juventus och anledningen är att han sträckt baksida lår. Han beräknas vara tillbaka om 2-3 veckor. Äveni Crotone är fortfarande skadad men bör vara tillbaka om 1-2 veckor.Förra veckans debuterande svensk - Samuel Gustafsson - fick stanna på bänken på Olimpico i matchen mot Roma.Den enda som gjorde rejält avtryck var(4). Han fick vara med om Zemans återkomst och hans massaker på Juric.Men tyvärr var avtrycket han lämnade inte direkt positivt. Totalsågad i Gazzetta dello Sportmed en fyra och en text som.."Ny frisyr, gamla vanor. Orkade bara 30 minuter" . Genoas nya tränare Mandorlini har lite att jobba med. Jag vet vilken hårblås han kan vara mot spelare.