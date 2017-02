Postpartita Omg:26 - Roma lufsar i ryggen

Den 26:e omgången präglades mycket av status quo. Den stora förändringen var bara Atalantas skjuts uppåt och Inters lilla fall neråt.

Mittbackstalangen Mattia Caldara stod i centrum när hans två mål ordnade tre poäng mot Napoli. En annan av Atalantas talanger stod inte för en bra insats då Kessie drog på sig två gula kort i loppet av fyra minuter. Men Atalanta stod sig fast efter Napolis forceringar och höll nollan. Segern tog Bergamo laget upp till en 4:e placering ( 51 poäng) tätt bakom Napolis 54 poäng.



Juventus fortsätter i sin forma och trots Champions League matchen i mitten av veckan så visade dem inga tecken på trötthet. Med lite rotation i startelvan så avlägsnade Empoli på Juventus stadium. 2-0 blev slutresultatet till Juventus favör efter mål från Alex Sandro och självmål från Empolis målvakt Skorupski.



Det blev ett ypperligt läge för laget från Sicilien när Empoli förlorade mot Juventus. Med att hemmalaget såg ut att få dessa tre livsviktiga poäng efter straffmål från Nestorovski så blev det en kalldusch för Palermo när rutinerade Quagliarella satte 1-1 i slutminuterna för sitt Sampdoria.



Efter 5-0 segern över Genoa så kunde inte Zemans Pescara så följa upp succen av tränarbytet. Valter Birsa gjorde ett riktigt fint mål när Chievo avfärdade Pescara med två mål mot noll efter en kontrollerande match.



Ännu ett jumbo lag som var väldigt behövda av poäng. Crotone öppnade målskyttet genom Stoian. Men Cagliari hann kvittera innan halvtid och hade matchen under bra kontroll. Borriello satte 2-1 målet till Cagliari efter att varit på plan i 15 minuter. Marcus Rohden fick vi inte se förens 84:e minuten.



Nytillsatte Mandorlini hade inte mycket att glädjas över när Genoa kryssade mot Bologna hemma.Viviani tryckte in 1-0 och det dröjde till 90+4 där inbytte Ntcham kvitterade. Bolognas Torosidis fick syna det röda när han vikarierade som mittback. Det var Mandorlinis första Serie A match sen Verona åkte ur föregående säsong.



Immobile blev Lazios frälsare när han tryckte in matchens enda mål på straff. Matchen i sig var chansfattig men där hemmalaget var mest bollförande. Domaren kom återigen i fokus när Lazio fick sin straff men repriserna visar att den blev rätt dömd.



Det blev en del gula kort mellan Sassuolo och Milan. Man fick se 9 gula kort samt två straffar från vardera lag. Berardi som fick chansen att sätta 1-0 till hemmalaget skjuter utanför. Bara tio minuter därefter får Milan en straff där Carlos Bacca väntar ut Consigli och rullar in matchens enda mål. Det börjar bli tungt för Di Francesco och han Sassuolo i nedre delen av tabellen.



Två tränare som både har press på sig drabbades samman måndagskväll.

Sousa - Mihajlovic. Fiorentina och inte minst Saponara stod för en riktigt bra första halvlek där man gick in i halvtidsvilan med 2-0. Torino kom ut i andra halvlek och en pånytt tänd Bellotti stänkte in två mål efter att han hade missat en straff. Delad skytteligaledare bredvid Dzeko och Higuain på 19 mål.

Veckans spelare: Radja Nainggolan säkrade Romas vinst över Inter med två riktigt snygga mål

Veckans mål: Radjas första mål för kvällen när han avlossade ett riktigt bra skott som Handanovic inte hade en chans på.

Veckans tränare: Gasperini och hans Atalanta fortsätter jaga Europaspel platserna. 2-0 seger borta mot Napoli var en av de viktigaste segrarna denna vår.







Från att varit stiltje förra veckan så var helt plötsligt fem av sex svenskar ute och bet av lite gräs den här helgen.



Oscar Hiljemark (6) hade hunnit få en ny tränare efter debaclet i Pescara där han blev totalsågad i Gazzetta dello Sport.

Mandorlini hade fått fason på svensken och Wilbacher skrev på twitter "Mandorlini har på Hiljemark att spela som Hallfredsson" , då refererat när han körde med islänningen som mittfältsmotor i Hellas Verona när de var som bäst.

Gazzettan var också mer positiv: "Nu börjar det se intressant ut...".



I nuvarande svensklaget Bologna fick Emil Krafth (6,5) starta på sin högerbacksplats och gjorde det riktigt bra. Var tvungen att utgå i början på andra efter en kollision med Hiljemark.

De andre svensken - Filip Helander (6) - hoppade in i andra med en kvart kvar i svårt läge då laget hade en man utvisad och ett pressande Genoa mot sig. Det var hans första match för året.



Apropå komma tillbaka. Även Marcus Rohdén (-) gjorde comeback efter skada ner det återtod 10 minuter av matchen. Fick dock inte mycket gjort.



Simon Gustafsson (6) fick åter förtroendet (före Valdifiori!) och hoppade in i början av andra i stället för Benassi och var stabil och trygg på mittfältet. Känns som om han verkligen kommit loss från bänken. Fler chanser är att vänta.



Stefan Silva i Palermo är forfarande skadad och lär vara bort minst två veckor.









Målskyttar: 0-1 Caldara 28´, 0-2 Caldara 70´ (4-3-3): (3-4-1-2): Reina

Hysaj-Albiol-Maksimovic-Ghoulam

Zielinski-Diawara-Hamsik

Callejon-Mertens-Insigne Gerisha

Toloi-Caldara-Masiello

Conti-Kessié-Freuler-Spinazzola

Kurtic

Petagna-Gomez Byten:

Milik-Hamsik 59´

Maggio-Hysaj 79´

Pavoletti-Insigne 79´ Byten:

Grassi-Gomez 82´

Cristante-Kurtic 86´

Zukanovic-Petagna 90´+1´ Tränare: Sarri Tränare: Gasperini Systemändring: 4-2-3-1 59´och

4-2-4 79´ Systemändring: 3-4-2 67´och

5-3-1 82´ Medial-linje: 58,52 Medial-linje: 41,55 Distans/Snabbhet: 115/7 Distans/Snabbhet: 111,7/7,1 Hysaj Berisha

Kessie´(två gula kort) 67´ Domare: Celi Stadio: San Paolo - Neapel

Publik: 45.800 Matchstatistik: Bollinnehav (%): 60-40 Räddningar: 4-10 Straffar: 0-0 Skott totalt: 19-6 Skott på mål: 11-6 Direkta frisparkarsavslut: 1-0 Fasta situationer-avslut: 2-1 Ramträffar: 2-0 Målchanser: 18-6 Assists: 3-1 Offsides: 1-3 Hörnor: 7-10 Orsakade fouls: 8-8 Förlorade bollar: 31-32 Vunna bollar: 36-44 Kontringar: 1-0 Krossbollar 8-5 Långbollar: 14-41 Anfall centralt: 20-7 Anfall från höger: 7-4 Anfall från vänster 11-7 Speluppbyggnader: 23-11