Postpartite omg 19: Matchfakta och svenskkoll

Sibiriskt vinterväder satte sina spår på 2017 första omgång. Det kraftiga snöandet gjorde att matchen mellan Pescara och Fiorentina helt sonika fick ställas in. Dåligt med snöskyfflar i Abruzzo







Romlagen plockade två vinster tack vare snedstutsande bollar på försvarare och

Det var bara



I bottenmötet kämpade



Atalanta stod annars för omgångens match när det verkligen fick

Gomez & co. gjorde lite som de ville och det var närmare 7-0 än 4-1 (Pellissiers mål för Chievo var klar offside).











Idel förluster för svenskarna i Italien. Övevägande delen fick inte heller någon speltid. Helander inte med i truppen utan fortfarande skadad och Krafth fast på bänken när

Hiljemark fick också nöta bänk hela matchen mot Empoli. Där fick han dock se sin svenska kollega Quaison (6,5) göra en fin match, trots förlusten. enligt gazzettan Palermos bästa spelare i matchen. Han har ögonen på sig den gode Robin. Frågan är om vi kommer få ett nollsummespel på svenskar i Palermo då Stefan Silva från GIF Sundsvall anländer, för det är stor risk att Quaison lämnar i januari då hans kontrakt går ut i sommar.

Även om Rohdén (6) inte kom upp i samma beröm som Quaison så var han nog ändå den som var mest nära att sätta avtryck i den 19:e omgången genom att göra mål. Han bara inte var nära att göra utan gjorde det. Linjedomaren tycktre dock att han var offside när han fick bollen i den enda (i stort sett) stora chansen Crotone hade mot







Målskyttar: 1-0 Maccarone (straff) 78´ (4-3-1-2): (3-4-2-1): Skorupski

Laurin-Cosic-Bellusci-Pasqual

Krunic-Diousse-Croce

Saponara

Marilungo-Mchedlidze Posavec

Cionek-Gonzalez-Goldaniga

Rispoli-Jajalo-Gazzi-Morganella

Henrique - Quaison

Nestorovski Byten:

Pucciarelli - Saponara 65´

Maccarone - Marilungo 76´´ Byten:

Aleesami - Morganella 75´

Diamanti - Cionek 81´

Balogh - Jajalo 83´ Tränare: Martusciello Tränare: Corini Systemändring: - Systemändring: 3-5-2 46´ Medial-linje: 50,85 Medial-linje: 49,09 Distans/Snabbhet: 114,4/6,9 Distans/Snabbhet: 113,1/7 Laurini Morganella, Cionek, Henrique Domare: Valeri Stadio: Carlo Castellani - Empoli

Publik: 707 betalande - 6.561 säsongskort Matchstatistik: Bollinnehav (%): 49-51 Räddningar: 6-1 Straffar: 1-0 Skott totalt: 4-11 Skott på mål: 2-8 Direkta frisparkarsavslut: 1-0 Fasta situationer-avslut: 0-0 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 5-5 Assists: 1-0 Offsides: 4-3 Hörnor: 6-2 Orsakade fouls: 14-12 Förlorade bollar: 40-39 Vunna bollar: 12-12 Kontringar: 2-1 Krossbollar 5-4 Långbollar: 10-17 Anfall centralt: 11-17 Anfall från höger: 5-7 Anfall från vänster 12-6 Speluppbyggnader: 21-21 Målskyttar: 0-1 Hysaj (självmål) 30´, 1-1 Gabbiadini 77´,

2-1 Tonelli 90´+5´ (4-3-3): (4-3-1-2): Reina

Hysaj-Chiriches-Tonelli-Strinic

Allan - Jorginho - Hamsik

Callejon-Mertens-Insigne Puggioni

Pereira-Silvestre-Skriniar-Regini

Barreto - Torreira - Praet

Alvarez

Quagliarella-Schick Byten:

Zielinski - Allan 58´

Gabbiadini - Jorginho 72´´ Byten:

Muriel - Quagliarella 51´

Dodó - Schick 64´

Linetty - Praet 76´ Tränare: Sarri Tränare: Giampaolo Systemändring: 4-2-3-1 72´ Systemändring: 4-4-1 61´ Medial-linje: 57,04 Medial-linje: 46,09 Distans/Snabbhet: 108,9/7 Distans/Snabbhet: 107,6/7 Hysaj Silvestre

Silvestre (andra gula) 61´ Domare: Di Bello Stadio: San Paolo - Neapel

Publik: 29.870 betalande - ingen uppgift på säsongskort. Matchstatistik: Bollinnehav (%): 68-32 Räddningar: 2-7 Straffar: 0-0 Skott totalt: 20-7 Skott på mål: 9-4 Direkta frisparkarsavslut: 2-1 Fasta situationer-avslut: 2-0 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 12-6 Assists: 5-1 Offsides: 4-3 Hörnor: 9-3 Orsakade fouls: 14-12 Förlorade bollar: 60-38 Vunna bollar: 24-41 Kontringar: 0-0 Krossbollar 11-3 Långbollar: 3-31 Anfall centralt: 13-10 Anfall från höger: 12-7 Anfall från vänster 30-11 Speluppbyggnader: 42-4 Målskyttar: 1-0 Jankto 17´, 1-1 Perisic 45´+2´, 1-2 Perisic 87´ (4-3-3): (4-2-3-1): Karnezis

Widmer-Danilo-Felipe-Samir

Fofana-Kums-Jankto

De Paul-Zapata-Thereau Handanovic

D´Ambrosio-Miranda-Murillo-Ansaldi

Brozovoc-Kondogbia

Candreva-Banega-Perisic

Icardi Byten:

Hallfredsson - Kums 62´

Perica - De Paul 72´

Matos - Thereau 79´´ Byten:

Joao Mario - Banega 56´

Eder - Kondogbia 83´

Andreolli - Perisic 90´ Tränare: Del Neri Tränare: Pioli Systemändring:

4-4-2 46´, 4-3-3 60

4-3-1-2 72´, 4-3-3 79´ Systemändring: - Medial-linje: 49,64 Medial-linje: 48,83 Distans/Snabbhet: 108,3/6,6 Distans/Snabbhet: 110,6/6,7 Thereau, Jankto, Fofana Kondogbia, Brozovic Domare: Doveri Stadio: Dacia Arena - Udine

Publik: 15.178 betalande - 10.774 säsongskort Matchstatistik: Bollinnehav (%): 46-54 Räddningar: 3-4 Straffar: 0-0 Skott totalt: 13-11 Skott på mål: 6-6 Direkta frisparkarsavslut: 0-1 Fasta situationer-avslut: 2-2 Ramträffar: 1-0 Målchanser: 13-11 Assists: 4-1 Offsides: 1-4 Hörnor: 3-7 Orsakade fouls: 12-19 Förlorade bollar: 46-51 Vunna bollar: 27-34 Kontringar: 3-1 Krossbollar 3-8 Långbollar: 24-8 Anfall centralt: 9-7 Anfall från höger: 8-10 Anfall från vänster 7-12 Speluppbyggnader: 12-23 Målskyttar: 0-1 Gomez 4´, 0-2 Gomez 23´, 0-3 Conti 42´,

1-3 Pellissier 62´, 1-4 Freuler 69´ (4-3-1-2): (3-4-1-2): Sorrentino

Frey-Dainelli-Gamberini-Gobbi

Castro-Radovanovic-De Guzman

Birsa

Meggiorini-Pellissier Berisha

Toloi-Masiello-Zukanovic

Conti-Grassi-Freuler-Spinazzola

Kurtic

Petagna-Gomez Byten:

Floro Flores - Meggiorini halvtid

Bastien - De Guzman halvtid

Kiyine - Birsa 84´ Byten:

Konko - Grassi 68´

D´Alerssandro - Gomez 88´

Paloschi - Petagna 90´ Tränare: Maran Tränare: Gasperini Systemändring: 4-4-2 84´ Systemändring: 3-4-3 23´ Medial-linje: 54,12 Medial-linje: 50,86 Distans/Snabbhet: 106,7/6,8 Distans/Snabbhet: 108,4/7,1 Frey Grassi Domare: La Penna Stadio: Marcantonio Bentegodi - Verona

Publik: Ingen uppgift Matchstatistik: Bollinnehav (%): 43-57 Räddningar: 4-0 Straffar: 0-0 Skott totalt: 5-13 Skott på mål: 2-9 Direkta frisparkarsavslut: 0-0 Fasta situationer-avslut: 0-0 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 2-11 Assists: 0-6 Offsides: 6-2 Hörnor: 4-3 Orsakade fouls: 14-18 Förlorade bollar: 42-38 Vunna bollar: 48-39 Kontringar: 1-3 Krossbollar 2-2 Långbollar: 17-11 Anfall centralt: 5-15 Anfall från höger: 3-3 Anfall från vänster 5-8 Speluppbyggnader: 11-18 Målskyttar: 0-1 Izzo (självmål) 36´ (3-4-3): (3-4-2-1): Perin

Izzo-Burdisso-Munoz

Lazovic-Rigoni-Cofie-Laxalt

Ninkovic-Simeone-Ocampos Szczesny

Rüdiger-Fazio-Juan Jesus

Peres-Strootman-De Rossi-Emerson

Nainggolan-Perotti

Dzeko Byten:

Lamanna - Perin 8´

Edenilson - Ninkovic 62´

Pinilla - Lazovic 78´´ Byten:

El Shaarawy - Perotti 78´

Manolas - Peres 85´

Paredes - Nainggolan 88´ Tränare: Juric Tränare: Spalletti Systemändring: 3-4-3 78´ Systemändring: 5-3-2 85´ Medial-linje: 51,51 Medial-linje: 51,72 Distans/Snabbhet: 101,6/6,5 Distans/Snabbhet: 100/6,5 Cofie, Ocampos Rüdiger, De Rossi, Strootman,

Fazio Domare: Rizzoli Stadio: Luigi Ferraris - Genua

Publik: 3.248 betalande - 18.041 säsongskort Matchstatistik: Bollinnehav (%): 50-50 Räddningar: 3-4 Straffar: 0-0 Skott totalt: 7-10 Skott på mål: 4-5 Direkta frisparkarsavslut: 2-0 Fasta situationer-avslut: 0-1 Ramträffar: 0-1 Målchanser: 7-11 Assists: 0-4 Offsides: 5-0 Hörnor: 2-8 Orsakade fouls: 14-10 Förlorade bollar: 39-29 Vunna bollar: 36-28 Kontringar: 0-2 Krossbollar 5-6 Långbollar: 17-21 Anfall centralt: 13-21 Anfall från höger: 7-8 Anfall från vänster 5-6 Speluppbyggnader: 15-16 Målskyttar: 1-0 Immobile 90´ (4-3-3): (4-3-3): Marchetti

Basta-De Vrij-Hoedt-Radu

Parolo-Biglia-MilinkovicSavic

Lombardi-Immobile-Luis Alberto Festa

Sampirisi-Ceccherini-Ferrari-Martella

Rohdén - Crisetig - Barberis

Stoian-Falcinelli-Trotta Byten:

Kishna - Lombardi 77´

Cataldi - Luis Alberto 81´

Rossi - Biglia 81´´ Byten:

Palladino - Stoian 52´

Rosi - Trotta 81´

Simy - Martella 90´+2´ Tränare: S.Inzaghi Tränare: Nicola Systemändring: 4-2-4 81´ Systemändring: - Medial-linje: 56,38 Medial-linje: 52,08 Distans/Snabbhet: 108,9/7,1 Distans/Snabbhet: 111/7,2 Lombardi, Immobile Festa, Rohdén Domare: Maresca Stadio: Olimpico - Rom

Publik: c:a 15.000 (inga officiella siffror) Matchstatistik: Bollinnehav (%): 66-34 Räddningar: 1-5 Straffar: 1-0 Skott totalt: 16-1 Skott på mål: 7-1 Direkta frisparkarsavslut: 1-0 Fasta situationer-avslut: 3-0 Ramträffar: 1-0 Målchanser: 11-1 Assists: 2-1 Offsides: 3-1 Hörnor: 14-0 Orsakade fouls: 12-13 Förlorade bollar: 23-17 Vunna bollar: 18-14 Kontringar: 0-3 Krossbollar 11-2 Långbollar: 11-32 Anfall centralt: 18-2 Anfall från höger: 10-3 Anfall från vänster 7-2 Speluppbyggnader: 19-4 Inställt på grund av dåligt väder. Målskyttar: - (4-3-3): (4-3-3): Consigli

Lirola-Letschert-Acerbi-Peluso

Aquilani - Sensi - Ragusa

Sicci-Defrel-Politano Hart

Zappacos.-Rossettini-Moretti-Barreca

Benassi - Valdifiori - Obi

Falque-Belotti-Ljajic Byten:

Berardi - Politano 72´

Matri - Ricci 78´´ Byten:

Iturbe - Ljajic 68´

Baselli - Obi 79´

Castan - Moretti 84´ Tränare: Di Francesco Tränare: Mihajlovic Systemändring:

4-2-3-1 35´, 4-2-4 78´ Systemändring: - Medial-linje: 47,84 Medial-linje: 54,18 Distans/Snabbhet: 111,7/6,8 Distans/Snabbhet: 109/6,7 Berardi, Ragusa Belotti, Valdifiori, Baselli Domare: Irrati Stadio: Mapei Stadium - Reggio Emilia

Publik: 5.304 betalande - 6.502 säsongskort Matchstatistik: Bollinnehav (%): 40-60 Räddningar: 1-2 Straffar: 0-0 Skott totalt: 6-15 Skott på mål: 2-1 Direkta frisparkarsavslut: 0-1 Fasta situationer-avslut: 0-0 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 2-6 Assists: 3-7 Offsides: 2-2 Hörnor: 1-8 Orsakade fouls: 17-16 Förlorade bollar: 26-36 Vunna bollar: 29-31 Kontringar: 1-0 Krossbollar 5-8 Långbollar: 23-15 Anfall centralt: 3-9 Anfall från höger: 4-10 Anfall från vänster 5-7 Speluppbyggnader: 13-19 Målskyttar: 1-0 Bacca 88´ (4-3-3): (4-3-1-2): Donnarumma

Abate-Paletta-Romagnoli-De Sciglio

Pasalic-Locatelli-Bonaventura

Suso-Bacca-Niang Rafael

Pisacane-Ceppitelli-Alves-Capuano

Isla-Di Gennaro-Dessena

Barella

Farias-Sau Byten:

Antonelli - Abate 27´

Bertolacci - Bonaventura 64´

Lapadula - Pasalic 79´´ Byten:

Borriello - Sau 73´

Pedro - Farias 78´

Giannetti - Dessena 90´+2´ Tränare: Tränare: Systemändring: 4-2-4 79´ Systemändring: - Medial-linje: 60,1 Medial-linje: 41,96 Distans/Snabbhet: 106,6/6,7 Distans/Snabbhet: 111,1/7 - Isla

Alves 90´+4´ (direkt rött) Domare: Giacomelli Stadio: Giuseppe Meazza - Milano

Publik: 15.251 betalande - 15.862 säsongskort Matchstatistik: Bollinnehav (%): 59-41 Räddningar: 1-4 Straffar: 0-0 Skott totalt: 21-6 Skott på mål: 8-3 Direkta frisparkarsavslut: 2-0 Fasta situationer-avslut: 1-0 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 8-3 Assists: 2-4 Offsides: 4-3 Hörnor: 11-3 Orsakade Fouls: 11-6 Förlorade bollar: 33-46 Vunna bollar: 35-25 Kontringar: 0-0 Krossbollar 16-4 Långbollar: 12-30 Anfall centralt: 21-6 Anfall från höger: 28-10 Anfall från vänster 17-5 Speluppbyggnader: 35-10 Målskyttar: 1-0 Higuain 7´, Dybala (straff) 41´, Higuain 55´ (4-3-1-2): (4-3-3): Neto

Liechsteiner-Barzagli-Chiellini-Asamoah

Khedira-Marchisio-Sturaro

Pjanic

Dybala-Higuain Mirante

Torosidis-Oikonomou-Maietta-Masina

Donsah-Viviani-Dzemaili

Krejci-Destro-Di Francesco Byten:

Cuadrado - Pjanic 69´

Mandzukic - Higuain 73´

Rincon - Khedira 81´´ Byten:

Pulgar - Dzemaili 71´

Rizzo - Krejci 71´

Mounier - Di Francesco 81´ Tränare: Allegri Tränare: Donadoni Systemändring: 4-3-3 70´ Systemändring: - Medial-linje: 50 Medial-linje: 50,6 Distans/Snabbhet: - Distans/Snabbhet: - Lichsteiner Torosidis, Di Francesco Domare: Mariani Stadio: Juventus Stadium - Turin

Publik: 12.805 betalande - 25.339 säsongskort Matchstatistik: Bollinnehav (%): 56-44 Räddningar: 3-1 Straffar: 1-0 Skott totalt: 11-5 Skott på mål: 4-3 Direkta frisparkarsavslut: 1-0 Fasta situationer-avslut: 2-0 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 8-2 Assists: 2-0 Offsides: 2-2 Hörnor: 6-2 Orsakade fouls: 13-11 Förlorade bollar: 35-36 Vunna bollar: 30-30 Kontringar: 3-2 Krossbollar 10-3 Långbollar: 5-11 Anfall centralt: 6-6 Anfall från höger: 9-2 Anfall från vänster 6-4 Speluppbyggnader: i.u.



Juventus 18 15 0 3 39-14 45 Roma 19 13 2 0 4 40-18 41 Napoli 19 11 5 3 32-22 38 Lazio 19 11 4 4 36-19 37 Milan 18 11 3 4 28-20 36 Atalanta 19 11 2 6 31-22 35 Inter 19 10 3 6 30-22 33 Torino 19 8 5 6 36-27 29 Fiorentina 18 7 6 5 28-24 27 Udinese 19 7 4 8 24-26 25 Chievo 19 7 4 8 20-24 25 Genoa 19 6 5 8 21-23 23 Sampdoria 19 6 5 8 22-26 23 Cagliari 19 7 2 10 27-43 23 Bologna 18 5 5 8 17-25 20 Sassuolo 19 5 3 11 24-33 18 Empoli 19 4 5 10 11-26 17 Palermo 19 2 4 13 17-36 10 Crotone 18 2 3 13 14-33 0 9 Pescara 18 1 6 11 14-34 0 9





Målskyttar: (4-3-3): (4-3-3): Byten:

´ Byten:

Tränare: Tränare: Systemändring: Systemändring: Medial-linje: Medial-linje: Distans/Snabbhet: Distans/Snabbhet: Domare: Stadio:

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): Räddningar: Straffar: 0-0 Skott totalt: Skott på mål: Direkta frisparkarsavslut: Fasta situationer-avslut: 0-0 Ramträffar: 0-0 Målchanser: Assists: Offsides: Hörnor: Orskade fouls: Förlorade bollar: Vunna bollar: Kontringar: 0-0 Krossbollar Långbollar: Anfall centralt: Anfall från höger: Anfall från vänster Speluppbyggnader: Inget snack om att det var de storas omgång. Det var en tung dag för provinslagen när denna, bokstavligt talat, iskalla 19:e omgången summerades (nåja, en match återstår...). Milan olagen fick med sig tre sena poäng.Romlagen plockade två vinster tack vare snedstutsande bollar på försvarare och Napoli vände hemma efter att Sampdoria fick klara sig på tio man efter en tveksam utvisning.Det var bara Juventus som fläskade på och hade avgjort sin "säkra" match innan andra halvlek satt igång.I bottenmötet kämpade Palermo förgäves mot ett Empoli, som fick ett sent mål på straff - satt av den evigt unge Maccarone.Atalanta stod annars för omgångens match när det verkligen fick Chievo att se ut som de gratis julkakorna de fått av presidenten inte hade delats ut till nära och kära utan svullats upp av dem själva i deras gamla tonårsrum.Gomez & co. gjorde lite som de ville och det var närmare 7-0 än 4-1 (Pellissiers mål för Chievo var klar offside).Idel förluster för svenskarna i Italien. Övevägande delen fick inte heller någon speltid. Helander inte med i truppen utan fortfarande skadad ochfast på bänken när Bologna gästade mästarna i Torino. Lika bra det kanske då de förlorade klart med 0-3.fick också nöta bänk hela matchen mot Empoli. Där fick han dock se sin svenska kollega(6,5) göra en fin match, trots förlusten. enligt gazzettan Palermos bästa spelare i matchen. Han har ögonen på sig den gode Robin. Frågan är om vi kommer få ett nollsummespel på svenskar i Palermo dåfrån GIF Sundsvall anländer, för det är stor risk att Quaison lämnar i januari då hans kontrakt går ut i sommar.Även om(6) inte kom upp i samma beröm som Quaison så var han nog ändå den som var mest nära att sätta avtryck i den 19:e omgången genom att göra mål. Han bara inte var nära att göra utan gjorde det. Linjedomaren tycktre dock att han var offside när han fick bollen i den enda (i stort sett) stora chansen Crotone hade mot Lazio . Tyvärr för Crotones del så var avblåsningen felaktig.

0 KOMMENTARER 115 VISNINGAR 0 KOMMENTARER115 VISNINGAR JOHAN STISTRUP

johan.stistrup@svenskafans.com

På Twitter: @wintherbird

2017-01-09 16:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Italien

Italien

2017-01-09 16:00:00

Italien

2017-01-09 07:10:42

Italien

2017-01-08 08:20:00

Italien

2017-01-07 18:17:00

Italien

2017-01-06 13:03:00

Italien

2017-01-06 10:53:00

Italien

2017-01-05 19:25:00

Italien

2017-01-05 08:09:56

Italien

2017-01-04 16:22:00

Italien

2017-01-04 08:37:38

ANNONS:

Sibiriskt vinterväder satte sina spår på 2017 första omgång. Det kraftiga snöandet gjorde att matchen mellan Pescara och Fiorentina helt sonika fick ställas in. Dåligt med snöskyfflar i AbruzzoDe flygande åsnorna från Verona är mästare på att göra det svåra enkelt - säsong efter säsong. Har de gjort de även under hösten? Vi har kollat med Peter på Chievo-redaktionen.Johan Horn på Fiorentina-redaktionen lotsar er igenom en lätt besviken höst men med lite hopp om en fin mercato och en ljusare vår..Ris och ros för svenskarna bjuder Alexander Fogelström på när han summerar hösten för Palermo-redaktionens räkning.Då har stunden kommit till la Vecchia Signora. Räcker CL-åttondel och vintermästare för att blidka Juventusredaktionens kritiska ögon?Verona och Bari är loken som drar publiken i Serie:B och gör att snittet i serien ligger på 6.723 när höstsäsongen är avslutad. Det är det bästa snittet på tio år.Vi kollar in vad Mikael Mansjö på Bolognaredaktionen har att säga om Donadonis höst så här långt.Derbyvinst, andraplats och en Dzeko i målform. Räcker det för att Romafansen ska vara nöjda med hösten? Vi kollar med Robin Salomonsson på Romaredaktionen.Vi kollar med Jesper Klingnell på Udinese-redaktionen hur det har gått uppe i Friuli där President Pozzo har skiftat tränare under hösten.En supercoppa-seger och ungdomlig entusiasm har präglat säsongen så här långt i Rossneri. Läs vad Milan-redaktionen har att säga om hösten.