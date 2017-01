Postpartite omg 20: Matchstatistik och svenskkoll

Nu när den tjugonde omgången summerats kan vi konstatera att toppstriden känns långt mer öppen än bottenstriden gör.

Juventus fall borta mot Viola göra att bara en enda poäng skiljer mellan dem och Roma. Visserligen har Juve en match mindre spelad och skulle de vinna den (Crotone borta) så skiljer det ändå "bara" fyra poäng. Det är hälften av vad Palermo under strecket har upp till Empoli strax ovanför.



Det vill sig verkligen inte för svensklaget på Sicilien, trots Corinis försök att tajta upp backlinjen. Saknaden av riktig kvalitet där plus en ordentlig sopkvast som mediano gör att Quaison och Nestorovski kan jaga ihjäl sig på topp utan att egentligen få ut något av det. Obalansen är så skrämmande övertydlig.

Empoli kan i realiteten lunka runt och fixa nytt kontrakt genom att hålla noll-noll. Skrämmande.



Sassuolo och Cagliari fick in två fina 4-1 resultat och mest anmärkningsvärda var att de två bildsköna forwarderna Matri i Sassuolo och Borriello i Cagliari båda fick åttor i La Gazzetta dello Sport. Inte ofta man ser dem få matchbetyg i paritetet med deras skönhetspoäng.



Pioli fortsätter ånga på och trots att Sorrentino hade en "Sorrentino-dag" så malde den svartblåa armen ner åsnorna till bara benknotorna. Otroligt stark moral och taktisk kyla. Liknar de mister gjorde i början hos



Mer matchrapporter kommer med "Veckans taktikanalys" senare under veckan.









Svenskkolonin har fyllts på. Vi är nu uppe i sju stycken spelare (Har egentligen bara nämnt fem av dem då Samuel Gustafsson sällan är uttagen i truppen). Stefan Silva har anlänt från GIF Sundsvall och fick vara med i truppen direkt. "Skogsmannen" fick emellertid ingen speltid av Corini utan fick följa matchen - i gott sällskap med Oscar Hiljemark - från bänken.

Palermo var som vanligt under Corini - Förlorare men med Robin Quaison (6) som målskytt.

Akalla-sonen fortsätter verkligen att hålla fanan högt nere på Sicilien. Hos Corini får han äntligen köra på sin rätta position och visat att han är kanske Corinis viktigaste anfallskugge (tillsammans då med Nestorovski som gör ett hästjobb utan att få göra mål nu på ett tag).



I Filip Helander fortfarande borta för skada men Emil Krafth (6) fick äntligen lite mer speltid. Greken Torosidis blev skada efter en knapp halvtimma och Emil-pojken var självklar som ersättare på den platsen. Fullt jobb med Palladino i Crotone (som var calabresernas bästa spelare) men kom undan med godkänt. Lär bli mer speltid då Torosidis lär vara borta ett tag.



Ja, Crotone inkasserade ännu en förlust och Marcus Rohdén (5,5) hade inte någon av sina bättre dagar. Lite slarvigare i passningspelet än normalt. Blev utbytt i slutet på matchen då Mister Nicola satte en två meter Simy i stället för att jaga en kvittering.









Målskyttar: 0-1 Dzemaili 51´ (4-3-3): (4-3-3): Cordaz

Rosi-Ceccherini-Ferrari-Martella

Rohdén-Capezzi- Crisetig

Palladino-Trotta-Falcinelli Mirante

Torosidis-Maietta-Gastaldello-Masina

Nagy-Viviani-Dezmaili

Di Francesco-Destro-Krejci Byten:

Nalini - Capezzi 57´

Gnahoré - Trotta 64´

Simy - Rohdén 78´ Byten:

Krafth - Torosidis 29´

Oikonomu - Gastaldello 42´

Pulgar - Viviani 83´ Tränare: Nicola Tränare: Donadoni Systemändring: - Systemändring: - Medial-linje:56,27 Medial-linje: 45.98 Distans/Snabbhet: 108,4/6,5 Distans/Snabbhet: 110,1/6,6 Palladino, Falcinelli Gastaldello, Masina, Maietta,

Nagy Domare: Calvarese Stadio: Ezio Scida - Crotone

Publik: 1.231 betalande - 6.243 säsongskort Matchstatistik: Bollinnehav (%): 48-52 Räddningar: 6-4 Straffar: 0-0 Skott totalt: 11-11 Skott på mål: 4-7 Direkta frisparkarsavslut: 1-1 Fasta situationer-avslut: 2-1 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 5-5 Assists: 5-3 Offsides: 3-2 Hörnor: 6-5 Orsakade fouls: 13-13 Förlorade bollar: 28-24 Vunna bollar: 18-18 Kontringar: 0-0 Krossbollar 9-2 Långbollar: 21-15 Anfall centralt: 5-7 Anfall från höger: 5-3 Anfall från vänster 9-4 Speluppbyggnader: 15-15 Målskyttar: 0-1 Pellissier 34´, Icardi 69´, Perisic 86´, Eder 90´+3´ (4-2-3-1): (4-3-1-2): Handanovic

Ansaldi-Murillo-Miranda-D´Ambrosio

Gagliardini-Kondogbia

Candreva-Joao Mario-Perisic

Icardi Sorrentino

Frey-Dainelli-Gamberini-Gobbi

Castro-Radovanovic-Bastien

Birsa

Meggiorini-Pellissier Byten:

Eder - Ansaldi 60´

Banega - Joao Mario 70´

Palacio - Candreva 82´´ Byten:

Izco - Birsa halvtid

Spolli - Frey 60´

De Guzman - Castro 73´ Tränare: Pioli Tränare: Maran Systemändring: 3-4-1-2 60´ Systemändring: 3-5-2 21´ Medial-linje: 62,03 Medial-linje: 40,25 Distans/Snabbhet: 110/6,9 Distans/Snabbhet: 106,5/6,7 - Birsa, Radovanovic, Spolli Domare: Giacomelli Stadio: Giuseppe Meazza - Milano

Publik: 34.255 betalande - Säsongskort - ingen uppgift Matchstatistik: Bollinnehav (%): 64-36 Räddningar: 3-11 Straffar: 0-0 Skott totalt: 23-4 Skott på mål: 14-4 Direkta frisparkarsavslut: 1-0 Fasta situationer-avslut: 3-2 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 23-4 Assists: 4-1 Offsides: 0-2 Hörnor: 12-2 Orsakade fouls: 14-12 Förlorade bollar: 23-28 Vunna bollar: 33-24 Kontringar: 0-2 Krossbollar 12-2 Långbollar: 15-27 Anfall centralt: 27-5 Anfall från höger: 13-8 Anfall från vänster 22-1 Speluppbyggnader: 28-10 Målskyttar: 0-1 Simeone 28´, Borriello 40´, Joao Pedro 44´,

Borriell 60´, Farias (straff) 64´ (4-3-1-2): (3-4-2-1): Rafael

Isla-Ceppitelli-Capuano-Murru

Dessena-Tachtsidis-Barella

Joao Pedro

Farias-Borriello Lamanna

Izzo-Burdisso-Munoz

Edenilson-Cataldi-Cofie-Laxalt

Rigioni-Ocampos

Simeone Byten:

Sau - Farias 75´

Salamon - Pedro 85´

Munari - Barella 83´ Byten:

Ninkovic - Cofie 58´

Pinilla - Ocampos 66´

Lazovic - Laxalt 75´ Tränare: Rastelli Tränare: Juric Systemändring: 4-3-2 79´ Systemändring: - Medial-linje: 45,15 Medial-linje: 55,34 Distans/Snabbhet: 107,9/6,9 Distans/Snabbhet: 105,7/6,7 Capuano, Pedro, Colombo,

Farias

Capuano (andra gula) 79´ Cataldi, Rigoni Domare: Fabbri Stadio: San´Elena - Cagliari

Publik: 2.014 betalande - 4.901 säsongskort Matchstatistik: Bollinnehav (%): 49-51 Räddningar: 4-8 Straffar: 1-0 Skott totalt: 16-10 Skott på mål: 13-5 Direkta frisparkarsavslut: 1-1 Fasta situationer-avslut: 1-1 Ramträffar: 2-0 Målchanser: 13-8 Assists: 4-2 Offsides: 1-0 Hörnor: 3-14 Orsakade fouls: 11-7 Förlorade bollar: 27-32 Vunna bollar: 25-27 Kontringar: 0-0 Krossbollar 5-14 Långbollar: 18-12 Anfall centralt: 13-6 Anfall från höger: 5-12 Anfall från vänster 2-10 Speluppbyggnader: 14-23 Målskyttar: 0-1 Petagna 21´, 1-1 Milinkovic-savic 45´+1´

2-1 Immobile (straff) 68´ (3-4-2-1): (3-4-3): Marchetti

Bastos-De Vrij-Radu

Anderson-Biglia-Parolo-Lulic

MilinkovicSavic-Luis Alberto

Immobile Berisha

Masiello-Caldara-Zukanovic

Conti-Konko-Freuler-Spinazzola

Kurtic-Petagna-Gomez

Byten:

Patric - Alberto 55´

Wallace - Anderson 82´

Djordjevic - Immobile 86´´ Byten:

Grassi - Konko 27´

Paloschi - Kurtic 74´

D´Alessandro - Zukanovic 77´ Tränare: S.Inzaghi Tränare: Gasperini Systemändring:

4-3-3 55´, 5-4-1 86´ Systemändring:

3-4-1-2 74´, 4-2-3-1 77´ Medial-linje: 53,18 Medial-linje: 47,85 Distans/Snabbhet: 113,2/7,1 Distans/Snabbhet: 113,3/7,1 Immobile, Parolo, Lulic,

Biglia, MilinkovicSavic Conti, Grassi Domare: Pairetto Stadio: Olimpico - Rom

Publik: c:a 20.000 (inga officiella siffror) Matchstatistik: Bollinnehav (%): 53-47 Räddningar: 2-3 Straffar: 1-0 Skott totalt: 14-6 Skott på mål: 5-3 Direkta frisparkarsavslut: 1-0 Fasta situationer-avslut: 3-0 Ramträffar: 1-0 Målchanser: 14-6 Assists: 7-3 Offsides: 0-1 Hörnor: 6-3 Orsakade fouls: 18-15 Förlorade bollar: 27-49 Vunna bollar: 39-46 Kontringar: 3-3 Krossbollar 5-2 Långbollar: 31-29 Anfall centralt: 22-13 Anfall från höger: 5-2 Anfall från vänster 5-3 Speluppbyggnader: 21-16 Målskyttar: - (4-3-1-2): (4-3-1-2): Puggioni

Pereira-Palombo-Skriniar-Regini

Praet-Torreira-Linetty

Alvarez

Schick-Muriel Skorupski

Laurini-Bellusci-Cosic-Pasqual

Krunic-Diousse-Croce

Saponara

Marilungo-Mchedlidze Byten:

Fernandes - Praet 68´

Djuricic - Alvarez 81´

Quagliarella - Muriel 85´´ Byten:

Costa - Cosic 55´

Pucciarelli - Marilungo 65´

Tello - Krunic 90´ Tränare: Giampaolo Tränare: Martusciello Systemändring: - Systemändring: - Medial-linje: 54,34 Medial-linje: 46,96 Distans/Snabbhet: 103,3/6,2 Distans/Snabbhet: 107,1/6,4 Palombo, Pereira, Linetty Cosic, Diousse, Mchedlidze Domare: Celi Stadio: Luigi Ferraris - Genua

Publik: 2.267 betalande - 16.789 säsongskort Matchstatistik: Bollinnehav (%): 53-47 Räddningar: 2-3 Straffar: 0-1 Skott totalt: 12-10 Skott på mål: 3-2 Direkta frisparkarsavslut: 0-1 Fasta situationer-avslut: 2-2 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 4-3 Assists: 2-0 Offsides: 3-6 Hörnor: 6-8 Orsakade fouls: 6-9 Förlorade bollar: 49-35 Vunna bollar: 45-40 Kontringar: 1-1 Krossbollar 4-3 Långbollar: 20-24 Anfall centralt: 16-13 Anfall från höger: 10-6 Anfall från vänster 9-10 Speluppbyggnader: 17-15 Målskyttar: 1-0 Tonelli 47´, 2-0 Hamsik 49´, 3-0 Mertens 85´,

3-1 Caprari (straff) 90´+4´ (4-3-3): (3-5-2): Reina

Hysaj-Albiol-Tonelli-Strinic

Zielinski-Jorginho-Hamsik

Callejon-Mertens-Insigne Bizzarri

Crescenzi-Zuparic-Coda

Benali-Cristante-Bruno-Memushaj-Verre

Capriari-Gilardino Byten:

Allan - Zielinski 65´

Giaccheríni - Insigne 80´

Maggio - Strinic 88´´ Byten:

Fornasier - Bruno 64´

Mitrita - Verre 70´

Cerri - Gilardino 72´ Tränare: Sarri Tränare: Oddo Systemändring: - Systemändring: - Medial-linje: 55.49 Medial-linje: 44,02 Distans/Snabbhet: 109,6/6,9 Distans/Snabbhet: 112,3/7m1 Tonelli Bizzarri, Coda, Benali, Domare: Gavilucci Stadio: San Paolo - Neapel

Publik: 31.117 betalande - inga uppgifter på säsongskort Matchstatistik: Bollinnehav (%): 65-35 Räddningar: 1-8 Straffar: 0-1 Skott totalt: 21-6 Skott på mål: 13-2 Direkta frisparkarsavslut: 1-2 Fasta situationer-avslut: 0-0 Ramträffar: 1-0 Målchanser: 11-3 Assists: 3-0 Offsides: 2-5 Hörnor: 6-2 Orsakade fouls: 14-9 Förlorade bollar: 51-33 Vunna bollar: 25-36 Kontringar: 0-0 Krossbollar 5-3 Långbollar: 5-18 Anfall centralt: 14-11 Anfall från höger: 14-7 Anfall från vänster 16-7 Speluppbyggnader: 30-17 Målskyttar: 0-1 Nainggolan 12´ (4-3-3): (3-4-2-1): Karnezis

Faraoni-Danilo-Felipe-Samir

Fofana-Kums-Jankto

De Paul-Zapata-Thereau Szczesny

Manolas-Fazio-Juan Jesus

Peres-Paredes-Strootman-Emerson

Nainggolan-El Shaarawy

Dzeko Byten:

Perica - Jankto 52´

Hallfredsson - Zapata 68´

Ewandro - Kums 73´´ Byten:

Totti - El Shaarawy 63´ Tränare: Del Neri Tränare: Spalletti Systemändring: 4-2-3-1 18´,

4-3-1-2 68´, 4-2-3-1 73´ Systemändring: - Medial-linje: 50,2 Medial-linje: 52,8 Distans/Snabbhet: 112,4/7 Distans/Snabbhet: 108,7, 6,8 Felipe, Fofana Juan Jesus Domare: Damato Stadio: Dacia Arena - Udine

Publik: 6.051 betalande - 10.774 säsongskort Matchstatistik: Bollinnehav (%): 54-46 Räddningar: 3-5 Straffar: 0-1 Skott totalt: 7-12 Skott på mål: 6-4 Direkta frisparkarsavslut: 0-2 Fasta situationer-avslut: 1-1 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 7-10 Assists: 1-4 Offsides: 0-3 Hörnor: 4-7 Orsakade fouls: 17-15 Förlorade bollar: 50-45 Vunna bollar: 30-29 Kontringar: 1-1 Krossbollar 8-9 Långbollar: 17-10 Anfall centralt: 9-15 Anfall från höger: 8-6 Anfall från vänster 6-6 Speluppbyggnader: 24-28 Målskyttar: 0-1 Quaison 8´, 1-1 Matri 15´, 2-1 Ragusa 24´, Matri 66´,

Politano 83´ (4-2-3-1): (3-4-2-1): Consigli

Lirola-Letschert-Acerbi-Peluso

Mazzitelli-Aquilani

Ricci-Berardi-Ragusa

Matri Posavec

Vitiello-Gonzalez-Goldaniga

Rispoli-Henrique-Jajalo-Pezzella

Embalo-Quaison

Nestorovski Byten:

Defrel - Ricci 65´

Politano - Berardi 77´

Duncan - Matri 82´´ Byten:

Morganella - Vitiello halvtid

Diamanti - Embalo 61´

Balogh - Quasion 78´ Tränare: Di Francesco Tränare: Corini Systemändring: 4-3-3 82´ Systemändring: 3-4-1-2 78´ Medial-linje: 51,54 Medial-linje: 51,07 Distans/Snabbhet: 109,8/7,1 Distans/Snabbhet: 107/6,9 Mazzitelli, Lirola Quaison, Goldaniga Domare: Mazzoleni Stadio: Mapei Stadium - Reggio Emilia

Publik: 2.572 betalande - 6.502 säsongskort Matchstatistik: Bollinnehav (%): 58-42 Räddningar: 2-3 Straffar: 0-0 Skott totalt: 11-12 Skott på mål: 8-3 Direkta frisparkarsavslut: 0-0 Fasta situationer-avslut: 0-0 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 10-7 Assists: 3-1 Offsides: 2-5 Hörnor: 8-3 Orsakade fouls: 12-14 Förlorade bollar: 43-35 Vunna bollar: 22-18 Kontringar: 0-1 Krossbollar 5-8 Långbollar: 20-8 Anfall centralt: 17-14 Anfall från höger: 5-9 Anfall från vänster 7-6 Speluppbyggnader: 24-21 Målskyttar: 1-0 Kalinic 37´, 2-0 Badelj 54´, 2-1 Higuain 58´ (3-5-2): (3-5-2): Tatarusaru

Sanchez-Rodriguez-Astori

Chiesa-Valero-Badelj-Vecino-Olivera

Kalinic-Bernardeschi Buffon

Barzagli-Bonucci-Chiellini

Cuadra.-Khedira-Marchis.-Sturaro-Sandro

Dybala-Higuain Byten:

Cristoforo - Bernardeschi 76´

Tello - Chiesa 81´

Ilcic - Valero 84´´ Byten:

Pjaca - Sturaro 61´

Rincon-Marchisio 77´

Mandzukic - Barzagli 80´ Tränare: Sousa Tränare: Allegri Systemändring:

4-2-3-1 76´, 4-4-1-1 84´ Systemändring:

4-2-3-1 61´, 4-2-4 80´ Medial-linje: 48,69 Medial-linje: 53,15 Distans/Snabbhet: 111,2/6,9 Distans/Snabbhet: 110,7/6,7 Vecino, Chiesa, Kalinic Sturaro, Chiellini, Sandro,

Bonucci, Dybala Domare: Banti Stadio: Artemio Franchi - Florens

Publik: 13.931 betalande - 20.154 säsongskort Matchstatistik: Bollinnehav (%): 50-50 Räddningar: 4-4 Straffar: 0-0 Skott totalt: 13-9 Skott på mål: 7-6 Direkta frisparkarsavslut: 0-0 Fasta situationer-avslut: 0-2 Ramträffar: 1-0 Målchanser: 8-5 Assists: 3-2 Offsides: 2-3 Hörnor: 3-7 Orsakade fouls: 18-20 Förlorade bollar: 29-40 Vunna bollar: 30-25 Kontringar: 3-1 Krossbollar 6-9 Långbollar: 24-14 Anfall centralt: 6-3 Anfall från höger: 8-4 Anfall från vänster 9-12 Speluppbyggnader: 31-25 Målskyttar: 1-0 Belotti 21´, 2-0 Benassi 26´, 2-1 Bertolacci 55´,

2-2 Bacca (straff) 60´ (4-3-3): (4-3-3): Hart

Zappacosta-Rossettini-Moretti-Barreca

Benassi-Valdifiori-Obi

Falque-Belotti-Ljajic Donnarumma

Abate-Romagnoli-Paletta-Calabria

Pasalic-Locatelli-Bertolacci

Suso-Bacca-Bonaventura Byten:

Iturbe - Obi 61´

Lukic - Valdifiori 67´

Baselli - Benassi 81´´ Byten:

Kucka - Bertolacci 73´

Niang - Bonaventura 84´

Vangioni-Calabria 87´ Tränare: Mihajlovic Tränare: Montella Systemändring: Systemändring: Medial-linje: Medial-linje: Distans/Snabbhet: 114,4/7 Distans/Snabbhet: 111,2/6,7 Moretti, Belotti, Obi,

Rossettini, Falque Locatelli, Romagnoli

Romagnoli (andra gula) 89´ Domare: Tagliavento Stadio: Olimpico Grande Torino - Turin

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 37-63 Räddningar: 4-5 Straffar: 1-1 Skott totalt: 16-15 Skott på mål: 9-7 Direkta frisparkarsavslut: 1-2 Fasta situationer-avslut: 0-1 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 11-10 Assists: 5-2 Offsides: 2-3 Hörnor: 7-7 Orsakade fouls: 10-8 Förlorade bollar: 34-28 Vunna bollar: 20-24 Kontringar: 1-1 Krossbollar 9-9 Långbollar: 15-17 Anfall centralt: 13-12 Anfall från höger: 15-20 Anfall från vänster 14-16 Speluppbyggnader: 24-23



Juventus 19 15 0 4 40-16 45 Roma 20 14 2 0 4 41-18 44 Napoli 20 12 5 3 45-23 41 Lazio 20 12 4 4 35-22 40 Milan 19 11 4 4 30-22 37 Inter 20 11 3 4 33-23 36 Atalanta 20 11 2 7 32-24 35 Torino 20 8 6 6 38-29 30 Fiorentina 19 8 6 5 30-25 30 Cagliari 20 8 2 10 31-44 26 Udinese 20 7 4 9 25-27 25 Chievo 20 7 4 9 21-27 25 Sampdoria 20 6 6 8 22-26 24 Bologna 19 6 5 8 18-25 23 Genoa 20 6 5 9 22-27 23 Sassuolo 20 6 3 11 28-34 21 Empoli 20 4 6 10 11-26 18 Palermo 20 2 4 14 17-40 10 Crotone 19 2 3 14 14-34 0 9 Pescara 19 1 6 12 15-36 0 9 Det vill sig verkligen inte för svensklaget på Sicilien, trots Corinis försök att tajta upp backlinjen. Saknaden av riktig kvalitet där plus en ordentlig sopkvast som mediano gör att Quaison och Nestorovski kan jaga ihjäl sig på topp utan att egentligen få ut något av det. Obalansen är så skrämmande övertydlig.Empoli kan i realiteten lunka runt och fixa nytt kontrakt genom att hålla noll-noll. Skrämmande.Sassuolo och Cagliari fick in två fina 4-1 resultat och mest anmärkningsvärda var att de två bildsköna forwarderna Matri i Sassuolo och Borriello i Cagliari båda fick åttor i La Gazzetta dello Sport. Inte ofta man ser dem få matchbetyg i paritetet med deras skönhetspoäng.Pioli fortsätter ånga på och trots att Sorrentino hade en "Sorrentino-dag" så malde den svartblåa armen ner åsnorna till bara benknotorna. Otroligt stark moral och taktisk kyla. Liknar de mister gjorde i början hos Lazio Mer matchrapporter kommer med "Veckans taktikanalys" senare under veckan.har fyllts på. Vi är nu uppe i(Har egentligen bara nämnt fem av dem dåsällan är uttagen i truppen).har anlänt från GIF Sundsvall och fick vara med i truppen direkt. "Skogsmannen" fick emellertid ingen speltid av Corini utan fick följa matchen - i gott sällskap med- från bänken.Palermo var som vanligt under Corini - Förlorare men med(6) som målskytt.Akalla-sonen fortsätter verkligen att hålla fanan högt nere på Sicilien. Hos Corini får han äntligen köra på sin rätta position och visat att han är kanske Corinis viktigaste anfallskugge (tillsammans då med Nestorovski som gör ett hästjobb utan att få göra mål nu på ett tag). Bologna ärfortfarande borta för skada men(6) fick äntligen lite mer speltid. Greken Torosidis blev skada efter en knapp halvtimma och Emil-pojken var självklar som ersättare på den platsen. Fullt jobb med Palladino i Crotone (som var calabresernas bästa spelare) men kom undan med godkänt. Lär bli mer speltid då Torosidis lär vara borta ett tag.Ja, Crotone inkasserade ännu en förlust och(5,5) hade inte någon av sina bättre dagar. Lite slarvigare i passningspelet än normalt. Blev utbytt i slutet på matchen då Mister Nicola satte en två meter Simy i stället för att jaga en kvittering.

johan.stistrup@svenskafans.com

På Twitter: @wintherbird

2017-01-17 00:15:00

