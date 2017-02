Serie B - 10 frågor om serien så här långt

Serie:B har nyligen startat vårsäsongen och redaktionen tycker det är på sin plats och höra med vår "expert" Simon Weiss om vad han säger om kadettseriens utveckling så här långt..

— Jag tror det beror på att Serie B är en så lång säsong. Det i kombination med att många lag är väldigt jämna sett till kvalitet. Det brukar också vara väldigt jämnt i Serie B sett till tidigare säsonger.— Jag tror att det kan vara avgjort lite tidigare vilka som tar de två direktplatserna till Serie A . Slaget om playoff, playout och att undvika nedflyttning tror jag kommer att avgöras i de sista omgångarna, likt det gjorde förra säsongen.— Hellas Verona har den bästa truppen i Serie B. Det stora frågetecknet som fanns för Hellas innan denna säsong var om Pecchia var rätt man att leda laget i Serie B. Det har han bevisat att han är. Sett till Hellas tabelläge ska man ta klivet tillbaka till Serie A.— Spal, Benevento, Perugia, Spezia, Bari och Virtus Entella är det lag som kan på allvar utmana under vårsäsongen. Hellas och Frosinone tror jag man inte kan rå på men de nämnda lagen tror jag kommer göra upp i playoff.— Spal ligger trea och har varit med i toppen hela säsongen. En tillsynes välskött klubb som har varit intressanta att följa. Benevento ligger placeringen efter Spal och har även de imponerat stort.Cittadella är den tredje nykomlingen som hänger med i toppen. Cittadella startade säsongen med att ett tag leda serien. Man har sakta börjat att sjunka i tabellen men Cittadella har med sin fina start sätt till att man redan nu har säkrat sitt kontrakt. Gattusos Pisa är den nykomlingen som haft det svårt och ligger i botten av tabellen. Pisa bör dock kunna klara sig kvar i Serie B. Laget är tillräckligt bra för det.— Det är i Bari den största skillnaden är som jag ser på det. Sogliano har gjort en riktigt bra mercato och förstärkt i anfallet vilket man behövde göra. Förutom Bari så är det vissa saker som sticker ut. Floccari till Spal, Forte till Perugia och Cocco till Cesena . Tre lag som saknade en anfallare med näsa för mål och sportchefer som gjorde något åt det.— Jag tror att det lag som ligger där nere just också kommer att bli de lagen som kommer att göra upp om det till slut. Jag tror att Ternana, Latina och Pro Vercelli ligger sämst till och tillslut hamnar under nedflyttningsträcket.— Som jag var inne på tidigare så är det nykomlingarna som har över presterat mest. De talar sitt tydliga språk när Spal, Benevento och Cittadella innehar platserna 3-5 i tabellen.Underpresterat har Trapani, Cesena och Bari. Tre lag som bör ligga högre upp i tabellen. Sett till vilka spelare man har så är det de lag som förvånat mest negativt så här långt.— Pazzini är den som spelare som stuckit ut mest. Han har visat under hela säsongen att det finns mycket kvar i den kroppen. Det är en behållning att se honom spela när han är i det slaget som han har varit i denna säsong hittills.Ciciretti är den andra spelaren jag väljer att lyfta. Roma produkten som har hittat rätt i Benevento och Serie B. Han är en offensiv mittfältare med en elegant spelstil och en riktigt bra vänsterfot. Det är bara en tidsfråga innan någon Serie A klubb värvar den nu tjugotre årige italienaren.— Hellas Verona, Frosinone och så tror jag att Spezia tar vägen via playoff upp till Serie A. Ternana, Latina, Pro Vercelli och Brescia som åker ut via playout ner till Serie C.