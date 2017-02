Serie B: Omgång 23

Målskytt: Ariaudo

1 Hellas Verona 23 13 5 5 42 25 +17 44 2 Frosinone 23 12 5 6 33 26 +7 41 3 SPAL 23 11 7 5 37 25 +12 40 4 Benevento 23 11 7 5 31 16 +15 39 5 Cittadella 23 12 1 10 33 27 +6 37 6 Virtus Entella 23 8 9 6 35 28 +7 33 7 Carpi 23 8 9 6 23 22 +1 33 8 Perugia 23 7 11 5 29 23 +6 32 9 Spezia 23 7 10 6 20 19 +1 31 10 Bari 1908 23 7 9 7 22 22 +0 30 11 Novara 23 8 5 10 28 29 -1 29 12 Ascoli 22 6 10 6 23 25 -2 28 13 Salernitana 23 6 9 8 27 29 -2 27 14 Brescia 23 6 9 8 24 31 -7 27 15 Vicenza 23 6 9 8 17 26 -9 27 16 Latina 23 4 14 5 26 28 -2 26 17 Pisa 23 5 10 8 9 13 -4 25 18 Avellino 23 6 7 10 19 30 -11 25 19 Pro Vercelli 22 5 9 8 21 29 -8 24 20 Cesena 23 5 9 9 28 29 -1 24 21 Ternana 23 5 8 10 21 31 -10 23 22 Trapani 23 3 10 10 18 33 -15 19

Frosinone tog emot Brescia på hemmaplan i fredagens match. Frosinone var klart bäst i den första halvleken. I matchens inledning fick man straff men D. Ciofani missade straffsparken. Hemmalaget fortsatte att trycka på och fick utdelning efter att Ariaudo stötte in bollen från nära håll. Frosinone tappade initiativet i den andra halvleken och Brescia tog helt över matchen. Bisoli och Bonazzoli hade varsin ribbträff. Bardi räddade laget i matchens absoluta slutskede efter att han giorde en kanonräddning.(3-5-2): Bardi, M. Ciofani, Ariaudo, Krajnc, Fiamozzi, Frara (Gori), Sammarco, Soddimo (Kragl), Mazzotta, Mokulu, D. Ciofani(3-4-1-1): Arcari, Untersee (Camara), Lancini, Prce, Fontanesi, Coly, Bisoli (Caracciolo), Pinzi (Ndoj), Martinelli, Mauri, BonazzoliDen första halvleken var jämn och lagen utbytte halvchanser med varandra. Halvleken skulle dock innehålla två mål. Hemmalaget tog ledningen efter att Iacobucci stod för ett pinsamt misstag när han kastade bollen rakt på en motståndare. Lasik kunde enkelt lyfta in bollen i det öppna målet. Gästerna skulle kvittera innan paus. Baraye spelade fram Catellani som kunde sätta bollen i nät bakom Radunovic. Ardemagni var inte allt för långt ifrån att göra ett drömmål i början av den andra halvleken, avslutet gick dock en bit utanför. Det var Entella som ta ledningen tack vare ett tungt vänsterskott från Troiano. Avellino skulle dock kvittera och få med sig en viktigt poäng i bottenstriden. Moretti gjorde målet efter ett vackert distansskott.(4-4-2): Radunovic, Gonzalez, Jidayi (Soumarè), Djimisti, Laverone, Lasik, Paghera (Moretti), Omeonga, Belloni (Eusepi), Ardemagni, Verde(4-3-1-2): Iacobucci, Iacoponi, Ceccarelli, Pelizzer, Baraye, Palermo (Sini), Troiano, Moscati, Tremolada (Ardizzone), Catellani (Mota), CaputoBari tog emot Perugia på hemmaplan i match mellan två lag med ambitioner att vara med i toppen av serien. Det var en relativt chansfattig första halvlek där Brienza var den som var närmast att göra mål. Floro Flores stod för de farligaste chanserna i den andra halvleken utan att kunna ta vara på dessa. Storsatsande Bari har fortsatt svårt att få igång ett spel som ger segrar. Perugia visade med insatsen att man är att lag att räkna med.(4-3-3): Micai, Sabelli, Capradossi, Tonucci, Morleo (Daprela), Fedele, Salzano, Furlan (Macek), Brienza, Floro Flores, Parigini (Maniero)(4-3-3): Brignoli, Belmonte (Fazzi), Volta, Mancini (Monaco), Di Chiara, Brighi, Ricci, Dezi, Mustacchio, Forte, Guberti (Acampora)Benevento som är en av säsongens mest positiva överraskningar körde över svårspelade Carpi på hemmaplan. Hemmalaget tog kommandot direkt i inledningen och tog ledningen efter att Ceravolo förvaltade en straffspark. Benevento fortsatte och ösa på och utökade sin ledning efter ett vackert anfall. Ciciretti assisterade Ceravolo som gjorde sitt andra mål i matchen. Matchbilden fortsatte i den andra halvleken och Cissè var ytterst nära att helt punktera matchen men missade precis målet. Bifulco borde ha reducerat men missade från nära håll. Falco såg istället till att döda matchen genom att göra 3-0. Belec borde kunnat ha gjorde ett bättre ingripande vid målet.(4-2-3-1): Cragno, Pezzi, Lucioni, Camporese, Venuti, Chibsah, Del Pinto, Ciciretti, Falco (Gyamfi), Cissè, Ceravolo (Eramo)(4-4-1-1): Belec, Struna, Sabbione, Roma gnoli, Poli (Beretta), Bifulco, Crimi (Fedato), Bianco (M`Baye), Letizia, Lollo, LasagnaCesena mötte Ascoli i en match som skulle präglas av straffsparkar. Det var hemmalaget som tog ledningen efter att Renzetti gjorde mål. Ciano fick en bra möjlighet att utöka ledningen men snubblade i avslutsläget. Ascoli gick en bra möjligt att kvittera men Agliardi gjorde en fin räddning. Favilli fick en billig straff och Gatto förvaltade läget och kvitterade. Hemmalaget tog ledningen efter att fint mål av Rigione. I matchens slutskede skulle Ascoli få en till straff, denna gång var det inget snack om saken. Perez satt säkert straffen i mål.(3-5-2): Agliardi, Perticone, Cascione (Vitale), Rigione, Balzano, Garritano (Panico), Schiavone, Konè, Renzetti, Ciano, Cocco(4-3-3): Lanni, Almici, Augustyn, Mengoni, Felicoli, Addae (Perez), Giorgi, Cassata (Slivka), Orsolini, Favilli, Gatto (Lazzari)Pro Vercelli tog emot Trapani i möte mellan två lag som haft stora problem under säsongens första halva. Hemmalaget skulle ta kontroll över matchen direkt från avspark. Morra fick ett kanonläge men Pigliacelli stod för en fin räddning. Hemmalaget fortsatte att trumma på och La Mantia var även han nära att göra mål men ribban stod i vägen. Pro Vercelli skulle tillslut få utdelningen för sitt massiva spelövertag. La Mantia var påpassligt framme och gjorde ledningens mål. Trapani kom ut som ett nytt lag i andra halvlek och Pagliarullo gjorde kvitteringsmålet. Gästerna skulle också ta ledningen i slutet av matchen. Barilla tog chansen och gav Trapani ledningen. Comi fick ett gyllene läge att kvittera men Pigliacelli gjorde en bra räddning. Jallow avgjorde istället matchen efter ett kyligt avslut.(3-5-2): Provedel, Legati (Baldini), Bani, Luperto, Germano, Emmanuello (Castiglia), Palazzi, Altobelli (Comi), Mammarella, Morra, La Mantia(4-3-1-2): Pigliacelli, Fazio, Kresic, Pagliarulo, Visconti, Maracchi, Rossi (Colombatto), Barilla, Nizzetto, Coronado (Curiale), Citro (Jallow)Den första halvleken var en jämn historia utan det där riktigt heta målchanserna. En snabb omställning från Ternana var det som ledde till ledningsmålet. Falletti rundade Alfonso och rullade in bollen i mål. Gästerna lyfte upp laget och fick till ett visst tryck man förmådde dock inte att på allvar att hota Ternana.(4-3-3): Aresti, Zanon, Meccariello, Valijent, Germoni (Di Noia), Defendi, Ledesma, Petriccione (Palumbo), Pettinari, Monachello (Avenatti), Falletti(4-3-1-2): Alfonso, Salvi, Scaglia, Varnier, Benedetti, Schenetti, Iori, Bartolomei, Chiaretti, Strizzolo, ArrighiniVicenza hade lite mer boll under den första halvleken. Spal var dock inte ofarliga och hade två skott från distans. Ebagua var närmast att göra mål men hans skott gick tätt över Merets ribba. Vicenza startade halvleken bäst och Signori var nära att ge hemmalaget ledningen. Orlando skulle ge hemmalaget ledningen efter ett mycket vackert skott som Meret inte hade någon chans att rädda. Mora testade Benussi men inte helt till sitt avslut. Spal skapade bra tryck på slutet efter att man hade bytt in fler anfallare och tillslut gav det utdelning. Floccari var först framme och stötte in kvitteringsmålet precis innan slutsignalen.(4-3-3): Benussi, Bianchi, Zaccardo, Adejo, D'Elia (Zivkov), Signori, Gucher, Rizzo, Orlando (Vita), Ebagua, Giacomelli (Bogdan)(3-5-2): Meret, Bonifazi, Vicari, Giani (Finotto), Lazzari, Schiattarella, Castagnetti (Zigoni), Mora, Del Grosso (Costa), Antenucci, FloccariNovara startade matchen bäst och Galabinov fick till ett bra avslut som Ujkani räddade. Hemmalaget fick en utvisning i den andra halvleken men det gjorde inte att anfallsviljan avtog. Casarini såg istället till att Novara tog ledningen. Peralta fick till ett bra skott som tvingade Da Costa till en bra räddning. Pisa tog över handlingarna mer och mer i matchen och tryckte på för att göra mål. Kvitteringen skulle komma till efter en hörna. Ujkani nickade mot mål och Masucci petade in bollen.(3-4-1-2): Da Costa, Troest, Mantovani, Chiosa, Kupisz, Bolzoni, Casarini, Calderoni, Macheda (Romagna), Sansone (Viola), Galabinov(4-3-1-2): Ujkani, Golubovic (Zammarini), Del Fabro, Landre, Longhi, Verna, Di Tacchio, Angiulli (Peralta), Gatto, Cani (Masucci), ManajSerieledarna Hellas Verona gästades av Salernitana. Hellas hade kontroll över spelet men utan att skapa så många målchanser. Hemmalaget skulle trots ta ledningen efter att Pazzini gjorde mål. Bortalaget lyfte sig spelmässigt i den andra halvleken och Hellas såg stressade ut i försvarsspelet. Ronaldo var nära att kvittera efter att hans skott gick i ribban. Della Rocca fick en jättechans att göra mål men lyckades inte ta tillvara på chansen. Luppi ser istället till att stänga matchen när han gjorde det andra målet. Salernitana försökte att reducera utan framgång.(4-3-3): Nicolas, Pisano, Caracciolo, Boldor, Souprayen, Romulo, Fossati, B. Zuculini (Zaccagni), Luppi (Gomez), Pazzini, Bessa (Troianiello)(3-5-2): Gomis, Bernardini, Tuia, Perico, Improta (Bittante), Della Rocca, Ronaldo, Busellato (Silva), Vitale, Rosina (Donnarumma), CodaI ett regnigt Spezia möttes Spezia och Latina i en målrik historia. Granoche gjorde ledningsmålet efter att han nickade in bollen. Spezia utökade sin ledning tack vare Pulzetti. Terzi blev utvisad och förutsättningarna förändrades. Insigne var nära att reducera. Granoche skulle istället göra sitt andra mål i matchen när han behärskat satt bollen bakom Pinsoglio. Latina gav inte upp och skulle reducera två gånger om. Brosco gjorde bortalagens första mål. Garcia gjorde matchens femte och sista mål.(4-3-3): Chichizola, De Col, Valentini, Terzi, Migliore, Errasti (Ceccaroni), Djokovic, Pulzetti, Mastinu (Datkovic), Granoche, Fabbrini (Piccolo)(3-4-3): Pinsoglio, Brosco, Dellafiore, Garcia, Bruscagin (Nica), Bandinelli, Mariga, Di Matteo (Rocca), Regolanti (Rolando), Insigne, Scaglia