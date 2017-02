Serie B: Omgång 24

Hellas Verona-Benevento 2-2

Målskyttar: Cissè, Luppi, Lucioni, Romulo

Cittadella-Pro Vercelli 0-0

Latina-Frosinone 0-1

Målskytt: Dionisi

Målskyttar: Forte x2, Mustacchio, Bonazzoli, Caracciolo

Pisa-Virtus Entella 1-1

Målskyttar: Caputo, Cani

Spal-Ascoli 1-1

Målskyttar: Favilli, Antenucci

Salernitana-Novara 0-0

Spezia-Ternana 2-0

Målskyttar: Djokovic, Granoche

Bari-Vicenza 2-1

Målskyttar: Floro Flores, Ebagua, Galano

Målskyttar: Balzano, Cocco, Bianco

Trapani-Avellino

1 Hellas Verona 24 13 6 5 44 27 +17 45 2 Frosinone 24 13 5 6 34 26 +8 44 3 SPAL 24 11 8 5 38 26 +12 41 4 Benevento 24 11 8 5 33 18 +15 40 5 Cittadella 24 12 2 10 33 27 +6 38 6 Perugia 24 8 11 5 32 25 +7 35 7 Virtus Entella 24 8 10 6 36 29 +7 34 8 Spezia 24 8 10 6 22 19 +3 34 9 Bari 1908 24 8 9 7 24 23 +1 33 10 Carpi 24 8 9 7 24 24 +0 33 11 Novara 24 8 6 10 28 29 -1 30 12 Ascoli 23 6 11 6 24 26 -2 29 13 Salernitana 24 6 10 8 27 29 -2 28 14 Cesena 24 6 9 9 30 30 +0 27 15 Brescia 24 6 9 9 26 34 -8 27 16 Vicenza 24 6 9 9 18 28 -10 27 17 Latina 24 4 14 6 26 29 -3 26 18 Pisa 24 5 11 8 10 14 -4 26 19 Avellino 24 6 8 10 19 30 -11 26 20 Pro Vercelli 23 5 10 8 21 29 -8 25 21 Ternana 24 5 8 11 21 33 -12 23 22 Trapani 24 3 11 10 18 33 -15 20

Benevento startade spelmässigt bäst och tog också ledningen. Cissè stod för en fin prestation och avslutade distinkt vid den första stolpen. Hellas lyfte sig efter baklängesmålet och kvitterade efter att Luppi höll sig framme och stötte in bollen. Gästerna skulle ta ledningen efter en frispark. Lucioni tryckte in bollen bakom en chanslös Nicolas. Det skulle bli två utvisningar i den andra som påverkade matchbilden, ett för varje lag. Hellas fick tillslut med sig en poäng efter att Romulo iskallt slog in en straffspark.(4-3-3): Nicolas, Pisano (Cappeluzzo), Bianchetti, Caracciolo, Souprayen, Romulo, Fossati (Gomez), B. Zuculini, Luppi (Siligardi), Pazzini, Bessa(4-2-3-1): Cragno, Venuti (Gyamfi), Lucioni, Camporese, Pezzi, Chibsah, Viola, Ciciretti (Matera), Falco (Melara), Cissè, CeravoloCittadella förde spelet i den första halvleken mot Pro Vercelli utan att skapa det där riktigt heta chanserna. Iori hade matchens första läge men hans tunga distansskott gick tätt utanför stolpen. Emmanuello fick ett bra läge strax efter halvtidspausen men fick inte till avslutet. Chiaretti försökte även han utan resultat. Gästerna höjde sig i den andra halvleken och Germano sumpade ett bra läge precis i matchens slutskede.(4-3-1-2): Alfonso, Salvi, Scaglia, Varnier, Benedetti, Bartolomei, Iori, Valzania (Pasa), Schenetti (Chiaretti), Arrighini, Iunco (Vido)(3-5-2): Provedel, Legati, Bani, Luperto, Berra, Palazzi, Vives, Emmanuello (Germano), Mammarella, Morra, Comi (Starita)Lazioderbyt mellan Latina-Frosinone var jämn men gästerna drog det längsta strået. Sammarco testade tidigt Pinsoglio som stod för en fin räddning. Dionisi var nästa bortaspelare att sticka fram men hans avslut smet strax utanför. Frosinone skulle få utdelning i den första halvleken. Dionisi förvaltade säkert straffspark slog. Sammarco var nära att punktera matchen men hans nick gick utanför. Corvia fick ett gyllene läge att kvittera men hans avslut var för svagt. Ciofani skulle ha avgjort matchen via ett friläge men en utrusande Pinsoglio störde anfallaren. De Vitis borde gjort mål men missade målet ifrån ett öppet läge.(3-4-3): Pinsoglio, Brosco, Garcia, Coppolaro (De Giorgio), Bruscagin, Bandinelli, Mariga (De Vitis), Di Matteo (Rocca), Buonaiuto, Corvia, Insigne(3-5-2): Zappino, M. Ciofani, Ariaudo, Krajnc, Fiamozzi, Sammarco, Maiello (Gori), Soddimo (Kragl), Mazzotta, D. Ciofani, Dionisi (Mokulu)Perugia startade matchen i ett högt tempo och skapade några halvchanser innan Riccis fick till ett bra skott utifrån som Arcari räddade. Mustacchio var ännu närmare att ge hemmalaget ledningen men hans skott gick precis utanför. Trycket fortsatte mot Brescias mål och Forte kunde nicka in ett fint inlägg ifrån Del Prete. Brescia skulle ändå kvittera och detta genom Caracciolo. Ricci var nära att göra mål men Arcari stod i vägen. Guberti missade kort därefter helt öppet mål och matchen var fortfarande helt jämn målmässigt. Lika oväntat som Brescia första mål var även lagets andra. Bonazzoli avslutade en snabb kontring på ett effektivt sätt. Perugia gav sin inte utan kvitterade strax efter målet. Mustacchio avslutade kyligt. Forte skulle avgöra matchen efter att Arcari stod för ett hårresande misstag.(4-3-3): Brignoli, Del Prete (Fazzi), Monaco, Volta, Di Chiara, Brighi, Ricci (Terrani), Dezi (Acampora), Guberti, Forte, Mustacchio(3-4-1-2): Arcari, Fontanesi, Blanchard, Calabresi, Untersee, Martinelli, Bisoli (Ndoj), Prce, Mauri (Dall Oglio), Caracciolo, Bonazzoli (Ferrante)Manaj spelade fram Masucci som var väldigt nära att ge hemmalaget ledningen. Hemmalaget fortsatte att skapa bra målchanser. Verna fick det bästa läget men sköt över Paronis ribba. Manaj fick även han ett jätteläge men han sköt över ifrån nära håll. Det var istället Entella som skulle ta ledningen. Caputo blev neddragen och tag själv hand om straffen och satt den högt utan chans för Ujkani. Pisa skulle dock kvittera. Det var Cani som via en försvarare gjorde målet. Cani hade kunnat avgöra men en fin räddning från Paroni satte stopp för detta.(4-3-1-2): Ujkani, Golubovic, Del Fabro (Crescenzi), Landre, Mannini, Verna(utvisad), Di Tacchio, Angiulli, Gatto (Peralta), Masucci, Manaj (Cani)(4-3-1-2): Paroni, Sini (Palermo), Ceccarelli, Pellizzer, Baraye, Belli, Troiano, Muscati, Tremolada (Ammari), Caputo, Catellani (Mota)Schiattarella var nära att sätta en frispark i början av matchen. Spal dominerade i den första halvleken och Floccari fick ett bra läge men sköt rakt på Lanni. Matchbilden var densamma i inledningen av den andra halvleken Schiattarella fick ett bra läge men Lanni var med på noterna och räddade skottet. Storspelande Lanni stod i vägen igen för Floccari. Trots detta var det Ascoli som tog ledningen. Favilli nådde högst och nickade elegant in ledningsmålet. Floccari fick ytterligare en chans men denna gång blev han stoppad av ribban. Spal skulle tillslut få utdelningen när Antenucci utjämnade efter att han satt en straff. Det skulle bli ett läge till i matchen för Spal. Lanni gjorde en högkvalificerad räddning när han motade Moras försök.(3-5-2): Meret, Bonifazi, Vicari, Cremonesi, Lazzari, Mora, Castagnetti, Schiattarella, Costa (Zigoni), Floccari, Antenucci(3-4-3): Lanni, Augustyn, Mengoni, Gigliotti, Almici, Addae, Giorgi (Slivka), Felicioli, Orsolini (Gatto), Cassata, Favilli (Perez)Rosina skapade matchens första heta chans. Da Costa gjorde dock en bra räddning. Macheda borde ha gjort mål men Gomis kunde avvärja. Da Costa var på tårna denna match och han räddade även Improtas framstöt. Rosina hittade Coda som sköt strax utanför. Casarini testade Gomis som dock inte hade några problem att rädda. Två bra insatser från respektive lags målvakt gjorde att matchen slutade mållös.(3-4-1-2): Gomis, Perico, Schiavi, Bernardini, Bittante, Busellato (Silva), Minala, Vitale (Zito), Rosina, Coda, Improta (Della Rocca)(4-2-3-1): Da Costa, Chiosa, Troest, Scognamiglio, Mantovani, Bolzoni (Cinelli), Casarini, Kupisz, Sansone (Lukanovic), Macheda (Selasi), GalabinovDjokovic gav Spezia ledningen tack vare en välplacerad nick bakom Aresti. Ribban stoppade Spezia från att utöka sin ledning efter att Mastinu sköt en frispark i ribban. Granoche avgjorde matchen efter att han tog vara på en straffspark. Aquafresca fick ett läge att reducera men Chichizola gjorde en fin räddning. Piccolo missade en straff i matchens absoluta slutskede.(4-3-3): Chichizola, De Col, Valentini, Ceccaroni, Migliore, Sciaudone (Pulzetti), Errasti, Djokovic (Maggiore), Mastinu (Piccolo), Granoche, Fabbrini(4-3-3): Aresti, Zanon, Meccariello, Valjent, Rossi, Defendi, Ledesma, Di Noia (Petriccione), Pettinari (Palombi), Avenatti (Aquafresca), FalettiI en chansfattig och allmänt svag första halvlek var det Giacomelli som var nära att ge gästerna ledning. Micai gjorde en bra räddning. Floro Flores skulle ge hemmalaget ledningen. Målet kom till efter en kontring och Furlan spelade framtill Floro Flores som nickade in bollen i mål. Den andra halvleken fortsatte på ungefär samma sätt som i den första, relativt låg kvalitet. Micai gör en ny bra räddning efter en tilltrasslad situation. Brienza skjuter tätt utanför från ett bra läge. Ebagua skulle dock kvittera matchen efter ett bra anfall. Zaccardo fick ett mycket bra läge men Micai höll sitt lag kvar i matchen. Galano skulle avgöra efter ett bra kombinationsspel. Galano var kall och tryckte till bollen vid den bortre stolpen.(4-3-3): Micai, Sabelli, Capradossi, Tonucci, Morleo, Salzano (Fedele), Basha, Furlan, Brienza, Floro Flores (Raicevic), Parigini (Galano)(4-2-3-1): Benussi (Vigorito), Zaccardo, Adejo, Esposito, Pucino, Rizzo (Cernigoi), Gucher, Orlando, Bellomo, Giacomelli (De Luca), EbaguaEmilia- Roma gnaderbyt slutade med bortaseger och gjorde att Cesena klättrade upp på säkrare mark i tabellen. Garritano var nära att göra mål i inledningen men han styrde bollen utanför. Balzano var den som skulle göra det första målet efter att han tog tillvara på en retur från Belec. Cesena skulle utöka sin ledning efter att Laribi hittade Cocco som rakade in bollen i mål. Cocco kunde ha avgjort matchen men hans avslut höll inte måttet. Bianco reducerade på en korrekt dömd straff. Carpi kom inte närmare än så och den riktiga slutforceringen uteblev.(4-4-1-1): Belec, Struna, Sabbione, Romagnoli, Letizia, Jelenic (Seck), Mbaye (Bifulco), Bianco, Fedato (Mbakogu), Lollo, Lasagna(3-5-2): Agliardi, Perticone, Rigione, Ligi, Balzano, Garritano (Crimi), Schiavone (Vitale), Kone, Renzetti, Ciano (Rodriguez), CoccoOmgången avslutades på västra Sicilien där bottenkonkurrenterna gjorde upp i en mållös batalj. Första halvleks bästa chans hade Verde men Pigliacelli gjorde en fin räddning. Trapani tog dock kommandot och styrde den andra halvleken. Canotto bröt sig fram och fick till ett bra skott strax över ribban. Coronado väggspelade sig fram till ett bra läge men skottet gick rakt på Radunovic. Fazio fick det sista läget men han fick inte alls till avslutet i straffområdet.(4-3-1-2): Pigliacelli, Fazio, Pagliarulo, Kresic, Visconti, Rossi (Canotto), Nizzetto, Barilla (Colombatto), Maracchi, Citro (Curiale), Coronado(4-4-2): Radunovic, Gonzalez, Djimisti, Jidayi, Laverone, D'Angelo, Paghera, Lasik (Eusepi), Belloni, Verde (Moretti), Ardemagni (Camara)