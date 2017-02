Serie B: Omgång 25

Vicenza-Salernitana 0-1

Målskytt: Busellato

Målskyttar: Favilli x2, Citro, Manconi

Målskyttar: Paghera, Verde

Benevento-Latina 2-1

Målskyttar: Corvia, Pezzi, Ciciretti

Brescia-Pisa 1-1

Målskyttar: Mannini, Caracciolo

Cesena-Bari 1-1

Målskyttar: Floro Flores, Ciano

Frosinone-Carpi 1-0

Målskyttar: Terranova





Novara-Cittadella 1-1

Målskyttar: Galabinov, Iunco

Pro Vercelli-Spezia 0-2

Målskyttar: Maggiore, Fabbrini

Virtus Entella-Spal 0–3

Målskyttar: Costa, Mora, Floccari

Ternana-Perugia 0-1

Målskytt: Nicastro

1 Frosinone 25 14 5 6 35 26 +9 47 2 Hellas Verona 25 13 6 6 44 29 +15 45 3 SPAL 25 12 8 5 41 26 +15 44 4 Benevento 25 12 8 5 35 19 +16 43 5 Cittadella 25 12 3 10 34 28 +6 39 6 Perugia 25 9 11 5 33 25 +8 38 7 Spezia 25 9 10 6 24 19 +5 37 8 Virtus Entella 25 8 10 7 36 32 +4 34 9 Bari 1908 25 8 10 7 25 24 +1 34 10 Carpi 25 8 9 8 24 25 – 1 33 11 Novara 25 8 7 10 29 30 – 1 31 12 Salernitana 25 7 10 8 28 29 – 1 31 13 Ascoli 24 6 12 6 26 28 – 2 30 14 Avellino 25 7 8 10 21 30 – 9 29 15 Cesena 25 6 10 9 31 31 +0 28 16 Brescia 25 6 10 9 27 35 – 8 28 17 Pisa 25 5 12 8 11 15 – 4 27 18 Vicenza 25 6 9 10 18 29 – 11 27 19 Latina 25 4 14 7 27 31 – 4 26 20 Pro Vercelli 24 5 10 9 21 31 – 10 25 21 Ternana 25 5 8 12 21 34 – 13 23 22 Trapani 25 3 12 10 20 35 -15 21

Omgången startade i fredagskväll med att Vicenza tog emot Salernitana på hemmaplan. Tidigt i den första halvleken skulle Salernitana ta ledningen. Det var tack vare en fin prestation av Busellato. Massimiliano drev med sig bollen och avslutade distinkt med högerfoten. I en chansfattig match var det gästerna som hade bra kontroll över spelet. Odjer fick ett bra läge men skottet hotade inte Vigorito. Vicenza skulle få ett kanonläge att kvittera genom Rizzo.Gomis gjorde dock en bra räddning.(4-2-3-1): Vigorito, Pucino, Zaccardo, Adejo, D'Elia, Rizzo, Gucher, Orlando (De Luca), Bellomo (Giacomelli), Vita (Signori), Ebagua(3-5-2): Gomis, Bernardini, Schiavi, Tuia, Bittante, Ronaldo (Odjer), Minala, Busellato (Zito), Vitale, Coda (Silva), RosinaAscoli fick en rivstart i matchen när man omgående tog ledningen. Stjärnskottet Favilli fortsätter att producera mål. Knappa tio minuter senare skulle han göra ytterligare ett mål efter en omställning där Giorgi stod för framspelningen. Orsolini var nära att avgöra matchen men hans avslut gick strax utanför. Curiale var istället nära att reducera men Lanni var snabbt ute och avvärjde. Trapani kom in i matchen igen efter att Citro gjorde mål på straff. Gatto var nära att avgöra matchen men hans avslut var för dåligt. Ascoli fortsatte att dominera matchen men lyckades inte avgöra den. Detta till trots att man fick en straff. Gatto sumpade både straffen och den efterföljande returen. Det skulle visa sig bli väldigt kostsamt. Då Manconi kvitterade istället på tilläggstid.(4-2-3-1): Lanni, Almici, Gigliotti, Mengoni, Felicoli (Mignanelli), Addae, Cassata, Orsolini (Lazzari), Giorgi (Carpani), Gatto, Favilli(3-5-2): Pigliacelli, Fazio, Legittimo, Kresic, Canotto (Jallow), Maracchi, Colombatto, Barilla, Rizzato, Curiale (Manconi), Citro (Coronado)Verde fick matchens första läge och fick till ett bra skott som tvingade Nicolas till en bra räddning. Bessa skapade på egen hand ett bra läge men skottet gick tätt utanför. Verde var aktiv i den första halvleken och kom till ett nytt avslut men det var aningen missriktad. Hellas borde ha tagit ledningen efter att Gomez helt ostört kunde nicka mot mål i ett helt fritt läge men argentinaren sumpade ett gyllene läge. Halvleken fortsatte att vara fartfylld med många chanser. Luppi var nära även han. I början av den andra halvleken skulle Avellino ta ledningen. Paghera gjorde målet på straff. Verde fick tillslut utdelningen och avgjorde på så sätt matchen. Siligardi fick ett bra läge men skottet var alldeles för svagt. Avellino borde ha gjort ett till mål. Belloni borde ha gett Ardemagni öppet mål men hans passning var inte bra nog.(4-4-2): Radunovic, Laverone, Jidayi, Djimisti, Perrotta, Lasik, Paghera, D'Angelo (Belloni), Moretti (Omeonga), Verde (Solerio), Ardemagni(4-2-3-1): Nicolas, Pisano, Bianchetti, Caracciolo (Cappelluzzo), Souprayen, Fossati (B. Zuculini), Zaccagni, Romulo (Siligardi), Bessa, Luppi, GomezLatina skulle ta ledningen tack vare att Corvia förvaltade en frispark på absolut bästa sätt. Ceravolo fick en möjlighet att kvittera gästernas ledning. Han lyckades dock inte styra in bollen. Samme Ceravolo fick ett nytt läge, lite bättre än det förra han hade men han lyckades inte nicka in bollen från nära håll. Hemmalaget skulle få utdelningen efter att Pezzi mötte upp bollen och fick till ett tungt vänsterskott utan chans för Pinsoglio. Ciciretti skulle göra det avgörande målet. Den lille trollkarlen stod för en delikatess när han lirkade in bollen i mål. Bandinelli avlossade ett tungt skott som gick en bit utanför. Ciciretti hittade Lopez som nickade mot mål och tvingade Pinsoglio till en fin räddning.(4-2-3-1): Cragno, Venuti, Camporese, Lucioni, Pezzi, Chibsah, Viola (Del Pinto), Falco (Gyamfi), Ciciretti, Pajac (Lopez), Ceravolo(3-4-3): Pinsoglio, Brosco, Dellafiore, Coppolaro, Nica (Bruscagin), Bandinelli, De Vitis (Mariga), Di Matteo, Buonaiuto (Rolando), Corvia, InsigneManaj var mycket nära att ge Pisa ledningen men Arcari gjorde en mycket fin räddning. Kort därefter skulle Mannini göra mål efter en straffspark. Caracciolo skulle ta in Brescia i matchen igen efter en galant aktion. Andrea tog snyggt med sig bollen och avslutet satt perfekt i mål. Crescenzi var nära att ge gästerna ledningen men skottet gick precis utanför. Mannini var nära att göra sitt andra mål efter ett inlägg som styrdes i ribban. Caracciolo var ytterst nära att avgöra matchen men hans nick precis utanför. Arcari hindrade ett mål när han stoppade Manninis avslut.(4-3-1-2): Arcari, Untersee, Calabresi, Blanchard, Coly, Crociata (Mauri), Pinzi, Martinelli, Ndoj (Sbissa), Bonazzoli (Camara)(4-2-3-1): Ujkani, Mannini, Landre (Del Fabro), Crescenzi, Longhi, Angiulli, Di Tacchio, Gatto (Golubovic), Masucci, Peralta, Manaj (Cani)Brienza testade skott efter en kontring från Bari. Floro Flores skulle efter en hörna ge Bari ledningen. Kone försökte utanför straffområdet men sköt utanför. I en tät match mellan två jämna lag var det lite som skiljde. Ciano skulle efter en utsökt frispark ta Cesena tillbaka in i matchen. Floro Flores var centimetrar ifrån att avgöra matchen men fick inte till avslutet som han hade hoppats. Ciano fick även han möjlighet att göra sitt andra mål. Micai var med på noterna och räddade.(3-5-2): Agliardi, Perticone, Rigione, Ligi, Balzano, Kone, Schiavone (Crimi), Garritano (Vitale), Renzetti, Ciano (Rodriguez), Cocco(4-3-2-1): Micai, Sabelli, Tonucci, Capradossi, Morleo, Macek, Basha, Salzano (Greco), Galano, Floro Flores (Raicevic), Brienza (Romizi)Hemmalaget började piggt och Dionisis skott gick I ribban. Mbakogu fick en bra chans till att ge Carpi ledningen men hans nick gick över Bardis ribba. Frosinone skulle ta ledningen tack vare Terranova. Soddimos inlägg hittade fram till Terranova som nickade in bollen bakom Belec. Soddimo var nära att utöka ledningen men hans frispark gick i ribban. Mbakogu fick en ny chans men likt hans första avslut gick bollen precis över ribban. Ciofani tog emot bollen i straffområdet men sköt över från ett bra läge.(3-5-2): Bardi, Terranova, Ariaudo, Krajnc, Fiamozzi, Sammarco (Gori), Maiello, Soddimo, Mazzotta, D. Ciofani (Mokulu), Dionisi (Kragl)(4-4-2): Belec, Struna (Lasagna), Roma gnoli, Gagliolo, Poli, Letizia, M'Baye, Lollo, Fedato (Bifulco), Mbakogu, Beretta (Jelenic)Novara öste på från start och fick en del halvchanser. Macheda sköt utanför. Galabinov tog till vara på sin chans och satt bollen säkert i nät.Cittadella fick ett väldigt tveksamt bortdömt mål. Troest missade att göra mål från nära håll. Ett läge dansken borde ha satt. Gästerna skulle få med sig ett mål tillslut. Iunco var framme slog in bollen från nära håll.(4-2-3-1): Da Costa, Chiosa, Troest, Scognamiglio (Di Mariano), Mantovani, Cinelli, Casarini, Kupisz (Dickmann), Sansone, Macheda (Lukanovic), Galabinov(4-3-1-2): Alfonso, Salvi, Scaglia, Varnier, Benedetti, Schenetti (Paolucci), Iori, Valzania (Bartolomei), Chiaretti (Vido), Arrighini, IuncoFabbrini bröt sig fram och fick till ett bra skott som gick strax utanför. Mammarellas frispark nådde Legati som från ett bra läge nickade utanför. Spezia tog ledningen efter ett slumpartat mål. Migliores skott styrdes i mål via Maggiore. Efterspelet ledde till att Provedel blev utvisad. Fabbrini avgjorde matchen efter en omställning som han avslutade med att stötta in bollen i mål.(3-5-2): Provedel, Legati (Zaccagno), Bani, Luperto, Berra, Emmanuello (Aramu), Vives, Castiglia, Mammarella, Morra, La Mantia (Comi)Chichizola, De Col (Vignali), Valentini, Ceccaroni, Migliore, Djokovic, Errasti, Maggiore (Sciaudone), Fabbrini, Granoche, Piccolo (Mastinu)En på förhand jämn match slutade med att Spal körde över Entella. Det började med att Baraye blev utvisad när han drog ner Floccari i straffområdet. Floccari slog iskallt in straffen till höger om Iacobucci. Några minuter senare utökade Spal ledningen. Mora nickade in Lazzaris inlägg. Entella fick en chans till att reducera. Efter en tilltrasslad situation sköt Caputo utanför. Finotto var nära att utöka ledningen ytterligare men han missade precis målet. Efter blott sjutton minuter skulle matchen vara helt avgjord. Costa nickade in bollen bakom en chanslös Iacobucci. Ceccarelli nickade utanför från ett bra läge. Schiattarella tvingade Iacobucci till en fin räddning. Spal spelade sedan av matchen i ett lugnt tempo.(4-3-1-2): Iacobucci, Belli, Ceccarelli, Pelizzer, Baraye, Moscati (Filippini), Troiano, Palermo , Tremolada (Benedetti), Catellani (Ammari), Caputo(3-5-2): Meret, Bonifazi, Vicari, Cremonesi, Lazzari (Schiavon), Schiattarella, Arini, Mora (Castagnetti), Costa, Finotto, Floccari (Zigoni)Omgången avslutades med ett derby i Umbrien. Nicastro skulle stå för säsongens mål när han avgjorde matchen. Det var Mustacchio som fick matchens första chans men Aresti hade inga problem med att rädda. Matchen var tight och jämn och det var få klara målchanser. Som sagt skulle matchens avgöras genom Nicastros magiska mål. Han mötte bollen genom att han snurrade runt och klackade in bollen helt utan chans för Aresti. Germoni fick ett gyllene läge att kvittera men missade. Brignoli skulle rädda sitt lag när han på ett mycket fint sätt stoppade Palombi. Defendi var också nära att göra mål men nickade utanför.(4-3-3): Aresti, Zanon. Meccariello, Valjent, Germoni, Defendi, Ledesma, Palumbo (Di Noia), Pettinari (Palombi), Acquafresca (Monachello), Falletti(4-3-3): Brignoli, Del Prete, Volta, Monaco, Di Chiara, Gnahorè (Acampora), Brighi, Dezi, Mustacchio, Forte (Belmonte), Guberti (Nicastro)Benevento -1