Serie B: Omgång 26

Latina-Novara 0-1

Målskytt: Galabinov

Bari-Ternana 3-1

Målskyttar: Brienza, Di Noia, Galano, Floro Flores

Målskyttar: Lasagna, Beretta, Caracciolo

Cittadella-Avellino 1-3

Målskyttar: Strizzolo, Ardemagni x2, Eusepi

Perugia-Virtus Entella 0-0

Pro Vercelli-Benevento 0-1

Målskytt: Ceravolo

Salernitana-Cesena 1-1

Målskyttar: Minala, Cocco

Målskyttar: Granoche x2, Casasola, självmål

Vicenza-Ascoli 1-1

Målskyttar: Mignanelli, De Luca

Pisa-Frosinone 0-0

Hellas Verona-Spal 0-0

1 Frosinone 26 14 6 6 35 26 +9 48 2 Benevento 26 13 8 5 36 19 +17 46 3 Hellas Verona 26 13 7 6 44 29 +15 46 4 SPAL 26 12 9 5 41 26 +15 45 5 Perugia 26 9 12 5 33 25 +8 39 6 Cittadella 26 12 3 11 35 31 +4 39 7 Spezia 26 9 11 6 26 21 +5 38 8 Bari 1908 26 9 10 7 28 25 +3 37 9 Carpi 26 9 9 8 26 26 +0 36 10 Virtus Entella 26 8 11 7 36 32 +4 35 11 Novara 26 9 7 10 30 30 +0 34 12 Ascoli 26 7 13 6 30 30 +0 34 13 Salernitana 26 7 11 8 29 30 – 1 32 14 Avellino 26 8 8 10 24 31 – 7 32 15 Cesena 26 6 11 9 32 32 +0 29 16 Pisa 26 5 13 8 11 15 – 4 28 17 Brescia 26 6 10 10 28 37 – 9 28 18 Vicenza 26 6 10 10 19 30 – 11 28 19 Latina 26 4 14 8 27 32 – 5 26 20 Pro Vercelli 26 5 10 11 22 35 – 13 25 21 Ternana 26 5 8 13 22 37 – 15 23 22 Trapani 26 3 13 10 22 37 – 15 22

Bandinelli fick tag i bollen efter en hörna men sköt strax utanför målet. Den första halvleken var jämn det var gästernas Galabinov som fick matchens nästa chans men bulgaren kunde inte hålla ner avslutet. En viss fördel för Latina men bägge lagen var uddlösa framåt. Insigne fick ett fritt läge efter en fin framspelning men Roberto sköt bollen i stolpen. Novara skulle göra matchens enda mål efter att Dickmann elegant spelade fram Galabinov som visade styrka när han fick in bollen i mål.(3-4-3): Pinsoglio, Brosco, Dellafiore, Garcia, Nica (Regolanti), Bandinelli (De Vitis), Mariga, Bruscagin, Buonaiuto (De Giorgio), Corvia, Insigne(3-4-1-2): Da Costa, Troest, Lancini, Scognamiglio, Dickmann, Cinelli (Orlandi), Casarini, Chiosa (Kupisz), Sansone, Macheda (Adorjan), GalabinovHemmalaget startade starkt och fick utdelningen omgående. Brienza stod för ett klassmål när han tog sig in i straffområdet och säkert lättade in bollen i mål. Coppola satt tidigt sitt andra gula kort och satte Ternana i ett mycket svårt läge. Bari fortsatte att trumma på och Floro Flores tvingade Aresti till en bra räddning. Trots det kraftiga spelövertaget kvitterade Ternana innan paus. Ledesma frispark nådde Di Noia som behärskat tryckte in bollen i mål. Brienza skulle också ligga bakom det andra målet hans inspel nådde Galano som elegant satt bollen i nät bakom en chanslös Aresti. Macek var nära att punktera matchen men hans skott gick precis utanför. Salzano missade öppet mål och Bari hade förtvivlat svårt att sätta punkt för matchen. Floro Flores skulle tillslut avgöra matchen efter ett iskallt avslut vid den bortre stolpen.(4-3-2-1): Micai, Sabelli, Tonucci, Capradossi, Cassani, Salzano, Basha, Macek, Brienza (Maniero), Galano (Parigini), Floro Flores (Raicevic)(4-3-3): Aresti, Masi, Meccariello, Valjent, Germoni, Defendi (Petriccione), Ledesma, Coppola, Monachello (Di Noia), Falletti, Acquafresca (Avenatti)Fedato snodde åt sig bollen fick ett bra läge men Arcari var snabbt ute och avvärjde. Carpi skulle logiskt ta ledningen i matchen. Efter en tilltrasslad situation mellan Arcari och Calabresi kunde Lasagna stötta in bollen. Några minuter senare i slutet av den första halvleken gjorde Beretta ett grant mål som gav hemmalaget en ännu större ledning i matchen. Mauri fick att reducera men missade ett bra läge. Brescia skulle göra mål i den andra halvleken. Caracciolo fick viss hjälp av Belec som borde kunnat göra mer åt det skottet. Lasagna fick en bra chans att avgöra matchen men inbytte Serraiocco gjorde en bra räddning. Mbaye borde gjort mål men sköt i ett fritt läge rakt på Serraiocco. Lasagna missade ett ännu bättre läge men som tur var för Carpis del så räckte det ändå för att vinna.(4-4-2): Belec, Struna, Gagliolo, Bianco, Beretta (Mbaye), Poli, Lasagna, Lollo, Roma gnoli, Fedato (Di Gaudio), Jelenic (Letizia)(4-4-1-1): Arcari (Serraiocco), Untersee, Blanchard, Calabresi, Coly, Ndoj (Bonazzoli), Pinzi, Martinelli, Crociata (Camara), Mauri, CaraccioloCittadella hade kunnat ta ledningen direkt efter att Radunovic gav bort bollen till Strizzolo men han missade skottet. Det var Strizzolo som skulle ge Cittadella ledningen efter ett inspel från kanten stötte han in bollen i öppet mål. Cittadella hade full kontroll över den första halvleken. Strizzolo var nära att göra sitt andra mål men en försvarare räddade bollen på mållinjen. Avellino skulle kvittera efter att han styrde in Verres skott i mål. Benedetti fick till en bra frispark som Radunovic gjorde en fin parad på. Cittadella fortsatte under den andra halvleken att trycka på men Radunovic höll kvar gästerna i matchen. Ardemagni skulle göra sitt andra mål när han nickade in bollen från Laverones inlägg. Eusepi skulle avgöra matchen när han satt de tredje målet för Avellino. Lasik spelade fram Eusepi som rullade in bollen i öppet mål.(4-3-3): Alfonso (Paleari), Pelagatti, Scaglia, Varnier, Benedetti, Schenetti (Valzania), Iori, Pasa, Arrighini, Iunco, Strizzolo (Vido)(4-4-2): Radunovic, Perrotta, Moretti (Omeonga), Verde (Camara), D'Angelo, Belloni (Eusepi), Lasik, Laverone, Jidayi, Gonzalez, Ardemagni.Dezi testade från distans men Iacobucci kunde stötta bort bollen. Entella fick ett bra läge i straffområdet men trots att både Caputo och Diaw fick chans att avsluta så blev det inte mål. Di Castro fick iväg en bra nick men Iacobucci gjorde en fin räddning och såg till att resultatet fortfarande var mållöst. Brighi sköt också men avslutet var svagt. Iacobucci fortsatte att storspela och höll verkligen kvar gästerna i matchen. Trots det kraftiga spelövertaget förmådde inte Perugia att vinna matchen.(4-3-3):Brignoli, Fazzi, Gnahoré (Acampora), Monaco, Mustacchio, Dezi, Volta, Nicastro (Guberti), Di Chiara, Brighi, Forte (Di Carmine)(4-3-1-2)Iacobucci, Filippini, Belli, Ceccarelli, Troiano, Caputo, Palermo (Ardizzone), Tremolada (Ammari), Pellizzer, Diaw (Mota), MoscatiPro Vercelli startade bäst och hade några halvchanser utan att få till de där riktigt heta chanserna. Aramu sköt från distans strax utanför. Den första halvleken var chansfattig men ett visst övertag för hemmalaget. Pezzi sköt en bit utanför trots allt var det de första läget för gästerna. Benevento blev bättre och bättre i den andra halvleken. Ciciretti fick ett läge men avslutet var tamt. Aramu fick ett nytt läge men sköt precis utanför. Benevento fick straff i slutet av matchen och Ceravolo tog tillvara på chansen och rullade in bollen i mål.(3-5-2): Provedel, Berra, Bani, Palazzi, Morra, Vives (Castiglia), Legati, Emmanuello, Luperto (Konate), Aramu (Vajushi), Mammarella.(4-2-3-1): Cragno, Venuti (Lopez), Camporese, Lucioni, Pezzi (Gyamfi), Del Pinto, Chibsah, Ciciretti, Falco, Pajac (Ceravolo), Cisse.Cesena och Garritano fick matchens första läge. Renzetti stod för framspelningen och Garritano nickade men Gomis gjorde en fin räddning. Salernitana skulle dock ta ledningen Coda spelade fram Minala som kunde raka in bollen i öppet mål. Lite senare skulle Cocco kvitterade efter att han ostört kunde nicka in bollen. Cocco var nära att göra ytterligare ett mål men denna gång nickade han i ribban. Minala var också nära att göra sitt andra mål i den första halvleken men nicken gick i stolpen. Cocco borde ha gjort bättre när han fick ett fritt läge i straffområdet men sköt rakt på Gomis. Donnarumma borde gett hemmalaget ledningen men hans avslut var missriktad. Ronaldo fick det sista läget i matchen när han skott strax utanför straffområdet. Agliardi sträckte ut sig och gjorde en bra räddning.(4-3-3): Gomis, Perico, Schiavi, Tuia (Vitale), Bittante, Minala, Ronaldo, Busellato, Rosina (Donnarumma), Coda, Improta (Sprocati)(3-5-2): Agliardi, Perticone, Rigione, Ligi, Balzano, Garritano (Laribi), Crimi (Vitale), Kone, Renzetti, Ciano, Cocco.Ett stort försvarsmisstag av Kresic leder till att Granoche kan göra de första målet redan efter en minuts spel. Granoche lobba vackert bollen över Pigliacelli. Efter tiominuters utökar Spezia och Granoche ledningen till två mål. Pablo blir helt ren i straffområdet och kan ostört göra sitt andra mål. Trapani ska reducera innan halvtid. Barilla spelar fram Casasola som kan rulla in bollen i mål. Sciaudone får chansen att dryga ut hemmalagets ledning men Pigliacelli parerar avslutet. Jallow tar sig för en försvarare och får till ett bra skott som går i ribban. Likt man gjort flera gånger tidigare så kommer Trapani igen i matcher och hämtar upp underlägen. Pagliarulo räddade gästerna när han först efter en hörna och gjorde matchens sista mål.(4-3-3) Chichizola, Migliore, Terzi, Valentini, Vignali (De Col), Sciaudone, Errasti, Djokovic (Pulzetti), Fabbrini, Granoche, Piccolo (Piu)(3-5-2): Pigliacelli, Pagliarulo, Nizzetto (Jallow), Manconi, Barillà, Citro (Coronado), Maracchi, Colombatto, Rizzato (Curiale), Casasola, Kresic.Augustyn var nära att omgående ge Ascoli ledningen i matchen. Hans nick gick dock precis över Benussis ribba. De Luca försökte på sig ett riktigt konstnummer när han akrobatiskt försökte avsluta men skottet var lite för högt. Bentivegna spelade fram Orsolini men Benussi gjorde en bra räddning. Det var också gästerna som skulle ta ledningen. Mignanelli drog iväg i djupled och lättade in bollen över Benussi. Signori snappade upp bollen efter en hörna och hans skott touchade den bortre stolpen. Bentivegna spelade fram Favilli som borde ha gjort det bättre när han fick bollen precis framför mål men anfallaren sköt rakt på Benussi. Vicenza skulle något oväntat kvittera. Bellomo hittade De Luca som iskallt överlistade Lanni. Vicenza fick ny energi efter kvitteringen och pressade på för ett segermål. Rizzo fick ett bra läge men Lanni stod i vägen.Benussi, Pucino, Signori, Zaccardo, Giacomelli (Urso), De Luca, Gucher (Orlando), Esposito, Rizzo, Adejo, Cernigoi (Bellomo)(4-2-3-1): Lanni, Augustyn, Bentivegna (Cacia), Orsolini, Gigliotti, Addae (Bianchi), Lazzari (Gatto), Cassata, Favilli, Mignanelli, Almici.Manaj gjorde de bra när han fick iväg ett skott som tvingade Bardi att anstränga sig för att rädda. Ciofani hade en bra chans att göra men hans vänsterskott gick strax utanför Ujkanis stolpe. Mazzotas inspel nådde en framrusande Dionisi som var riktigt nära att göra mål. Frosinone hade ett bra anfall som kunnat leda fram till något bättre. Sammarco fick inte riktigt till avslutet. Matchen var jämn hela tiden och det var ingen överraskning att de skulle sluta med ett oavgjort resultat.(4-3-1-2): Ujkani, Golubovic, Del Fabro, Milan ovic, Longhi, Zammarini (Lazzari), Di Tacchio, Angiulli (Zonta), Mannini, Gatto (Peralta), Manaj(3-5-2): Bardi, Terranova, Ariaudo, Krajnc, Fiamozzi (M. Ciofani), Sammarco, Maiello, Soddimo (Kragl), Mazzotta, D. Ciofani (Mokulu)Omgångens hetaste match avslutade denna omgång. Det skulle bli en jämn och tätt match som slutade oavgjort. Bägge lagen hade sina chanser att vinna. Floccari fick matchens första chans men avslutet gick rakt på Nicolas. Souprayen testade också men sköt över från ett ganska bra läge. Matchen fortsatte att vara jämn spelmässig i den andra halvleken. Zigoni får ett riktigt bra läge när han i straffområdet kastar sig fram men Nicolas reflexräddade. Hellas får sin klart bästa målchans efter att Fares spelade fram Cappeluzzo men han inte lyckas göra mål. Fin räddning av Meret. Den bästa och sista målchansen får Spal. Vicari får tag i bollen i straffområdet och trycker till från nära håll skottet går hårt i ribban. Spal kan vara nöjda med sin insats. Hellas Verona lämnade klart mer att önska.(3-5-2): Meret, Bonifazi, Vicari, Cremonesi, Lazzari, Schiattarella, Arini, Mora, Costa (Del Grosso), Antenucci (Zigoni), Floccari(4-2-3-1): Nicolas, Ferrari, Boldor, Caracciolo, Souprayen, F. Zuculini (Luppi), Fossati (Cappeluzzo), Zaccagni Bessa, Fares (Ganz), Pazzini(Benevento -1)