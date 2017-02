Serie B: Omgång 27 - Målrekord för säsongen

Statistik och reflektioner

Brescia-Cittadella 4-1

Målskyttar: Caracciolo, Strizzolo, Blanchard, Coly, Dall'Oglio

Benevento-Bari 3-4

Målskyttar: Lopez, Galano x2, Floro Flores, Salzano, Cisse, Ceravolo

Virtus Entella-Carpi 2-0

Målskyttar: Caputo, Catellani

Frosinone-Hellas Verona 1-0

Målskytt: D. Ciofani

Ternana-Latina 0-1

Målskytt: De Vitis

Spal-Perugia 2-0

Målskyttar: Floccari, Schiattarella

Ascoli-Pisa 2-4

Målskyttar: Favilli, Masucci x2, Mannini, Cacia, Angiulli

Cesena-Pro Vercelli 1-2

Målskyttar: Rigione, Emmanuello, Bianchi

Trapani-Salernitana 1-0

Målskytt: Maracchi

Novara-Spezia 2-1

Målskyttar: Macheda, Granoche, Galabinov

Avellino-Vicenza 3-1

Målskyttar: D'Angelox2, Ardemagni, Bellomo

1 Frosinone 27 15 6 6 36 26 +10 51 2 SPAL 27 13 9 5 43 26 +17 48 3 Benevento 27 13 8 6 39 23 +16 46 4 Hellas Verona 27 13 7 7 44 30 +14 46 5 Bari 1908 27 10 10 7 32 28 +4 40 6 Perugia 27 9 12 6 33 27 +6 39 7 Cittadella 27 12 3 12 36 35 +1 39 8 Virtus Entella 27 9 11 7 38 32 +6 38 9 Spezia 27 9 11 7 27 23 +4 38 10 Novara 27 10 7 10 32 31 +1 37 11 Carpi 27 9 9 9 26 28 -2 36 12 Avellino 27 9 8 10 27 32 -5 35 13 Ascoli 27 7 13 7 32 34 -2 34 14 Salernitana 27 7 11 9 29 31 -2 32 15 Pisa 27 6 13 8 15 17 -2 31 16 Brescia 27 7 10 10 32 38 -6 31 17 Cesena 27 6 11 10 33 34 -1 29 18 Latina 27 5 14 8 28 32 -4 29 19 Pro Vercelli 27 6 10 11 24 36 -12 28 20 Vicenza 27 6 10 11 20 33 -13 28 21 Trapani 27 4 13 10 23 37 -14 25 22 Ternana 27 5 8 14 22 38 -16 23

Innan denna omgång vardet enda laget som var obesegrade på hemmaplan. Denna svit tog slut efter att Bari vann omgångens mest rafflande match.kräftgång fortsätter och röster börjar höjas om Pecchias framtid i klubben. Sedan uppehållet har laget tagit fem av totalt arton poäng. Man har tappat sin förstaplats och ligger just nu bara på fjärde plats.valde att plocka in en anfallare från Serie A som har passerat trettio år. Det har visat varit en fullträff så här långt. Antonio Floro Flores har gjort fyra mål på fyra matcher. Han är ligans formstarkaste spelare och har bidraget till Baris fina form under 2017.är ligans formstarkaste lag och bottenstriden är bytt mot kamp om att nå Play-Off spel. Fjorton av arton möjliga poäng är ett mycket imponerande facit. Novellino som tog över efter Toscano i slutet av november förra året har verkligen fått fart på sydlaget.Omgången hade rekord för säsongen i- 35 stycken!match den här helgen - också för första gången den här säsongen.Omgången startade i fredags kväll när Brescia tog emot Cittadella. Strizzolo borde ha gett gästerna ledningen omgående men lyckades inte ta vare på ett drömläge. Det var istället Brescias fanbärare som gjorde de första målet. Andrea gjorde mål via frispark. Trots att Cittadella skulle få en utvisning fick man till kvitteringen genom Strizzolo. Martinelli fick till ett tungt skott och hemmalaget tog mer och mer över spelet. Det skulle också ge utdelning flera gånger om. Brescias andra mål gjorde Blanchard efter en fast situation. Det skulle inte dröja länge till nästa mål. Bonazzoli fint fram Coly som enkelt kunde göra mål. Matchen skulle utan tvekan avgöras i slutet av den första halvleken. Dall'Oglio var målskytten efter ett fint skott från distans. Det skapas några bra chanser åt bägge hållen i den andra halvleken men det blev inga fler mål och Brescia tog en imponerade seger.(4-3-1-2): Minelli, Untersee, Blanchard, Roma gna, Coly, Martinelli (Sbrissa), Pinzi (Modic), Dall'Oglio, Camara, Bonazzoli (Mauri), Caracciolo(4-3-1-2): Alfonso, Salvi, Scaglia, Pascali, Martin, Valzania, Iori, Pasa, Chiaretti (Pedrelli), Strizzolo (Vido), Arrighini (Schenetti)Den första halvleken var väldigt intensiv och innehöll hela fem mål. Det är Benevento som gör det första målet. Lopez är målskytten efter en hörna.. Floro Flores spelade fram och Galano satt bollen under Cragno. Det är gästerna som ska ledningen. Morleo spelar in bollen från kanten och formtoppade Floro Flores styr in bollen vid den första stolpen. Salzano skulle ge Bari en tvåmålsledning. Detta tillkom efter en korrekt dömd straff. Salzano satt säkert straffen till höger om Cragno. Målfesten tog inte slut utan Cisse såg till att Benevento skulle reducera. Det hade kunnat bli kvitterat också men Ceravolos avslut gick rakt på Micai. Direkt i inledningen av andra halvleken kvitterar hemmalaget. Ceravolo hinner före Tonucci och stötte in bollen vid den första stolpen. Benevento är nära att också ledningen. Ceravolo är någon centimeter ifrån att göra sitt andra och Benevento fjärde mål i matchen. Det är istället Bari som tar tillbaka sin ledning från den första halvleken. Galano visar upp sin kvalitet när han distinkt trycker ner bollen vid den bortre stolpen. Benevento slår inte av på takten utan skapar två fina möjligheter att återigen kvittera. Bägge gångerna är det Falco som är med framme. Det första läget är via en frispark som tvingar Micai till en bra räddning. Matchens sista chans får Falco när han bryter sig igenom och från distans skjuter i ribban.(4-2-3-1) Cragno. Venutti (Gyamfi), Camporese, Pezzi, Lopez, Chibsah (Melara), Viola, Ciciretti, Falco, Cisse, Ceravolo(4-3-2-1) Micai, Sabelli, Tonucci, Capradossi Morleo, Basha, Macek (Greco), Salzano, Galano (Saugher), Brienza, Floro Flores (Maniero)Gästerna startade motiverat och fick några chanser inledningsvis. Letizia testade men Iacobucci kunde tillslut hålla bollen. Lasagna mötte bollen med pannan i straffområdet. Iacobucci kunde fånga sin egen retur. Entella vaknade efter hand och tog sig in i matchen. Tremolada fick till ett ganska bra skott som Belec fick sträcka ut sig på för att rädda. Troiano fick ett gyllene läge att göra men han missade från håll. Hemmalaget skulle ta ledningen tack vare Caputo. Han tajmade djupleds passning perfekt och avslutade kallt. Avgörandet skulle komma en stund senare. Caputo var denna gång framspelare och hittade Catellani som på ett elegant sätt satt det avgörande målet. Caputo hade möjlighet att göra ytterligare ett mål men förvaltade inte sitt fina läge.(4-3-1-2): Iacobucci, Belli (Pecorini), Ceccarelli, Pelizzer, Filippini, Moscati, Troiano, Palermo , Tremolada (Diaw), Caputo, Catellani (Sini)(4-4-2): Belec, Struna, Seck (Bifulco), Lasicki, Poli, Letizia, Bianco (D'Urso) Lollo, Fedato (Di Gaudio), Beretta, LasagnaBessa fick matchens första läge men Bardi var snabbt ute och avvärjde. Det var hemmafansen som skulle få jubla då D. Ciofani gjorde mål på straff. Dionisi borde gjort 2-0 men trots friläge så lobbade han bollen över målet. Nicolas höll kvar gästerna i matchen när han gjorde en kvalificerad reflexräddning. Frosinone hade kontroll över händelserna på planen denna match och var närmare att utöka sin ledning än att Hellas skulle kvittera. Hellas skulle dock skapa några halvchanser på slutet bägge gångerna genom Franco Zuculini men det räckte in för att göra mål.(3-5-2): Bardi, Krajnc, Ariaudo, Terranova, M. Ciofani, Sammarco (Gori), Soddimo (Frara), Maiello, Mazzotta, Dionisi (Kragl), D. Ciofani(4-3-3): Nicolas, Ferrari, Boldor, Caracciolo, Souprayen, Romulo, Bessa (Luppi), B. Zuculini, Cappeluzzo (Ganz), Pazzini, Fares (F. Zuculini)I detta viktiga bottenmöte med två lag som var i ett stort behov att plocka poäng var det små marginaler som avgjorde. Latina skulle ta ledningen tack vare De Vitis. Corvias inlägg skarvades fram till en fristående De Vitis som kunde nicka in bollen bakom Aresti. La Gumina nådde högst och fick iväg ett hyfsat avslut som dock inte hotade Pinsoglio. Det var fortsatt jämnt spel i den andra halvleken och Ternana jagade en kvittering. Avenatti mötte ett inlägg men bollen gick strax utanför. Ternana fick till en slutforcering och Avenatti hade chansen att kvittera men avslutet var för svagt.Aresti, Diakite (Zanon), Meccariello, Valjent, Contini, Ledesma, Defendi, Palumbo, Palombi (Pettinari) Monachello (Avenatti), La Gumina(3-4-3): Pinsoglio, Brosco, Dellafiore, Garcia, Di Matteo, Bandinelli (De Giorgio), Rocca, Bruscagin, Buonaiuto, Corvia (Rolando), De Vitis (Mariga)Di Carmine kunde gjort mål direkt, men Meret stod i vägen. Antenucci skapade sig ett bra läge genom en bra prestation, han fick till ett bra skott som inte alls var långt ifrån att gå in. Floccari skulle istället ge Spal ledningen efter ett riktigt klassmål. Anfallaren drev med sig bollen och fick till ett perfekt skott. Arini var nära att utöka ledningen efter ett fint anfall men skott gick knappt utanför. 2-0 skulle komma i den andra halvleken. Costa spelade fram Schiattarella som kunde rulla in bollen i öppet mål.(3-5-2): Meret, Cremonesi, Vicari, Bonifazi (Gasparetto), Lazzari, Schiattarella, Castagnetti (Schiavon), Arini, Costa, Antenucci (Finotto), Floccari(4-3-3) Brignoli, Del Prete, Volta, Monaco, Di Chiara, Gnahorè (Terrani), Brighi (Acampora), Dezi, Guberti, Ricci, Di Carmine (Nicastro)Hemmalaget rivstartade och Favilli visade även denna omgång vilken giftig målskytt han är. Pisa kom snabbt tillbaka och kvitterade. Angiulli hittade Masucci som rakade in bollen. Mannini såg till att ge Pisa ledningen när han satt en egen frisparksretur. Masucci gjorde sitt andra och Pisas tredje mål när han efter en frispark tog emot bollen och avslutade distinkt. Ascoli fick nytt hopp efter att Orsolinis skott gav en retur som den rutinerade anfallaren var först på. Angiullis mål avgjorde matchen med sitt skott från distans.(4-2-3-1): Lanni, Almici, Augustyn, Mengoni, Slivka (Bianchi), Felicioli, Addae, Orsolini (Bentivegna), Favilli, Lazzari (Gatto), Cacia(4-3-1-2): Ujkani, Mannini, Del Fabro, Milan ovic, Longhi, Verna (Zammarini), Di Tacchio, Angiulli, Masucci, Gatto (Cani), Manaj (Golubovic)Gästerna tar ledningen i matchen efter en bjudning från Agliardi. Bianchi gör sitt första mål i sin nya klubb efter flytten från Perugia. Det ska dock inte ta lång tid innan Cesena kvitterar och det är tack vare Rigione som knoppar in Cianos frispark. Rigione får chansen att göra ett till mål på hörna men hans nick missar precis målet. Cesena dominerar matchbilden efter kvitteringen och radar upp chanser utan att få utdelning. Matchbilden är ungefär densamma i den andra och Cocco får en bra chans som Provedel räddar. Trots det är det Emmanuello som ser till att Pro Vercelli gör det matchvinnande målet. Cocco får den bästa chansen att kvittera på slutet men hans avslut är för svagt från ett fint läge.(3-5-2): Agliardi; Perticone, Ligi, Rigione; Vitale (Garritano), Balzano (Panico), Crimi, Kone (Laribi), Renzetti; Ciano, Cocco(3-5-2): Provedel; Legati, Bani (Germano), Konate; Berra, Emmanuello, Vives, Palazzi, Mammarella; Aramu (Starita), Bianchi (Comi)Coda testar från långt håll och tvingar Pigliacelli till en räddning. Manconi testar Gomis efter att Jallow agerade framspelare. Barilla fick till bra tryck i frisparken som tvingade Gomis till en bra räddning. Trapani fortsatte att trycka på och Jallow skulle få det hittills bästa läget men hans nick gick precis utanför. Hemmalaget skulle få belöning för sitt övertag. Maracchi kunde göra målet efter en hörnvariant. Donnarumma bröt sig fram och fick till ett riktigt bra skott som Pigliacelli var snabbt nere och räddade. Trapani fortsatte att ösa på dock utan att man kunde avgöra matchen. Coronado fick de bästa läget men sköt över. Vitale fick chansen att kvittera men Trapani kunde relativt ohotat kontrollera matchen hela vägen ut.(4-3-3): Pigliacelli, Pagliarulo, Legittimo, Manconi, Fazio, Barillà (Raffaello), Maracchi, Coronado (Nizzetto), Colombatto, Jallow (Curiale), Rizzato(3-5-2): Gomis; Perico, Schiavi (Silva), Mantovani; Bittante, Minala, Ronaldo (Rosina), Busellato, Vitale; Coda, Donnarumma (Improta)Galabinov visade styrka i luftrummet men hans nick var missriktad, bra läge. Mantovani var nära att göra ett drömmål med vänstern men ribban stod i vägen. Efter ett par studsar i straffområdet, snappade Macheda upp bollen och tryckte behärskat ner bollen i bortre hörnet. Det skulle inte stå sig så länge för ens Granoche skulle göra mål med ett fint lyft över Da Costa. I slutet av den första halvleken skulle Novara fullborda vändningen. Chiosas inlägg nådde Galabinov som denna gång riktade nicken bättre och gjorde ett viktigt mål för Novara. I den andra halvleken var Galabinov nära att göra sitt andra mål men bulgaren missade från nära håll. Spezias forcering var svag och Novara kunde bärga segern.(3-5-2): Da Costa; Scognamiglio, Mantovani, Lancini; Dickmann, Chiosa, Casarini, Cinelli (Selasi), Orlandi (Kupisz); Macheda (Adorjan), Galabinov(4-3-3): Chichizola; Ceccaroni, Terzi, Valentini, De Col; Djokovic, Sciaudone (Maggiore), Errasti (Signorelli); Piu (Piccolo), Granoche, MastinuI ett regnigt Avellino skulle hemmalaget ta ledningen tack vare D'Angelo. Ardemagni spelade fram och kapten D'Angelo gjorde inget misstag när han dunkade in bollen i mål. Tio minuter senare var det för Angelo att gör sitt och Avellinos andra mål. Hemmalaget skulle göra 3-0 direkt i andra halvlek efter pinsamt försvarsspel från Vicenza. Ardemagni tackade och satt dit det tredje och avgörande målet. Bellomo skulle dock reducera men utan påverkan för matchens utgång.(4-3-3): Radunovic; Laverone, Djimisti, Jidayi, Gonzalez; Lasik (Omeonga), D'Angelo, Moretti; Paghera (Castaldo), Verde, Ardemagni.(4-2-3-1): Benussi (Dani); Bianchi, Adejo, Esposito, Pucino (Doumbia); Gucher (Bouasse), Urso; Vita, Bellomo, Giacomelli; De LucaBenevento -1