Undersökning: Kraftig ökning av Napolifans

Institutet StageUp har gjort årliga undersökningar tillsammans med Ipsos om hur det ser ut med supportrandet till de italienska klubbarna sen 2004.

Så här ser det ut när den senaste undersökningen landade hos Ansa.it.



De har varit en boom med fans förde fem senaste åren.Från att legat på 1,809.000 år 2011 har det ökat till hela 2,910.000 nu under 2016.Det är en ökning med hela 61%.Dock har det fortfarande några miljoner kvar till ettan i ligan - Juventus Den gamla damen ligger 8,316.000.Attär hela Italiens lag visas tydligt då deras fördelning är föjande: Piemonte 13%, nordöstra Italien 17%, centrala Italien 14% och södra Italien med öarna Sicilien och Sardinien inkluderat ligger på 40%. Milan oklubbarnaochligger tvåa och tre med 4.201.000 respektive 3.934.000 och Napoli tar fjärdeplatsen medan Roma ligger strax efter med knappa 2 miljoner.Andra klubbar som ökat i popularitet ärmed 46% (425,000 till 622,000) ochmed 58% (211,000 till 334,000).StageUp har också kommit fram till attär det lag de flesta sympatiserar med. Alltså inte "håller på" men har lite som "sitt andra lag".3,405,000 "likes" på Giallorosso - vilket 55% av dem är kvinnor.Juventus (3.081.000), Milan (2.637.000), Napoli (2.601.000) och Inter (2.572.000) följer sen i "andralags"-ligan.Romafansen är också de som mest lägger pengar på att abbonnera TV-licenser för att se matcherna. Kan möjligen bojkotten av Olimpico ligga bakom? (red.anm.). Två och trea på "TV-listan" ligger Bologna ochmed 48% respektive 47% .Undersökningen som StageUp gjorde bygger på att de tillfrågat 1600 italienare i åldrarna mellan 14-64 år via telefon.Siffrona vi tagit del av via ANSA.it och vi skulle självklart vilja veta hur hela undersökningen ser ut. Vilka siffror har Genoaklubbarna? Övriga provinsen osv osv.Vi får hoppas att det dyker upp en bättre helhetsbild längre fram.