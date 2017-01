Undersökning: Serie:B-publiken växer

Verona och Bari är loken som drar publiken i Serie:B och gör att snittet i serien ligger på 6.723 när höstsäsongen är avslutad.

Det är det bästa snittet på tio år.

pl: Lag: Stadio: Publik: 1 Bari San Nicola 18.834 2 Hellas Verona Marcantonio Bentegodi 14.079 3 Cesena Dino Manuzzi 12.014 4 Salernitana Arechi 11.371 5 Perugia Renato Curi 9.143 6 Benevento Ciro Vigorito 7.587 7 Vicenza Romeo Menti 7.539 8 SPAL Paolo Mazza 7.441 9 Brescia Mario Rigamonti 7.274 10 Spezia Alberto Picco 7.054 11 Avellino Adriano Lombardi 6.681 12 Pisa Romeo Anconetani 6.396 13 Frosinone Matusa 5.992 14 Ascoli Del Duca 5.448 15 Trapani Polisoportivo Provinciale 4.964 16 Novara Silvio Piola 3.998 17 Ternana Libero Liberati 3.262 18 Cittadella Piercesare Tombolato 3.050 19 Pro Vercelli Silvio Piola 2.656 20 Entella Comunle 2.445 21 Latina Domenico Francioni 2.381 22 Carpi Sandro Cabassi 2.354

Ja, inte sedan säsongen 2006/07 har snittet legat så högt som nu.6.352 var det förra året och 6.038 låg det på 2014. Dessförinnan orkade det inte kadettserien upp till ett snitt på 5.000.Säsongen 2006/07 var verkligen exceptionell. Förutom att årets två lokomotiv Verona och Bari spelade där så var det självklart trojkan med Juventus Napoli och Genoa som drog. Snittet låg då på runt hela 9.000.Så medan Serie:A fajtas med vikande siffror så trendar Serie:B åt andra hållet.Då har också medräknat de två matcherna som spelats helt utan publik (Pisa-Ascoli, Ascoli-Spezia), att Carpi inte i böejan spelade på sin egna hemmaarena och att Ascoli haft begränsad kapacitet pga jordbävningen i somras.”Att serien växer beror mycket på att all mediabevakning inte bara ligger på stora klubbar och Serie:A. Det finns plats för provinslagen också - som i stor del bygger upp Serie:B” , säger Paolo Bedin - Direttore Generale - på Lega Pro och fortsätter:”Men när det blir mer bekväma och modernare arenor kommer det garanterat växa från ett snitt 7.000 upp till 12-15.000”Spontat sett känns den kalkylen väldigt optimistiskt. Visserligen har han inte satt något år på det men så länge det absolut inte finns några pengar i Lega Pro C så kommer det blir oerhört tufft för lag där att kunna bygga ut sina faciliteter, för Serie:B kommer ha många lag som kommer och går. När Lag som Juventus och Napoli spelar och de snittar på 9.000 så kanske det målet är rimligare.I topp av publikligan så är Bari klar ledare med nära 16.000, trots att laget inte direkt mostavar förväntningarna så här långt. Visserligen har de tappat till förra säsongen då de låg på riktigt starka 20.000Verona är god två med sina dryga fjortontusen och Cesena tre med tolvtusen.Dock är det inget av lagen som har den högsta enskilda publiksiffran. Där är det Salernitana som ståtar. De hade drygt 19.000 mot Hellas Verona i deras hemmapremiär.I botten parkerar Pro Vercelli, Entella, Latina och Carpi (som spelade sina fyra första hemmamatcher i Empoli). De är de enda lagen som inte når 3.000 i snitt.Dock ska vi ha i åtanke att alla siffror inte är helt bekräftade och fastställda hos Lega Pro. De kommer de inte bli förrän säsongen är slut, då bokföringen är klar. Siffror har utan större skrupler under tidigare säsonger friserats, allt för att blidka sponsorer, publik och annat löst folk.Tabellone: