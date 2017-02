VV: Trubbel i paradiset?

PSG:s ungdomar, Palermos borgmästare, kaos i Dortmund, Grimsbys ursäkt, nya ränder i Betis.

Sanchez's reaction to Bayern's fifth goal... pic.twitter.com/tGrpTE90ek — James Olley (@JamesOlley) February 15, 2017

Fernando Torres is on fire!! ?????? pic.twitter.com/2G7c1AfawO — ThisIsFootball (@TIF60fps) February 12, 2017

Hey, @celticfc! ?? What do you think about the hoops we'll wear? ???? Our colours were born in Glasgow, too! pic.twitter.com/45pRiL53fq — Real Betis Balompié (@RealBetis_en) 16 februari 2017

Malena Normans krönika om Biris Norte-förbudet

il met jaune lol pic.twitter.com/QjR5BvjUeU — Philippe (@philousports) February 13, 2017

PSG krossade Barcelona

Senastbesökteslutade det med en försmädlig 1-5 förlust. Nu väntade åttondelsfinal i Champions League. De hade åkt ut i just åttondel sex år på rad. Dags för en scenförändring? I halvtid stod det 1-1 samtidigt somhaft bollen 79 procent jämfört med Arsenals 21. Men faktum är att Arsenal hade haft några fler lägen att göra mål, men slarvat bort dem. Känslan är dock att de verkligen är med i matchen. I 49:e minuten gårut skadad. Sen börjar raset och det slutar med samma siffror som för 15 månader sedan.Arsenal kollapsade totalt på ett sätt som nästan inte går att förstå. Precis som näråkte på dyngspö motett dygn tidigare.skällde på sina medspelare,gick omkring och gömde sig, många spelare var så passiva av chocken att de mest tittade på medan hemmalaget byggde upp ett allt starkare momentum. Det var en stilstudie i hur jäkla mycket psykologi det är i fotboll. Efter matchen tog många fram motorsågen. Arsenallegendenmenade att det här varsämsta stund som manager för Arsenal.sågade Arsenal längs fotknölarna och menade att Arsenal var så dåliga utan boll att han aldrig sett något liknande.Wenger själv sa att han skämdes. Vad annars ska han göra? Förlust motoch. Vinst motdär det krävdes ett handsmål för att de skulle göra mål. Och nu detta. På morgonen kablades bilder ut på. Han stack till Italien för att vila upp sig och det sades att alla spelare fått några dagar ledigt, eftersom de möterförst på måndag. Jag hoppas att de hade ett långt möte hela natten. För det känns märkligt att dagen efter en sådan här smäll att alla ska sticka åt varsitt håll och få ledigt?Givetvis väldigt svårt för domaren att se detta. Och avkonservativa firande första sekunderna, så kan man nog tolka in att han var osäker på om det skulle godkännas.Precis som sina grannar i norra London verkarha tappat momentum helt och hållet. De har gjort ett mål på fyra matcher (och det på straff) och har stora problem med spelet. Motblev Tottenham helt avklädda utanpå vänsterkanten att stå emotlöpningar. Den som slog på Livescore-appen och såg att Tottenham låg under motgjorde säkert antagandet att Pochettino gjort sedvanlig prioritering av Europa League och ställt ut b-laget.Men istället var det hemmalaget, för närvarande åtta (!) i belgiska Pro League, som vilade halva laget och Tottenham ställde upp med det bästa laget sånär som på attersatte. Ändå vann hemmalaget komfortabelt. Det hade interäknat med när de flög ner till Belgien. Och nu väntar match söndag-torsdag-söndag med FA-cup, Europa League-retur och Premier League-match mothemma. Hur prioriterar Pochettino för att få ordning på laget?"This is the biggest challenge I've ever had, the best club I've ever had, in 20 years in management and I'm determined to turn it round. Given time, I know for a fact I'll do it. We had a positive impact when we first came in three or four months ago but that seems to have eroded. We've had a horrible six or seven weeks. After some of the horror shows we're seeing at the moment, we have to question the team individually and collectively. We had one of the best defensive records but that has eroded with too many silly mistakes, which we simply have to cut out. And we can't score, no matter what formation we play. Thirty attempts, 22 on Saturday, and we've scored once. Barnsley have had six and scored three. Jonathan Kodjia has scored again but nobody else does. We've got one of the biggest wage bills in the Championship because we're expected to handle playing under pressure and, at the minute, we're not handling it. That's what it is to play for a big club. That's why the players who came in January were so determined to come. Maybe I've put five or six in too quickly, which really was out of necessity, but it's been difficult for the new ones walking in when confidence is low."/ En väldigt frankdiskuterar Aston Villas mörka period.tränaregår fram till fansen och ber om ursäkt för lagets insats motHär kommer Arsenalspelarna byta om mot Sutton United på måndag. Nästan som Emirates, va?lackade ur fullständigt några minuter in på stopptid i Munchen., som dömde EM-, OS- och Champions Leaguefinalen förra året, tar sitt pick och pack till Saudi-Arabien för att antagligen tjäna groteska pengar på sitt yrke. Blir han en föregångare för sina kollegor?Till helgen väntar FA-cupen med ett gäng intressanta möten. Mest nyfiken är jag på mötet mellan hetaochsom harnågra dagar senare i Champions League. Men å andra sidan är Huddersfield också inne i ett intensivt matchande. De har toppmöte motpå tisdag och sedan två matcher till inom en vecka. Blir spännande att se hur lagen ställer upp. Med hemmalagets nuvarande form så kan det här mycket väl vara ett Premier League-möte nästa säsong.har åtta förluster i ligan sedan början av förra säsongen. I cuper har de nio förluster under samma tid.brakförlust var femte gången på tre år som de åker på en förlust med fyra eller fler mål.har varit involverad i 33 mål på senaste 31 matcherna.hade bara ett skott på mål mot- Efterhattrick har nu svensken varit involverad i 17 mål på 17 matcher på Old trafford. Inters Handanovic och Empolis Skorupski bjöd på fina parader men konstigt nog så minns man Joe Harts räddning bäst i en match som innehöll hela åtta mål. Hade han inte tagit den hade det nog brakat i vanlig ordning för Torino. (jag menar allvar..!)Det självklara valet var ju Nicastros mål på stadio Libero Liberati i , enligt kommentatorn, Derby d´Abruzzo mellan Ternana och Perugia.Sen började europamatcherna sätta fart ochgör en "Bernardeschi" , Insigne spelar biljard ochlät Musacchio gå före i Chorizo-kön.Det var ju det här med Derby d´Abruzzo....Som ni säkert vet eller listat ut så ligger varken Terni eller Perugia i Abruzzo - utan i Umbrien.Säkert otroligt långsökt, men...Inte många av er vet kanske vem Zazzaroni (journalist och TV opinionist och flitig twittrare @zazzatweet) är men varje gång jag ser honom på TV som expert så tänker jag på en gammal Parmaspelare.Vi måste bara fortsätta nere i Umbrien med derbyt...Questa e la Serie:B.Fortsätt skrolla - finns lyckligvis inget att läsa här."Spelar ingen roll vilka som tar över Palermo. Amerikaner, kineser eller araber. De kan lika gärna vara en same som tar över - så länge de bara är seriösa och har crediblitet, Palermos fans förtjänar det."Palermos borgmästare Orlando om Zamparinis (pågående?) försäljning av klubben.svingar i de egna leden efter matchen mot. Många oväl valda meningar kom ur presidentens mun efter förlusten mot Real Madrid i veckan och ni har säkert inte missat dem.Men frågan är om "senza cazzimma" - domen varit så hård om han inte hade haft den här killen bredvid sig på läktaren:"Fare una brutta figura" är allvarliga saker i Italien.Vi var många som hoppades - och också kanske trodde lite till mans - atts klass i Serie:A också skulle räcka mot Real Madrid på Santiago Bernabeu.Nåja, det är en match till men just nu...Vad ska man säga. Bentornato.... eller?Efter Cagliari-sejouren för tre år sedan var han färdig - Done and Out från Serie:A.Det är han fortfarande.Efter attsagt upp sig ochavslagit det så ändrade han sig plötsligt någon dag efter. Hade han drömt sig tillbaka i tiden och fått ett ja från Zeman och på det ångrat sitt första beslut eller kom Zdenek in i diskussion efter det? Chissá...Nu har i alla fall "il bohemo" ett kontrakt som också sträcker sig över nästa säsong, vilket tydligt säger att en vinstmatch i år är en bonus och siktet är inställt på att forma ungdomarna för "il ritiorno" nästa säsong.Drömma kan man men comebackande succetränare är elva av tio gånger ingen lyckad lösning.Big match i helgen är självklar ....motpå söndag kl. 15.00. Gästerna som inte vunnit en enda match i år kommer med sin 3-4-3 uppställning mot ett okalibrerat Pescara med Zeman på bänken. Övern på 5,5 har aldrig varit så ospelbart.Ni som vill ha toppfajt med lätt ångest tar inmotkl.20.30 på måndag.Formsvag tabelltvåa mot en tabelltrea som gör allting rätt just nu. 2000 sägs anlända till ospiti.Jens Åberg är igång igen på Interforumet. Här är hans tankar om att Inter åter fått in tänkande spelare i laget — Det rycks lite i skytteligan. Fem gubbar verkar göra upp om titelntoppar på 18.ochtrip-trap-trullar på 17, 16 och 15 mål. Endast de två ledarna i femmannaklungan har spelat alla matcher så här långt i Serie:Agjorde tre mål in match för första gången i serie:a sen 1993. Tyvärr för dem gjorde motståndarna fem...är nu sjutton poäng bättre än motsvarande omgång förra säsongen. De har redan tangerat förra årets totala poängskörd.är det första laget den här säsongen som gör tre mål den första kvarten. Sist de klarade av det i Serie:A var avgörande matchen om scudetton mot Genoa 1977.— Kan inte låta bli...ståtar nu med 43 raka matcher utan segerjubel.Givetvis Barcelonas tunga förlust borta mot PSG i Champions League. Vad hände egentligen? I söndags spelade Barca mot de blivande cupfinalmotståndarna Deportivo Alavés och vann med överlägsna 0-6. Alavés har varit erkänt bra mot topplagen i år och det var faktiskt oväntat att katalanerna skulle vinna med sådana siffror. Minst lika chockerade var dock den totala plattmatchen som Barca stod för i tisdags i Paris.Det här har inte varit Barcelonas bästa säsong direkt men det är klart att 4-0 är skamliga siffror. Luis Enrique sa efter matchen att det ”inte hade spelat någon roll” vad han än hade gjort. Han var också besviken på reportrarna och dess utfrågning efter matchen om resultatet ens går att vända på Camp Nou. Jag kan emellertid förstå Luchos besvikelse men frustrationen bör nog ändå vändas mot hans eget och hans lags beteende under de dryga 90 minuterna av ren och skär tragik.Om mindre än tre veckor spelas returen i Barcelona och då måste Enrique ha kommit på en plan för hur en vändning ska gå till. Exempelvis bör han kanske sluta rotera sitt mittfält och bestämma sig för vilka tre som ska vara givna startspelare. Eller varför inte peta en iskall Neymar och försöka satsa mer på att vinna just mittfältskampen?Ibland kan även pivotes få till det. Casemiros mål är av högsta klass.Han nummer nio i Atlético Madrid ser verkligen ut som någon jag känner igen. Vad hette han nu igen? Anfallaren som var så jäkla bra i Atlético, Liverpool och det spanska landslaget förr? Just det, Fernando Torres! Gubben kan än.”Enade är vi oslagbara” löd Real Madrids mäktiga tifo inför Napoli-matchen i veckan.”Guardiolas Barca är det bästa laget jag har sett i mitt liv, men på ett sätt har fotbollen förstörts därefter. Nu vill många försvarare vara spelfördelare som spelarna var i Barcelona – vilket de inte behärskar. De är inte innermittfältare”, sa Pablo Aimar i veckan. Den mittfältsmagikern vet sannerligen vad han pratar om när han pratar om passningsprecision.För första gången någonsin kommer Real Betis att ha horisontella ränder på sina matchtröjor istället för de vertikala ränderna de alltid annars ha. Dels för att fira Día de Andalucia (Den andalusiska dagen) och dels för att uppmärksamma dess historiska koppling med skotska Celtic. Som en liten flirt med de skotska ligamästarna skrev Betis officiella twitterkonto ett meddelande till Celtic. De senare svarade med ”Love it, Come on the Hoops!”. Finns det chans till romans mellan de två klubbarna?Han är tillbaka! Villarreal går tungt just nu och behöver verkligen få igång målskyttet. Vad passar då bättre än att Roberto Soldado äntligen är tillbaka i träning igen? Det var sex månader senast.spelade i helgen, mot Osasuna, sin 500:e match i Real Madrid-tröjan.mål i samma match som den ovan var hans första ligamål sedan april 2016 i La Liga.- Den tidigare Real Madrid-spelarenhar valt att lägga skorna på hyllan redan som 29-åring. Anledningen? Satsa på rappmusik istället under pseudonymen Roya2Face.kommer att döma den viktiga matchen mot Atlético Madrid och Barcelona om en vecka. Senast han dömde lagen kröntes Atlético som ligamästare år 2014.- Förutom ett underbart mål (kolla ovan) missadeen straff mot Celta i helgen. Det var hans nionde straffmiss på 28 försök (31.1% missade straffar) i La Liga och gör honom till den åttonde sämsta straffskytten i La Ligas historia.- I helgen vann Sporting de Gijón sin första ligamatch under 2017 när de besegrade bottenkonkurrenterna CD Leganés.Ånyo ter det sig som om det Dortmundska kaoset står i rampljuset. Den där "maktkampen" mellan tränare Tuchel och ledningens Watzke och Zorc verkar ta kål på alla goda vibbar som fanns runt klubben och lägg där till straffet klubben fick från DFL på 100 000 € och Südtribune tom mot Wolfsburg. Verkar som om de försöker hamna i rampljuset nästan, inte sant?Roman Bürki hade ett antal räddningar mot Darmstadt som var ganska spektakulära, men tror dock att Bernd Lenos räddning på Mijat Gacinovic friläge i helgens match mellan Leverkusen och frankfurt tar priset. Leno må blanda och ge, men detta var en tämligen skaplig parad.Simon Terodde gjorde mål genom en cykelspark hemma mot Sandhausen i 2. Bundesliga, Felix Kroos dundrade in en vacker frispark mot Arminia Bielefeld för sitt Union Berlin. I Bundesliga gjorde Chicarito ett vackert mål mot Frankfurt efter ett mönsteranfall, men veckans mål blir Maximilian Arnolds kvitteringskanon hemma mot Hoffenheim för VFL Wolfsburg.Branimir Hrgota borde ha gjort mål på Bernd Leno i första halvlek mot Leverkusen för Frankfurt, men Colak i Darmstadts snörpliga nick mot öppet mål som räddades på mållinjen av en Dortmundspelare tar priset för veckans miss.RB Leipzigs fans och deras plakat före hemmamatchen mot Hamburg. Budskapet var kort sagt: Gegen Gewalt, dvs. "Against violence".Hannover tog med handen en, två och tre gånger- ingen straff. Istället fick Hannover själva en straff i hemmamötet med Bochum i 2. Bundesliga. Bochums fans var vansinniga, Hannovers ville säkert kyssa honom efter matchen."Men det har vi ju redan pratat om i podden... det är ju en sekt"Tysklandsidans chefredaktör Filip Wollins utläggning om Borussia Dortmund i Bundesliga-podden.Markus Gisdol. Veckans boss kan inte vara någon annan än Hoffenheims gamla succétränare, Hamburg slog Leipzig med 3-0. Hatten av för dig, Markus.TSV Winsen är i farten som vanligt..Denna match kommer bli spektakulär. Båda lagen försöker hitta en stabil form, båda lagen jagar Europa, även om köln måhända är nämre just nu. Köln på hemmaplan är alltid sevärt, kul fotboll och fansens ljud hörs ända ut i trädgården om du råkar ha altandörren öppen.- Maximilian Philipp gjorde det 49.999: e målet i Bundesligas historia i söndags. Nästa mål blir ett jubileumsmål. Fredagsmatchen spelas mellan FC Augsburg och Bayer Leverkusen, två målfarliga lag.- 8 av Leipzigs 10 hemmamatcher denna säsong har varit slutsålda. Inte illa för en "plastklubb".- Dortmund har endast 2 segrar på de senaste 10 matcherna och förlorade för första gången sedan november 2015 två matcher på raken med Champions League-åttondelsfinalen mot benfica inräknad.har radat upp titlar och fina insatser de senaste åren. Klubben saknade dock den där bragden som kan definiera framtiden, den som går långt utöver det vi kan förvänta oss. Efter en så gott som 100-procentig insats och 4-0 mot Barcelona har man den. Detta efter att födelsedagsbarnen Di Maria och Cavani haft show och Verratti, till skillnad från Iniesta och Busquets, inte alls såg ut som att han just var tillbaka efter skada.Det var ett tag sedan det fanns så här mycket positiv energi kring Paris. Är det tillräckligt för att verkligen utmana seriesuveränerna Monaco också?Helgen bjöd på den målrikaste (37 mål) omgången på flera år. Att Monaco öser vidare (5-0) stack kanske inte ut lika mycket som att det var klubbens 18-årigesom fixade sitt första hattrick. Flyttryktena lär inte försvinna.Samtidigt, på en annan planet som heter, så ger tröjdragning, tackling bakifrån och detta endast gult kort.Hur PSG-Barcelona slutat om parisarna startat med ordinarie lag får vi aldrig veta. Thiago Motta (avstängd) och Thiago Silva (skadad) saknades dock inte. Det kanske är dags att sluta skälla på PSG:s talangutveckling? Att vi inte såg Suarez eller Messi var till stor dels förtjänst. Mottas vikarievar inte sämre, något som Messi inte lär ha glömt.fixade sitt och brorsans nummer innan det var dags att flyga tilloch Old TraffordFör att hitta en parisare som inte är glad får vi backa till förra fredagen när man besegrade Bordeaux.var mäkta irriterad på assisterande tränaren Juan Carlos Carcedo. ”.”Efter Barcelona väntar... Toulouse. Ska PSG hänga med i toppen krävs nya krafter mot ett pånyttfött TFC där Durmaz och Toivonen bänkats den senaste tiden. Dags för svenskarna igen på Parc des Princes?är den yngste (18 år och en månad) spelaren som gjort ett hattrick i Ligue 1 sedan Jérémy Ménez 2005.är nu ensam i topp som bäste franske målskytt i CL. 51 mål gör att han nu passerat Thierry Henry.snodde tillbaka bollen tolv gånger mot Barcelona. Fler än någon annan i PSG.är förste fransman i Ligue 1 att göra över 20 mål tre säsonger i rad sedan Jean-Pierre Papin 1992.