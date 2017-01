VV: Den gamla damens föryngring

Nytt klubbmärke, ärliga blå ögon, Payets 30-årskris, årets filmning och assisterande videodomare.

"Focus on @AndyTCarroll's wonder goal for f**k sake!" @WestHamUtd boss Slaven Bilic in no mood to discuss @dimpayet17's future. pic.twitter.com/S9xj6MYXKj — Hayters Teamwork (@HaytersTeamwork) January 15, 2017

When you watch too much UFC pic.twitter.com/QgKOSdfMy9 — Football Fights (@footbalIfights) January 16, 2017

Enjoyed that today ! 50 for @stokecity and 3 points lovely jubbly — Peter Crouch (@petercrouch) January 14, 2017

A ver si se os cae la cara de vergüenza @valenciacf ??? ???? pic.twitter.com/rIElGFu4mo — ?File13? (@file_013) 3 januari 2017

'It's warm in Spain' they said... Some snowy weather at our training camp in Campoamor today #CSKA pic.twitter.com/523jerbVFY — PFC CSKA Moscow (@PFCCSKA_en) 18 januari 2017

Papadopoulos fills the gap left by Spahic in more ways than one. #HSV pic.twitter.com/qL7Ft68s3J — Hamburger SV EN (@HSVnewsEN) 16 januari 2017

The #Bundesliga will introduce video assistant referees by the start of next season pic.twitter.com/t239em3GO1 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) 19 januari 2017

garcia qui montre le non hj de gomis a l'arbitre de touche pic.twitter.com/R1cDXPEm4Y — Philippe (@philousports) January 15, 2017

il me regarde comme ca je tombe amoureux pic.twitter.com/vYmqHxlOv6 — Philippe (@philousports) January 14, 2017

La Semaine: Omgång 20 – Allsvensk bekant i målform och Drogba får dissen