VV: Mästartränaren sparkad igen

Zeman tillbaka, nytt jobb för Bielsa, tyska banderoller, Guidetti som viking och en knuffad bollkalle.

After all that Claudio Ranieri has done for Leicester City, to sack him now is inexplicable, unforgivable and gut-wrenchingly sad. — Gary Lineker (@GaryLineker) February 23, 2017



Millwall fans on the pitch after their game with Leicester today! pic.twitter.com/CJwMsJ45HZ — Football Fights (@footbalIfights) February 18, 2017

CHAMPION OF ENGLAND and FIFA MANAGER of THE YEAR??.sacked. Thats the new football claudio.keep smiling AMICO??.nobody can delete the history you wrote.???????? A post shared by Jose Mourinho (@josemourinho) on Feb 23, 2017 at 3:18pm PST

Leicester fans in Seville just now... The elderly lady is getting into it! ???? (Via Jeevan Basra). #LCFC pic.twitter.com/fAYxH5173m — Away Days Videos (@AwayDaysVideos) February 22, 2017

Goals since the start of last season:



Ronaldo 72

Messi 73



Zlatan 74 — Philip Neville (@fizzer18) February 20, 2017





Leyton Orient Football Club's Liam Kelly gets a 6 match ban for pushing the Plymouth Football Club ball boy to the floor!



Credit: @PafcTv pic.twitter.com/aB6p5ERXBu — Football Away Days (@footyawayday) February 17, 2017

Ser ni tårarna hos Gayá? Efter segern mot Real Madrid igår. Kokande Mestalla. Det är kärlek. Det är Valencia CF. pic.twitter.com/IkrHwQXxTW — Niklas Hermansson (@Nikche) 23 februari 2017

. @esmuellert_ meets the press in Munich! ?? pic.twitter.com/nF5kMoY2Yv — FC Bayern US (@FCBayernUS) 21 februari 2017

"Your boring theatre is nothing compared to our magic cauldron."



An intimidating Tifo on display from the St-Etienne fans.



?? pic.twitter.com/G3Hjq3wB18 — Squawka News (@SquawkaNews) February 22, 2017

faut pas le contrarier lucien pic.twitter.com/HQrcTzWjdM — Philippe (@philousports) February 19, 2017

?? Accord entre le #LOSC et Marcelo #Bielsa. Le technicien argentin sera l’entraîneur du LOSC à compter du 01/07 ??https://t.co/PCZkLzaJWv — LOSC (@losclive) February 19, 2017