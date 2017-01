VV: Griezmann är Superman

Tyska gummiläktare, sliten Simeone, Palermosvenskar, Balotelli och Xhaka.

Två poäng på tre matcher i ligan mot beskedligt motstånd: Sunderland, United och Swansea.

Två möten mot Plymouth i FA-cupen, där det krävdes omspel för att Liverpool skulle slå ut League Two-laget. Tre dagar senare förlorade (ett trött?) Liverpool hemma mot Swansea.

Två 0-1 förluster mot Southampton i ligacupen på det och den potentiella drömfinalen mot United bortblåst.

Missing White hart Lane every minute! Thanks to all of those who encourage me day by day! ???? — Erik Manuel Lamela (@ErikLamela) 24 januari 2017

Just to be clear, I am in Roma at the moment recovering for an injury and not for any other thing that is not to do with football! — Erik Manuel Lamela (@ErikLamela) 24 januari 2017

I am delighted to announce the signing Jose Fonte.

the Portugal international centre-half for a fee of £8million. dg pic.twitter.com/CQCPMjy0iB — David Gold (@davidgold) 20 januari 2017

Happy 127th birthday to Sevilla FC - Spain's second oldest club, after Recreativo. Quite a lot has happened since: pic.twitter.com/DL1psXRpCK — Colin Millar (@Millar_Colin) 25 januari 2017

Inspirerad av handbolls-VM? Hradecky får rött kort efter två minuter pic.twitter.com/5gdML0auvx — Eurosport Sverige (@EurosportSE) 21 januari 2017

Eintracht Frankfurt fans make the stadium shake as the bounce around, insane! ?? pic.twitter.com/XHP8QhvPSI — The Away Fans Videos (@TheAwayFansVids) 24 januari 2017

Johan Djourou bet his wife that Hillary Clinton would be the new president of the US. He lost. #HSV pic.twitter.com/VPeZSGMWLY — Hamburger SV EN (@HSVnewsEN) 23 januari 2017

Younès Belhanda : "Nous sommes en France, pays de droits, il devrait y avoir des plaintes au niveau de la justice" #FootballShow pic.twitter.com/YMOgup3X2p — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 23, 2017

C'est un gars super chelou Verratti, il prend quoi comme genre de drogue ? pic.twitter.com/lYqmUU4RYz — Toto Jr. (@Toooto_13) January 21, 2017

May 2014: Marseille retired the number 21 shirt in honour of Senegal's Diawara.????



Jan 2017: Marseille hand new signing Patrice Evra No 21.?? pic.twitter.com/Akw0XnSymr — Oluwashina Okeleji (@oluwashina) January 26, 2017

Lyon-red: Det här är Memphis Depay