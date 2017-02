VV: Bonaventura-crack och Jesus frälsaren

Callejons känsla, Mouniers snabbvisit, tysk felträff och spanska konspirationer,

Monchi is the word! https://t.co/s2xEoNpFxh — Alexandra Jonson (@AlexandraJonson) 29 januari 2017

Mounier sa hej och hej då

Det går inte att komma ifrån att veckans snackis handlat om sista dagen på transferfönstret. I England blev det en väldigt lugn dag, där topp sex endast spenderade 40 000 pund (Arsenal värvade en yngling) och där det istället var andra lag som profilerade sig.West Ham gjorde tillslut sig av mig med. Signalerna från spelare och ordförande var att situationen blev ohållbar med en spelare som så uppenbart ville lämna klubben. Ordförande David Sullivan kommenterade situationen såhär:“I would like to make it clear that we have no financial need to sell our best players and that the decision to allow Payet to leave was in accordance with the wishes of the manager and the interests of squad unity. To be frank, my board and I would have preferred for him to have stayed in order to make an example of him, as no player is bigger than the club.”Jag kan tycka att uttalandet är helt i sin ordning och jag förstår hur klubben agerar. Men man ska också ha några saker i åtanke. Klubben har under januari plockat in två profilspelare från rivaliserande klubbar:och. Gemensamma nämnare med dessa transfers? Båda spelarna meddelade sina klubbar så fort 2016 blev 2017 att de inte tänkte spela längre i sina klubbar.Karma is a bitch?gjorde debut från start för Manchester City när de mötte West Ham på bortaplan. Och precis som mot Tottenham hemma, där han hoppade in, så visade han upp massor. Mål och assist i sin första start. Är Jesus den frälsare som Manchester City sökt efter?revanscherade sig förvisso med en straffräddning senare... men sånt här får ju inte hända.innan mötet med Watford:"The players are prepared and mentally focused to deal with the challenges we will face”90 minuter och 1-2 senare:"Mentally, we were not ready for the challenges. When you play at home, in our position, that is not normal … 90% is not enough”Surpuppanoch hans Manchester United tappade än en gång poäng mot ett lag som de bör slå. Då gör han det som han är bäst på: han riktar om fokuset och stormar ut från en intervju . Men visst har han några poänger. Häromdagen skälldepå fjärdedomaren, se bild nedan:Svaret han fick av domaren var “I like your passion”.Hade det varit Mourinho hade det säkert varit annat ljud i skällan. cyklade från Sydkorea till Liverpool för att se laget i sitt hjärta spela fotboll. Tyvärr fick han ingen biljett när de mötte Chelsea. Men han har blivit lovad av klubben att få en när de möter Tottenham nästa helg.New York Red Bulls Twitterkonto tog farväl avpå ett speciellt sätt. Det blev många reaktioner och de blev kallade klasslösa av många fans. Men jag kan tycka att det är lite charmigt klassiskt "banter".I somras skrevpå ett nytt kontrakt med Bristol Rovers. Han stoltserade med följande ord:"It was difficult to arrive at a final decision. I have enjoyed being a member of an incredibly successful squad during the past two years and felt a great deal of loyalty to the gaffer and to Bristol Rovers. Although I am still very ambitious and want to play at the highest level possible, I didn't want to leave the club under a cloud and via the back door. If, at some point down the line, a club comes in for me then they will have to pay Bristol Rovers a fee and I can leave by the front door, with my head held high."Taylor hade öst in mål och sett till så att klubben två år i rad avancerat en division. Ett halvår senare händer detta:Matt Taylor byter klubb inom staden. Första gången på 30 år någon byter mellan de två Bristolklubbarna. “Head held high”?En av de allra största tar farväl av fotbollen. Chelsea hylladepå sociala medier i ett gäng olika inlägg.Hett Londonderby och en matchboll för Chelsea som har nio poäng tillgodo till Tottenham och Arsenal på plats två och tre. Arsenal kommer med stukat självförtroende efter en usel insats mot Watford. Kan de skapa spänning i ligan?Vad är det som sker i Aston Villa? Detta frågar sig Rasmus Nordgren 4 - med självmålet i sista minuten mot QPR har nu Newcastle fyra självmål den här säsongen, fler än något annat lag.1+1 Gabriel Jesus är den förste spelare som gör både mål och assist i sin Premier League-debut.11 - Yaya Touré har nu satt 11 av 11 straffar21 - Efter 23 matcher har mästarna Leicester bara 23 poäng. Den sämsta starten någonsin för en mästare i Premier League.bjöd på San Paolo stadion på en instruktionsvdeo hur man gör det svåra lätt (många gånger om) OCH hur man gör det lätta svårt.Ävenkänsla för mål kan ibland ifrågasättas...Har du inte sett det ovan redan så klicka in här. Det är verkligen inte det vackraste men det är, som en Palermosupporter sa på Twitter"En tre sekunders sammanfattning av säsongen så här långt"Nu borde du sett hela videon ovan men jag bjuder på en länk till... Det var det här med Callejón...Visst, jag är old school och ser man något sånt här så får en gubbe som jag en nostalgisk fuktighet i ena ögat.är alltså precis fyllda 20 år (24 Januari) och åker från Ascoli i "långt bortom bergen"-Marche och klär sig som en invand torinese."Ta seden dit du kommer". "First impression last". Kalla det vad du vill men blir hans framträdande hälften så bra på planen som här så har Juve en ny "Golden boy".Min omedelbara koppling med stil och elegans är Facchetti. Visst, annan tid, annat lag - men samma aura.Ja, egentligen handlar gemellaggion om fansen och inte om lagen men Pescara tog det ett steg längre i matchen mot Fiorentina i onsdags:Varför hedras det nu, mot Viola, kan man undra - och med tröjbyte?.Enkelt. Eftresom det är ett av Italiens äldsta officiella gemellaggion, daterar sig bak till 1977, ville man fira det på någit sätt. Svårt och göra det mot varandra då lagen spelar i olika serier så det andra alternativet var att hylla den ena klubben på ett speciellt dag.9:e Januari 1977 var datumet då ledarna av deras curvor bytte halsdukar innan matchen mellan lagen när de möttes i Vicenza. Pescara och Viola skulle mötts den 8:e. Tillfället var alltså näst intill perfekt.Vädergudarna höll inte riktigt med utan ställde till med snökaos (italienska mått mätt) och matchen fick skjutas upp till gårdagens datum.för 2,5miljoner €? Kan vara guld värt för affärsflinke president Pretziosi i Genoa.Växlar han upp till fjolårets form så har han minst fyra gånger värdet vid nästa försäljning (till Milan).Roma - I klar topp på antal straffar i de europesiska toppligorna och sen igår kväll. Sen och ganska diskutabel straff mot Cesena i cupen som Totti förvaltade väl.Visst, fejk men det är inte förvånande att den här dyker upp titt som tätt på twitter...(Rigore- straff , Trigoria - där Romas träningsanläggning ligger)Chievos anfallare Inglese avgjorde ju sent mot Lazio i helgen och Gazzetta dello Sport kunde inte låta bli att anspela på det.Den är klockren på italienska och gör sig inte lika bra på svenska men fritt översatt..."Chievo snackade engelska/skickade Inglese i den nittionde minuten och Lazio förstår ingenting och blir blåsta"Fyra feta månader - Minst!Bonaventuras "dödsdom" för säsongen efter skadad han fick när han kolliderade med Faraoni i helgens match mot Udinese.Han har kanske varit Milans absolut starkaste och jämnaste spelare de senaste 1,5 åren (kanske längre t.o.m)Frågan är om det också var Milans likaså, för nu får Montella börja jobba med båda händerna för att Milan ska, i alla fall, ta en EL-plats.Förra omgångens vinnare -och- ska alltså drabba samman påEtt Sju-raka-Serie:A-vinster Inter mot ett Juventus som preparerar för Champions League. Kan det vara det absoluta lås och bom av Serie:A den här säsongen eller har Nerazzurri nyckeln till den gamla damens kysketsbälte i hennes egen sängkammare?Undrar vad Roma och Napoli helst hoppas på?Har tre idag...— Äntligen har vi lite fina uppdateringar om vad som händer i kadettserien. Kolla in vad som hände den gångna vecka i— Politik, religion och fotboll. Italien generellt men också en liten Curva i Bologna.— Vår eminentakollar igenom mercaton, med stor potion humor. Missa inte det — Har ni känslan av attgör tidiga mål? Det stämmer.I tio matcher under säsongen har de gjort de första femton minuterna. Klart mest av alla.Higuain har stått för hälften.— Ligans bästa bollvinnare så här långt? Ingen spelare i de främsta ledet utan det är backeni Genoa. Han har stått för hela 84 "stölder". Miranda i Inter och Lucas Torreira i Sampdoria är två och tre med 81 respektive 77 återvinningar.— Överraskad överförlust borta mot Sampdoria? Borde inte vara det.Laget har bara vunnit en enda match där på de senaste åtta matcherna (inklusive då den i helgen).— Sistvann en match i Serie:A var mot Fiorentina i höstavslutningens sist maych säsongen 2012/13.De tog inte chansen att bryta sviten mot Viola utan ståtar nu med 41 raka utan seger.— Om serien hade startat efter De Boers frånfälle hadelegat i topp med 28 poäng. Napoli tvåa med 25, Roma och Juventus med 24. Juve dock med en match mindre spelad.Många konspirationsteoretiker menar att förbundet har bestämt vilket lag som ska vinna ligan och under en säsong har påverkat domarna att döma åt det hållet. Det här året anser dessa att det är bestämt att Real Madrid ska vinna och därför drabbas Barcelona av än det ena och än det andra dåliga domslutet. I helgen kryssade Barcelona mot Real Betis men skulle gjorde ett korrekt mål som domarna inte såg och de skulle ha haft en straff när Suarez blir neddragen.Eibars Adrián stod för ett magnifikt mål mot Deportivo la Coruña. Njut!Alltid lika aktuella Biris Norte. Det ryktades om avstängd sektion efter ramsor mot Ramos men Biris har protesterat och ser nu ut att klara sig från straffet.För denna lilla smekning på axeln av Pareja dömer domaren alltså rött kort och straff i den första minuten för Espanyol.“The point was better than our play” Diego Simeone efter det mållösa mötet med Alavéz.Det finns få som är så vackert än när motståndarlagets supportrar hyllar en spelare. I den 16 minuten hyllar Espanyolpubliken den fd Sevillaspelaren Antonio Puerta med applåder under hela minuten. För att sedan göra detsamma i minut 21 då de hyllar hemmaspelaren Dani Jarque. De båda spelarna gick bort för tidigt på grund av hjärtfel. De kommer föralltid att förena klubbarna.Detta mål behöver också lyftas fram men kanske ännu mer Messis säsong är riktigt bra vilket lätt glöms bort i bruset. Han är nu uppe i tvåsiffrigt i både mål och assist i ligan. 29 mål och 10 assist. Typ halva säsongen kvar.Isco har spelat näst flest matcher för Real Madrid.Det är knappt att man tror det men sedan Isco kom till klubben 2013 har han spelat i 171 matcher. Ofta som inhoppare men ändå, i 171 matcher. Ronaldo har spelat i 174 medan spelare som Karim Benzema (161), Marcelo (158) och Sergio Ramos (147) alla har spelat i färre matcher. Ändå står Isco och väntar på ett nytt kontraktserbjudande då Real Madrid utvärderar hans roll i laget.Gareth Bale är på väg tillbaka och har återupptagit träningen. Detsamma gäller Iniesta.Celta Vigo mot Real Madrid, söndag klockan 20:45. Repris på cupen där Celta Vigo slog ut Real. Revansch att kräva?- Real Madrid har nudenna säsong, alla turneringar inräknat.har gjort 11 mål på 16 skott.i har gjort flest lyckade passningar av alla spelare i La Liga, 1385 st.har inte räddat en enda straff av de femton senaste mot sig.Det såg inte ut att hända särskilt mycket hosinför slutspurten av vinterns övergångsfönster. Men plötsligt exploderade det till och bådeochhade presenterats. Det var det nog väldigt få som hade väntat sig med tanke på hur tyst det varit under hela januari.Hamburg åkte på en ordentlig kalldusch i bottenmötet med Ingolstadt, som man förlorade med 1-3. Dock kan åtminstoneglädjas över att ha gjort omgångens snyggaste mål – som är mål nummer ett i videon ovanför.fick till en rejäl felträff när han skulle rensa bort bollen, vilkettackade för genom att kvittera för sitt Augsburg i mötet med Wolfsburg. Den dråpliga situationen går att beskåda i videon ovanför.Okej, ett domslut är det kanske inte – men närapå.kommer med omedelbar verkan stängas av från att spela fotboll i fyra månaders tid för att som 17-åring ha förlängt kontraktet med Karlsruher SC när han samtidigt hade gjort klart med en övergång till turkiska Trabzonspor. Ett beslut som kom lika oväntat som olägligt för både Calhanoglu själv och hans Bayer Leverkusen.är i blåsväder efter att i en radiointervju med franska RMC ha sagt att han måste lämna Borussia Dortmund i sommar för att kunna ta nästa steg i karriären. Spekulationerna har sedan dess varit många och Aubameyang själv lär ha fått höra ett och annat får klubbledningen i Dortmund, som är allt annat än nöjda med hans uttalande.Är det någon som kommer ihåg? Yttermittfältaren från Iran var en del av det VfL Wolfsburg som 2009 kunde titulera sig som ligamästare. De senaste åren har han spenderat i England och Qatar, men är nu tillbaka i Tyskland och Wolfsburg igen då han mycket överraskandes plockades in på Deadline Day. Huruvida han står sig rent formmässigt återstår att se, men publiken på Volkswagen-Arena lär uppskatta att få återse ett kärt ansikte.Efter nästan nio år i Borussia Dortmund tackadeför sig när han tecknade ett låneavtal med ligakonkurrenten 1. FC Köln. Trots att mittbacken har kontrakt med Dortmund fram till sommaren 2018 lär han ha gjort sitt i den gulsvarta föreningen då han inte verkar vara en favorit till tränaren Thomas Tuchel.Dortmund har endast vunnit en av sina fem senaste matcher och har revansch att utkräva sedan det senaste mötet med succénykomlingen RB Leipzig. Det väntas dock inte bli en enkel uppgift som väntar för Thomas Tuchel och hans manskap då Leipzig fortsatt rada upp segrar även efter vinteruppehållet. Kan Alexander Isak, som nu är spelklar, hjälpa sitt nya lag att bryta den negativa trenden och bärga tre viktiga poäng?- RB Leipzigsär med sina elva mål den tysk som gjort flest mål i Bundesliga den här säsongen.har inte förlorat en enda match i februari de fem senaste åren. Det återstår att se om man lyckas bibehålla den sviten även under 2017.är den sjunde spelare någonsin i Bundesliga vars efternamn börjar med bokstaven Q.är den förste spelaren genom tiderna att göra sex mål som avbytare under två olika säsonger i Bundesliga.har nu blivit utvisad för fyra olika klubbar i Bundesliga – vilket tidigare enbart hänt en annan spelare.Efter en mer välspelad och dramatisk höst än på länge kom så transferfönstret som så ofta dränerar Ligue 1 på stjärnor. Så blev det inte alls i år.PSG (Draxler, Guedes), Marseille (Evra, Payet), Lyon (Memphis) och Monaco (Jorge, Antonucci) förstärkte. Lille presenterade sju (!) nyförvärv bara på deadline day.Visst beror det lite på engelsmännens oproportionerliga humörsvängning från ”nästan bara Ligue 1-” till ”inga Ligue 1-värvningar”. Men resurserna ser ut att komma tillbaka och Frankrike spenderade (165 miljoner euro) för ovanlighetens skull mycket mer än vad man sålde för (30 miljoner euro). Det bådar för en spännande vår.är ett namn att lägga på minnet. Nu är han utlånat till Bastia och gör så här. Vi gissar att han är tillbaka i Monaco till sommaren.sov nog inget vidare efter att Nancy förlorat mot Bordeaux. Ett mer distinkt och onödigt självmål får vi kanske inte se i år?Anthony Mounier berättar för L’Equipe om när han förstod att han inte kunde stanna i ASSE. Det var efter att en gift man med barn berättat för klubbens president vilket straff han var villig att ta för att få slå nyförvärvet.Att värvningen till Saint-Etienne var känslig visste alla inblandade i förväg – men man underskattade ändå kraften i reaktionerna. Mounier (skolad hos ärkerivalen Lyon och med flera negativa uttalanden om Saint-Etienne på kontot) lämnade klubben efter bara några dagar, utan att ha spelat en minut. Han är istället utlånad till Atalanta.Efter supporterprotesterna hos Saint-Etienne (se ovan) spelade Lyon cupmatch. Spelarnas nummer var täckta av klubbnamn med tidigare franska cupvinnare. De som tittade närmare på Lyon-keepern Anthony Lopes såg att han tagit en tuschpenna och strukit över… Saint-Etienne.I helgen är det derby!Förra helgens mest bisarra banderoller stod Lyon-fansen för. Män på arenen - kvinnor i köket, det var budskapet. Lyons ledning meddelade direkt att man anmält händelsen efter förlusten mot Lille. Klubbens damlag är regerande Champions League-mästareDet närmaste vi kommer ett riktigt derby i Ligue 1. Stämningen mellan klubbarna är, som vanligt, inte direkt lysande. På med benskydden!har bara vunnit ett av de senaste 15 mötena med Monaco.har sjutton raka hemmamatcher utan förlust.s 18 poäng efter 22 omgångar är sämst facit i klubbens historia.- Efter fem matcher med PSG hargjort fyra mål och fixat en straff.