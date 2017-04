Handanovic fick inte mycket att säga till om idag.

Crotone 2 – 1 Inter: Spelarbetyg

2-1 till Crotone som körde över Inter fullständigt i första halvlek. Europa känns långt borta och som vanligt när våren smyger sig fram så längtar man redan bort till nästa säsong.

Handanovic: 6.0

Kan inte beskyllas för målen överhuvudtaget. Det går inte att kräva att han ska rädda straffen och friläget är inte heller lätt att rädda. Gjorde däremot en fin räddning mot slutet på Acostys långskott.



D’ambrosio: 6.0 (bäst i Inter)

Var inte involverad så mycket i första halvlek och spelade till sina begränsningar som vanligt. Fick spela mittback i andra halvlek där jag tycker man får ut mycket mer av D’ambrosio med sina fina fötter (för att vara mittback). Gjorde också mål för andra matchen i rad som såklart höjer betyget.



Murillo: 5.0

Har fått titta på från sidlinjen de senaste veckorna men fick idag chansen från start, och låt oss bara säga att han förmodligen är tillbaka på bänken nästa vecka. Var väldigt virrig, slog bort många passningar och var allmänt slarvig i sitt spel. Det var inte en insats som ingav något förtroende direkt. Fick bytas ut i halvlek – dels för att flytta ner Medel men också för att han var direkt dålig.



Miranda: 5.5

Var inte lika dålig som ovanstående men såklart ska det krävas mycket mer av Miranda. En försvarsgeneral med den kvalitén han besitter måste steppa upp när laget krisar. Han ska vara en stöttepelare som resten kan luta sig tillbaka på, men idag var han inte det. Bortslagna passar och lite slarviga ingripanden, framförallt vid andra målet då han lät Trotta få alldeles för mycket utrymme att spela fram Falcinelli. Spelade dock upp sig aningen i andra halvlek.



Ansaldi: 5.0

Ansaldis insats summerar väl hela Inter idag – loj och slarvig. Ansaldi bidrog inte med någon trygghet precis men å andra sidan så var han inte överdrivet sämst på plan heller, vilket han annars har en förmåga att vara. Fick också han bytas ut i halvlek.



Medel: 5.0

Hade en mardrömshalvlek, vilket vi alla fruktade att han skulle ha när han fick i uppdrag att styra spelet på mitten. Egentligen inte hans fel att han får spela i en roll som vi fått se han spela i under ett antal år utan framgång. Orsakade också straffen, även om det kanske var lite oturligt. Flyttades tack o lov ner ett snäpp i andra halvlek och det såg genast mycket bättre ut.



Kondogbia: 5.0

Kondogbia var tillbaka i gammal hederlig De Boer form och föga oväntat var det. Han behöver en spelare bredvid sig som kan fördela bollen och vara en länk mellan mittfält och anfall (läs Gagliardini, Banega etc), och inte en sådan som Medel. Med Kondogbia och Medel tillsammans på mitten så fick vi ingen kontroll överhuvudtaget. Lite bättre blev det i andra halvlek när Banega flyttades ner ett snäpp och Kondogbia kunde fokusera på sin egen uppgift, men fortfarande en klart underkänd insats.



Candreva: 5.0

Det är knappt så att jag orkar kommentera Candrevas insatser längre. Han gjorde det han brukar göra, dvs ingenting.



Ever Banega: 5.5

Hade inte heller någon bra dag. Körde på som vanligt i sin attackerande roll centralt på plan men det var sällan han hittade fram med en öppnande passning. Alldeles för mycket småslarv och det är inte första gången heller. En tidsfråga innan Joao Mario är tillbaka.



Perisic: 5.0

Precis som från resten av laget så var det även från Perisic väldigt mycket slarv och en loj attityd. Hade många misslyckade passningar och var helt chanslös egentligen på sin vänsterkant. Var han ens med i andra halvlek?



Icardi: 5.0

Såg förvånansvärt trög ut idag. Vanligtvis brukar han, även om han inte får många bollar att jobba på, ändå pressa motståndarna och dra igång laget, men idag var det en fullständigt likgiltig insats. Såg inte ut som att han trodde på det överhuvudtaget.



Inhoppare



Palacio: 5.5

Var rätt så involverad när han kom in i paus men vi kan väl bara konstatera att hans spets är försvunnen sedan länge.



Eder: 6.0

Jag tycker faktiskt att Eder gjorde ett bra inhopp. Han var pigg och sprang mycket i anfallsväg och var millimeter ifrån att sätta kvitteringen. Han har fått hoppa in nästan varje match känns det som och med den formen som våra anfallande spelare är i så känns det inte som en omöjlighet att Eder får chansen från start någon gång framöver.



Joao Mario: -

Spelade för lite för att betygsättas.



Tränaren



Pioli: 5.0

Det här tycker jag att Pioli får ta åt sig, och inte bara spelarna. Jag hatar att låtsas vara någon expert som vet mer än tränaren när man får se laguttagningarna men den här sagan har vi fått berättad för oss gång på gång. Vi kan inte kontrollera en match med Medel och Kondogbia som sittande mittfältare. Det spelar ingen roll om vi har Banega, Candreva och Perisic där framme om bollen ända stannar i försvaret. Därför var skönt att se att han ändrade detta redan i halvlek, även om det egentligen borde göras tidigare. Det var först i andra halvlek som vi fick något någorlunda grepp om matchen. Med det sagt så var spelarnas insats också under all kritik. Det går inte att skylla bort allt på tränaren när spelarna ser så karaktärslösa ut, och där ska man kunna kräva mycket mer av dem.



Pazza Inter!

OLIVER PERSSON

2017-04-09 18:04:12

2017-04-09 18:04:12

