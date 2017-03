Inför Cagliari – Inter: De svartblå måste börja vinna igen

Inter ställs mot Cagliari på den klassiska avsparkstiden 15:00 på söndag. Med två förluster på de fyra senaste matcherna så gäller det att börja rada upp trepoängare igen om man ska kunna hota om tredjeplatsen.

INTER

Med förlusterna mot Juventus och Roma så har laget halkat ner till en sjätteplats. Det är dock tätt mellan lagen och man skuggar Lazio och Atalanta som ligger mellan Inter och tredjeplacerade Napoli. Det är sex poäng som skiljer Inter mellan att nå Champions League kval och att endast slåss om platserna till Europa League. Det var alltså två riktigt tunga förluster som sänker laget i toppstriden. Förlusterna visade också att laget har en del kvar om man vill kunna utmana i toppen. Det är tråkigt att behöva konstatera detta med tanke på hur dyr truppen är och med tanke på det lyft som laget fick inledningsvis under Pioli. Vad det är som saknas är svårt att peka på. Att Pioli tvingats spela med en trebackslinje de senaste matcherna, på grund av avsaknaden av kvalitativa ytterbackar, är självklart en anledning. En annan är det faktum att laget har fortsatt svårt att hota offensivt där Icardi allt som oftast blir för isolerad på topp. Där behöver spelare som Banega och Joao Mario kliva fram och bidra med ett offensivt hot centralt i banan med djupledshot och instick.



Nu har man gått upp mot de stora lagen och misslyckats. Det blev ju även förlust mot Napoli tidigare under säsongen. Även om laget borde kunnat ha tagit fler poäng i de viktigaste matcherna så är inte slaget förlorat. Poängmässigt finns det fortfarande en god möjlighet att klättra flera positioner. Nu väntar Cagliari närmast, där Atalanta, Torino, Sampdoria and Crotone senare står för motståndet. Där måste Inter kliva fram och rada upp segrar om det ska bli en lyckad vår. Frågan är om Pioli kommer att gå tillbaka till ett 4-2-3-1 eller om man fortsätter med trebackslinjen.



Trolig startelva (enligt Gds):

Inter (3-4-2-1): Handanovic; Murillo, Medel, Miranda; Candreva, Gagliardini, Kondogbia, D’Ambrosio; Banega, Perisic; Icardi.

CAGLIARI

Laget återfinns på en tolfte plats i Serie A efter 26 spelade omgångar. Laget har skrapat ihop 31 poäng och har hela 16 poäng ner till nedflyttningsplats. De ligger därmed på en betryggande mittenposition utan att hotas att dra in i någon nedflyttningsstrid men även utan chans att nå Europaspel. Laget kommer närmast från en 2-1 vinst borta mot Crotone. Innan den matchen hade man fem raka matcher utan vinst. Att man vinner mot Crotone ska heller inte räknas som någon vidare bedrift då laget ligger näst sist och har fem raka förluster.



Lagets store målskytt den här säsongen är ingen mindre än Marco Borriello som hittat nätet vid elva tillfällen. Italienaren som har hunnit fylla 34 är fortfarande ett hot i straffområdet. Det finns heller ingen som hotar honom i den interna skytteligan där Sau och Farias endast gjort 4 mål vardera. Ibarbo finns också i truppen men har bara gjort två framträdanden den här säsongen.



Frågan är om Cagliari kommer att lyfta efter segern senast eller om Inter ska hämta hem tre poäng till Milano. Laget har mötts 73 gånger tidigare där Cagliari har 13 vinster och 27 oavgjorda matcher. Det var även Cagliari som vann senast de båda möttes, där siffrorna skrevs till 2-1.



Trolig startelva (enligt Gds):

Cagliari (4-3-1-2): Gabriel; Isla, Pisacane, Bruno Alves, Murru; Dessena, Stretcher, Ionita; Joao Pedro; Sau, Borriello.