Inga mål från Icardi senast, dubbelt upp mot Chievo?

Inför Inter-Chievo: Livsfarlig ”enkel” match på Giuseppe Meazza

Premiärmardrömmen Chievo gästar på lördagkvällen Inter i Milano. Ett alltmer välfungerande Inter har således revansch att utkräva, och samtidigt fortsätta plocka trepoängare i jakten på tabellens toppskikt.



Inter

Senast mot



Nu väntar de flygande åsnorna från



Förutsättningarna annorlunda nu. Intertruppen har förstärkts med Joao Mario, Gabriel Barbosa och nu senast intressante Roberto Gagliardini. Stefano Pioli har skapat en struktur på planen som fortfarande är sårbar för analfabeta ytterbacksprestationer, men annars sett mer solid ut än vi fått se på länge. Det ska bli otroligt intressant att se hur vi hanterar de nästkommande tre på pappret enklare matcherna, historiskt sett livsfarligt ur ett Interperspektiv.



Jag väljer dock att vara positiv. Vi har flera matchvinnande element i laget, och det som framförallt är glädjande är att vi nu börjar få ett riktigt starkt mittfält. Om rapporterna stämmer att Inter bestämt sig för att behålla både Ever Banega och



Tittar vi på en potentiell elva har jag svårt att se Pioli göra några förändringar i backlinjen, vilket innebär att Miranda och Murillo som vanligt bildar mittbackspar framför Handanovic. På kanterna spelar



På mittfältet bör både Geoffrey Kondogbia och Joao Mario vara givna. Återstår att se om den sista platsen går till Ever Banega eller nye Gagliardini. Även om jag är nyfiken på vårt nyförvärv från Atalanta hoppas jag att Banega får spela från start och att vi kostar oss på att ha en offensiv balans på laget, Banegas individuella briljans kan vara avgörande.



Längst fram cementerade Ivan Perisic sin plats genom två mål senast, Icardi spelar alltid och jag gissar att även Candreva får fortsätta trots en svag insats senast. Italienaren såg slö ut senast och en förhoppning är att vi vid rätt matchbild kan ge Gabriel Barbosa ett lite längre inhopp mot Chievo.



Möjlig startelva (4-3-3) Handanovic – D’Ambrosio, Murillo, Miranda, Ansaldi- Kondogbia, Joao Mario, Banega – Candreva, Icardi, Perisic.



Chievo:

Har gjort en bra säsong så här långt. Man ligger på elfte plats med 7 vinster 4 oavgjorda och 8 förluster. Laget må inte vara så spektakulärt som på Eribertos och gängets tid, men det är ett välorganiserat och tungt kollektiv som Inter behöver sticka hål på.



Spelare att se upp med är givetvis senaste matchens centralfigur Valter Birsa, men kanske framförallt



Vad: Inter-Chievo

När: Lördag 14 januari kl 20.45

Var: Giuseppe Meazza, Milano

TV: Viasat och Viaplay

2017-01-13 09:05:40

Innan juluppehållet var Inter inne i en resultatmässigt positiv period med tre raka segrar i ligaspelet. Även Udinese kommer från en fin period där man är obesegrad de fyra senaste matcherna där man bland annat bortaslog ett för säsongen mycket starkt Atalanta. Frågan är om de båda lagen lyckats behålla den fina formen trots det långa uppehållet?Efter en mållös första halvlek var det Inter som kom ut som det hetaste laget i den andra. Icardi hittade tillbaka till målprotokollet (x2) och Banega fick visa vad han går för i en match där siffrorna skrevs till 3-0 till förmån för hemmalaget som tar in tre poäng på Lazio i toppen.Sammanfattning av första halvan av sösongen. Vi hissar vårt nya mittfältsnav, Zhang junior och The Inter Pod. Samtidigt dissar vi vårt luftslott till ledning, de tomma orden i media och travhästen med benproteser som förutom att vara sämst på plan vecka efter vecka dessutom ska ha förbättrat kontrakt.Inter med tre raka segrar tar emot Lazio hemma på Meazza. Tillvaron börjar ljusna, men Inter är aldrig så förrädiskt som just då. Matchen mot Lazio blir ännu ett vägskäl; juluppehåll med häng på topp 4 eller ännu en gång avhängda?En jämn laginsats gav en seger som borde varit större borta mot ett svagt Sassuolo. Matchvinnaren Antonio Candreva stack ut lite extra i positiv bemärkelse idag.Marcelo Brozovic och Joao Mario ledde ett inte alls imponerande Inter till tre poäng hemma mot Genoa.