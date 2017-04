Pioli behöver imponera för att ha någon chans att få stanna över nästa säsong

Inför Inter-Napoli: Vi stirrar återigen ner i avgrunden

Med fem omgångar kvar av Serie A gästar ligans explosivaste offensiv försvaret som slutat att intressera sig. Det känns lite som att stå på kanten av ett stup och bara vänta på en knuff i ryggen.







Det kulminerade med 7-1 mot Atalanta. Hattricks till höger och vänster, vi sände en signal till resten av ligan och Inters snapchat, som likt en annan nordkoreansk regim vanligtvis är livrädda att sprida minsta negativa vindpust, kunde släppa allt material ocensurerat den kvällen. Allting var på topp!



Nu är det inte på topp längre. En mardrömslik aprilmånad har lett oss från att drömma om



På söndag kväll gästas vi av fart, finess, frisyrer och stökiga tatueringar när Napoli kommer på besök till Milano. Inter-Napoli, den enda matchen jag faktiskt sett live under mitt drygt 20-åriga supporterskap. Då vann Inter med 2-1 efter att Fredy Guarin volleyhamrat in en Cassano-hörna och Diego Milito karaktäristiskt hållit bort en försvarare och avslutat i bortre. Cambiasso dominerade som mittbacksvikarie och Walter Gargano gjorde faktiskt en helt okej dammsugarinsats på mittfältet.



Idag är Napoli ett ännu vassare lag, med höghastighetsvapen som Mertens, Insigne och Callejon redo att avfyras mot det bräckliga försvaret som inte längre har Cambiasso att konsultera för råd. Jag försöker vara positiv, men det enda som talar för oss nu är den bortblåsta logiken som överraskande ofta verkar gälla för Inter. När vi är som mest uträknade och nederlagstippade, så händer att vi sprattlar till. Ska vi rubba Napoli måste det sprattlas rejält. För det här har inte varit kul på länge.



Vad: Inter-Napoli

När: Söndag 30/4 20.45

Var: Giuseppe Meazza, Milano

TV: Viasat och Viaplay

Tips: 6-11 (Icardi 6/Mertens 9, Callejon 2)



Forza Inter!

0 KOMMENTARER 132 VISNINGAR 0 KOMMENTARER132 VISNINGAR JENS ÅBERG

På Twitter: 8Aberg

2017-04-28 10:42:35

