Inför Inter – Pescara: Tre poäng ett måste mot jumbon

Formstarka Inter ställs mot tabelljumbon Pescara i lördagens kvällsmatch. Efter sex raka segrar i Serie A ställs man mot ett Pescara som endast tagit en poäng på de fem senaste matcherna och som bara mäktat med en vinst under hela säsongen. Allt annat än tre poäng för hemmalaget är otänkbart. Bara ‘Pazza Inter’ som kan snubbla här?

INTER

Även om den sjätte raka segern bärgades i den förra omgångens möte med nästjumbon Palermo så satt det långt inne. Det var en match som präglades av det dåliga vädret där regnet förmodligen ställde till det en hel del för spelarna. Det var först efter att Joao Mario hoppat in i den andra halvleken som laget lyckades hitta segermålet. Detta efter att Candreva äntligen fått ordning på fötterna och skickat in ett vettigt inlägg i straffområdet. Ett inlägg som Joao Mario förvaltade på bästa sätt. Quaison hade en boll i nät för bortalaget efter en snabb frispark men domaren hade inte signalerat för att spelet skulle sättas igång. Inter kom alltså undan med andan i halsgropen mot ett krisande Palermo (som återigen sparkat tränaren i veckan).



Det finns alltså en hel del jobb kvar att göra för att laget ska prestera optimalt rent spelmässigt även om man resultatmässigt har imponerat otroligt mycket under den senaste tiden med Pioli bakom spakarna. Laget är väldigt beroende av kantspelet och att Perisic och Candreva kan förse Icardi med förstklassiga inspel. När det inte fungerar finns det inte riktigt någon plan b, då laget ofta har svårt att hitta instick centralt i banan. Där är det framförallt de offensiva centrala mittfältarna som inte riktigt har levt upp till förväntningarna. Jag tänker framförallt på Ever Banega, men även en spelare som Brozovic har betydligt mer spel i sig. Istället har plan b ofta bestått av byten där Pioli byter ut kantspelare för att få det hela att fungera, där Eder har varit det första alternativet för att erbjuda fart och initiativförmåga.



Under lördagens möte med Pescara gäller det först och främst att ta tre poäng och fortsätta sätta press på lagen i toppen. Sedan gäller det att få igång det offensiva spelet och hitta fler lösningar för att hota motståndarna. Detta blir särskilt viktigt då det är Juventus som står för motståndet i nästkommande Serie A match. Där kommer det inte att räcka med att endast ha ett sätt att hota. Inför matchen mot Pescara vill jag se ett Inter som skapar många målchanser och som testar att hitta instick centralt såväl som utmanar med skott utifrån. På så vis kan laget bli mer oförutsägbara och inte bli lika beroende av att Icardi får rätt bollar att arbeta med.



Trolig startelva (enligt Gds):

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Medel, Miranda, Santon; Gagliardini, Brozovic; Candreva, Joao Mario, Perisic; Icardi.



PESCARA

Bortalaget har som sagt endast vunnit en match den här säsongen. Vinsten kom i bortamötet mot Sassuolo i slutet av Augusti. Sedan dess har man endast tagit sex poäng och är därmed ohjälpligt sist i tabellen. Den senaste ligamatchen var just mot Sassuolo som denna gång fick revansch på bortaplan med 1-3 som slutresultat. I årets upplaga av Serie A är det tre lag som redan nu ser ut att åka ut där Pescara tillsammans med Palermo och Crotone har elva respektive tolv poäng för att nå upp till Empoli på sjuttonde plats. Ett avstånd som med största säkerhet kommer att bli för svårt att ta igen under säsongens andra halva.

Senast lagen möttes var det faktiskt Pescara som tog ledningen, då Bahebeck gav hemmalaget ledningen i den andra halvleken. Inter vann dock tillslut matchen efter två mål av Icardi där det senare kom på tilläggstid. Det var endast ett av två mål som Bahebeck gjort den här säsongen. Han har fått ganska begränsat med speltid hos jumbon då han endast fått chansen i en fjärdedel av Pescaras matcher. Det är istället Caprari som stått för målen med sina fyra fullträffar. Italienaren har dock fått medverka i samtliga matcher den här säsongen. Värt att notera är att Pescara knutit till sig Gilardino under transferfönstret. Han saknas dock i truppen som ställs mot Inter.



Trolig startelva (enligt Gds):

Pescara (3-5-2): Bizzarri; Fornasier, Stendardo, Coda; Crescenzi, Verre, Bruno, Memushaj, Biraghi; Benali, Cerri.

Matchinfo

Tid: Lördagen den 28/1 2017 kl 20:45

Plats: Giuseppe meazza, Milano.

Tv: Viasat Fotboll och Viaplay.

Forza Inter!