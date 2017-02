Inför Juventus-Inter: ett säsongsdefinierande Derby D'Italia

Inter reser till Turin med sju raka segrar och en fråga som vi alla vill ha svar på: Är detta Inter redo för toppen på allvar?

Derby D'Italia. Årets tyngsta match tillsammans med Milan oderbyna. En kväll då hela Europas blickar riktas mot Italien, och denna gången Turin, där hemmalaget Juventus tar emot Inter på Juventus Stadium. Vi har ett hemmalag som haft monopol på herraväldet i italiensk fotboll de senaste säsongerna, och mot det kommer ett Pioli-pånyttfött Inter med sju raka segrar i ligan och ett rejält häng på topp 3-placering.Supporterskapet till Inter speglas ofta genom ens upplevelser av möten med Juventus. Redan som ung lär man sig att Juventus är laget att slå, laget man aldrig unnar någon framgång. Ofta en svartvit vinstmaskin, med seger djupt inskrivet i klubbens DNA. Därför är de här matcherna alltid något alldeles extra, och minnena är många.- När Francesco Toldo hörnforcerade in bollen via en liggande Christian Vieri till en övertidskvittering- När Clarence Seedorf satte två skott i varsitt kryss i en galen 2-2-batalj- När en ung Mario Balotellis dopietta kompletterades av Juve-dödaren Julio "Il Jardinero" Cruz mål i en 3-2-seger i Coppa Italia- När Andrea Stramaccioni, Diego Milito och Fredy Guarin ledde Inter till en då helt osannolik första Juveförlust på Juventus stadium- När Frank de Boer tillfälligt tände vårt hopp i höstens hemmaseger med fantastiskt spel och mål från Mauro Icardi och Ivan Perisic Inters segertåg spårade tillfälligt ur i veckan då Lazio gick segrande ur kvartsfinalen på Meazza med 2-1. En dålig start gick inte att reparera, inte heller hade man någon vidare flyt med domsluten då Mirandas nätta touch av Immobile renderade både straff och utvisning (Tvärtemot de nya reglerna om målchansutvisning?). Hemmalaget lyckades sätta en ordentlig press på Lazio och fick också in en reducering genom Brozovic men de ljusblå höll undan och gick vidare till semifinal och Romderby.Vi står inför ett vägskäl. Inter har genom sin vinstrad blåst liv i en säsong som vi gav upp redan tidigt i höstas. Förra omgångens resultat var drömlika för Inter, och tack vare den omgången är en eventuell förlust på Juventus Stadium inte lika förödande. Pioli har dock gått ut och sagt att man inte tänker på annat än att resa till Turin och gå för vinst, och det låter som musik i mina öron.Alltför många gånger har vi sett Mazzarri- och Manciniledda Interupplagor som ställt upp med fem backar, tre defensiva mittfältare, en hemjobbande Palacio och en isolerad när det blivit dags att möte Juve, och de matcherna har egentligen bara handlat om att leva på hoppet så länge det står 0-0. Så fort Inter släppt in mål har det rämnat och vi har sällan kunnat utmana Juventus på allvar. Idag har vi ett helt annat spelarmaterial, en annan form, och en annan framåtanda i hela klubben. Därför tror jag på Pioli när han säger att Inter reser till Turin för att vinna.Startelvan blir svårare och svårare att förutsäga för varje match. Idag är det egentligen bara Handanovic i mål samt trojkan i anfallet som känns given. I backlinjen fortsätter förhoppningsvis D'Ambrosios stabila form till höger, Miranda är hungrig på upprättelse efter sin utvisning senast och den som får chansen av Murillo och Medel bredvid brassen visar den nödvändiga aggressivitet som Interförsvaret är i behov av. Till vänster återstår huvudvärk. Jag vet inte när jag senast önskade att se Yuto Nagatomo i en blåsvart startelva, men efter Christian Ansaldis insats hittills 2017 är det svårt att göra annat.På mittfältet bör Roberto Gagliardini vara självskriven efter hans insatser. Även Joao Mario kommer att behövas för sina egenskaper som kan ge Inter tid att andas med bollen i laget. Återstår en defensiv plats, där jag inte blir förvånad om den formtoppade Geoffrey Kondogbia ännu en gång tvingas stå över till förmån för Pioli-favoriten Marcelo Brozovic Potentiell startelva: Handanovic - D'Ambrosio, Miranda, Medel, Ansaldi - Gagliardini, Brozovic, Joao Mario - Candreva, Icardi, PerisicDen gamla damen tronar alltjämt överst i Serie A , och i ärlighetens namn är det svårt att se något lag som kan hota dem när 38 omgångar har spelats. Det har dock gnisslat och knirrat en del i spelet under säsongen, men ett tecken på att man är ett storlag är att vinna även när man spelar dåligt.De senaste omgångarna har Allegri viktat om sin balans till mer offensiv i ett 4-2-3-1. Fler offensiva spelare i laget har inneburit bättre understöd till begåvade Dybala och fete Higuain på topp. Just Higuain kommer vi att behöva se upp med då han är inne i ett bra målflow. Defensivt är det som alltid stabilt med Buffon och backarna som med sin gemensamma snittålder på knappt 62 år vet hur man stänger igen butiken.Potentiell startelva: Buffon - Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro - Khedira, Pjanic - Cuadrado, Dybala, Mandzukic - Higuain4 poäng och två raka nollor mot Manchester United och Liverpool. Dessutom en assist till målet som stängde matchen mot Liverpool. Andrea Ranocchia levererar i Premier League och skickade min sågning tillbaka rätt upp i ansiktet på mig. Bravo, Andrea!