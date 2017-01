Inför Palermo – Inter: 3 poäng det enda som finns på kartan

Efter att bara ha fått med sig 1-1 på San Siro i första mötet så är det nu andra förutsättningar. Då var det De Boer, nu är det Pioli, och Palermo ska en gång för alla sättas på plats.

Det här är första gången på väldigt, väldigt länge som jag haft så här stora förhoppningar och förväntningar på Inter. Eller egentligen, om man ska vara ärlig, så kände jag så här även under förra säsongen när vi radade upp 1-0 segrar under Mancinis ledning, vilket såg oss segla upp på förstaplatsen. När mattan sedan drogs undan så blev fallet väldigt hårt och vi landade till slut på en fjärdeplats, 24 poäng bakom Juventus och 13 poäng ifrån Champions League . Det som åtminstone jag trodde var ett kungapalats, var egentligen bara ett korthus – ett lag utan ordentlig grund att stå på och en tränare som gick igenom någon slags 50-årskris. Visst, med facit i hand så var det med resultaten till trots inte mycket att hurra för, men det visar ju bara hur enkelt det är att i dunkla tider förlita sig helt och hållet på hoppet.Sedan dess har jag försökt att styra undan hoppet och förlita mig mer på mitt förnuft. Om jag för ett år sedan levde på vita lögner så finns det mycket mer i dagens Inter som talar för att hoppet lever på riktigt. Förutom att ha 5 raka segrar i ligan så ser det spelmässigt väldigt bra ut. Vårt ekonomiska läge har vänt och med Suning i ryggen så ryktas allt från Verratti till Alexis Sanchez om en flytt till Inter. Dessutom har mirakeltränaren Pioli fått maskineriet att rulla på som ingen annan tränare har gjort efter Mourinho. Han har fått igång spelare som Kondogbia och Brozovic som hade det tufft under De Boers ledning och harmonin i truppen är bättre än på bra länge. För mig finns det all anledning att vara optimistisk.Nu till matchen, som spelas 15:00 på söndag. Inter kommer till matchen utan varken skador eller avstängningar, vilket ger Pioli en del att fundera på. I mål är det inget snack om att Handanovic startar framför den sämsta andramålvakten i hela Serie A , Carrizo. I backlinjen är Medel åter från sin skada, och det återstår att se om han går in och petar Murillo direkt. Han spelade 120 minuter i cupmatchen mot Bologna och gjorde det hyfsat bra, men med en Murillo i form så lär han få kämpa hårt. Annars förväntas Miranda, D’ambrosio och Ansaldi starta som vanligt. Mittfältet är väldigt svårtippat, där 5 spelare ska bli 3 – Kondogbia, Gagliardini, Brozovic, Joao Mario och Banega. Med Kondogbia i någon slags superform, med Gagliardini som kommit in och visat pondus direkt och en Brozovic tillbaka från avstängning så lär Pioli minst sagt få göra några tuffa val. Hur länge sedan var det vi hade en sådan här spets, och även bredd, på mittfältet? Trion där fram lär i vanlig ordning bestå av Candreva, Icardi och Perisic.När jag kollar på truppen så inser jag att det är väldigt få delar som behöver kalibreras. Handanovic är utan tvekan Champions League klass, och mittförsvaret är ruskigt fint när det verkligen sitter. Innermittfältet som jag nämnde innan är potentiellt sett det bästa i hela Serie A. Dessutom har Icardi skördat flest poäng av alla i de europeiska toppligorna, framför bland annat Messi, Ronaldo och Luis Suarez. Det enda som egentligen behöver uppgraderas är ytterbackspositionen, där Ansaldi inte verkar ha det som krävs och där D’ambrosio fortfarande inte förvandlats till Maicon (om det nu finns någon som verkligen förväntar sig det).Probabile formazione (La Gazzetta dello Sport):4-2-3-1: Handanovic; D’ambrosio, Murillo, Miranda, Ansaldi; Gagliardini, Kondogbia; Candreva, Brozovic, Perisic; Icardi.Siciliens stolthet och de rosa tröjorna till trots så finns det inte mycket som gör en uppspelt över den här klubben. Man är ”bara” inne på sin tredje tränare för säsongen och visst börjar det bli lite tjatigt med Zamparinis sparkande av tränare hit och dit. Den nuvarande tränaren Corini har suttit där i 6 matcher hittills och har fått med sig 4 poäng. Man ligger ganska väntat på nedflyttningsplats med endast Pescara och Crotone bakom sig, och har 8 poäng upp till säker mark. Värt att notera är att man bara tagit 1 poäng på hemmaplan under säsongen, och den kom mot Pescara.Någon som trots förutsättningarna börjat komma igång är ju Quaison, som gjort 3 mål på de 4 senaste. Hiljemark däremot har hamnat helt under isen, och en flytt till Dynamo Kiev har ryktats ganska starkt i dagarna. När vi ändå är inne på svenskar så har ju även Stefan Silva skrivit på för klubben, närmast från GIF Sundsvall. Vi får se om han får debutera mot Inter.Probabile formazione (La Gazzetta dello Sport):3-5-1-1: Posavec; Cionek, Gonzalez, Goldaniga; Rispoli, Henrique, Jajalo, Chochev, Pezzella; Quaison; Nestorovski.Inter kommer till matchen med 7 raka segrar (alla tävlingar).Inter har inte vunnit borta mot Palermo på dem 4 senaste matcherna.Palermo har tagit 1 poäng på 9 matcher på hemmaplan under säsongens Serie A.Icardi har gjort fler poäng än någon annan i Europas toppligor: 22.Söndag 15:00, 22 januari.Stadio Renzo Barbera ”La Favorita”, Palermo.Viasat och Viaplay.Forza Inter!