Ska den fina formen hålla i sig även efter juluppehållet?

Inför Udinese – Inter: Två formstarka lag möts på Friuli

Innan juluppehållet var Inter inne i en resultatmässigt positiv period med tre raka segrar i ligaspelet. Även Udinese kommer från en fin period där man är obesegrad de fyra senaste matcherna där man bland annat bortaslog ett för säsongen mycket starkt Atalanta. Frågan är om de båda lagen lyckats behålla den fina formen trots det långa uppehållet?

INTER

Inter kommer som sagt från en resultatmässigt stark period och har ryckt upp sig under nye tränaren Pioli. Innan uppehållet vann man mot Lazio, Sassuolo och Genoa. Dessförinnan åkte man dock på en rejäl förlust då siffrorna skrevs till 3-0 i bortamötet med Napoli. Något som hintar om att laget har en bit kvar innan man kan vara med och slåss i toppen. Laget återfinns på en blygsam sjundeplats som inte motsvarar kraven från såväl ägare som fans. Med en dyr trupp och en rad namnkunniga spelare bör man kunna prestera mycket bättre än vad som har varit fallet den senaste säsongen. Frågan är om laget har hittat rätt med nye tränaren eller om det endast var ett tillfälligt lyft. Laget behöver fortsätta rada upp segrar om man ska kunna ta in på lagen i toppen.



En rad spelare har lyft sig under Pioli och fått förnyat självförtroende. Däribland spelare som Banega, Brozovic och Kondogbia. Framförallt den sistnämnda har fått ökat förtroende och mycket speltid. På ytterbackspositionerna har D’Ambrosio och Ansaldi startat två raka matcher. En indikation på vilka ytterbackar som Pioli håller högst. Vilka som bör spela ytterbackar i Inter har varit en ständig fråga de senaste säsongerna. Nu när transferfönstret åter öppnat så är spekulationerna åter i full gång gällande dessa positionerna. Det talas om såväl Darmian som Rodriguez. Om det blir någon av dessa eller någon annan får framtiden utvisa. Det är dock tydligt att det är just där som Inter bör förstärka om man vill få tydligast effekt. Med ett öppet transferfönster snackas det såklart även om spelare påväg från klubben, där Jovetic har varit mest på tal de senaste dagarna. Där är det Spanien och Sevilla som är det hetaste spåret. Frågan är om man lyckas bli av med montenegrinen som inte fått något förtroende från Pioli.



Trolig startelva:

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Murillo, Ansaldi; Kondogbia, Brozovic; Candreva, Joao Mario, Perisic; Icardi. UDINESE

Även Udinese avslutade 2016 starkt då man spelade fyra raka matcher utan att förlora där tre av dessa slutade med tre poäng. Laget återfinns på tionde plats med tjugofem inspelade poäng på de första arton matcherna. Detta fördelas med sju vinster, fyra kryss och sju förluster. Det går varken att tala om ett bortasvagt eller hemmastarkt lag då man blandat och gett under säsongens gång. En av de prestationer som sticker ut mest är bortasegern mot Milan tidigt på säsongen. Det är Théréau och Zapate som står för målen (8 respektive 5 fullträffar). I mål står greken Karnezis och inte unge italienaren Scuffet som många hade så höga förhoppningar på för ett par säsonger sedan.



Udinese är det enda laget i ligan som gjort lika många mål som man släppt in med ett snitt på 1,33 mål per match. Napoli, Juventus och Roma har redan vunnit mot de svartvita och frågan är om laget från Udine ska ha det fortsatt svårt mot de stora lagen? MATCHINFO

Tid: Söndagen den 8/1 2017 kl 12:30

Plats: Stadio Friuli, Udine.

Tv: Viasat Fotboll och Viaplay. Forza Inter!

2017-01-07 01:09:01

