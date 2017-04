Inter 1 - 2 Sampdoria: Spelarbetyg

Efter Napolis poängtapp hade Inter chansen att knappa in i kampen om Europaplatserna mot ett formstarkt Sampdoria. Det som skulle vara en relativt säker vinst slutade med total katastrof pga. ett par riktigt usla individuella insatser, där Brozovic insats sticker ut.

Kan inte beskyllas för något av målen egentligen men vi är vana vid att se Samir gör monsterräddningar, vilket han kunde ha gjort vid Sampdoria s första mål.Italienaren som går mot ett förnyat kontrakt gör det bra defensivt, men är alldeles för obeslutsam i offensiven. Samspelet med Candreva är under all kritik. Målet höjer betygen en aning.En sedvanlig stabil insats av Miranda som verkligen håller inter vid liv när Sampdoria får enorma kontringsytor.Efter en rad fina matchar som mittback så gjorde Medel en mindre bra match mot Sampdoria. Kampen mot nästan 2 meter långe Schick visade sig vara för svårt. Orsakar frisparken som leder till 1-2 målet. Skulle hellre se Murillo tampas mot Schick.Fin match av Ansaldi som bröt sig loss flera gånger från sin vänsterbacks position. Vågar ge sig av i offensiva räder men är även bra bakåt. Skulle ha inkasserat en 7a om det inte vore för dom usla inläggen.Det här var nog Robertos sämsta match i Intertröjan. Italienaren såg ovanligt slö och ofokuserad ut. Vi är vana vid att Gagliaridini vinner många dueller på mittfältet och fyller på i straffområdet, men det fick vi inte se igår. Skadad och utbytt i halvtid.En av de sämsta insatser jag har sett en fotbollsspelare producera under en match. Fullkomligt usel i spelet, men inställningen och nochalansen var snäppet värre. I slutet av matchen bestämmer han sig helt enkelt att boxa bort bollen och skänka straff till Sampdoria. Upphäver även offsiden vid Sampdorias första mål. Länge sedan en spelare har varit så pass direkt delaktig för en förlust.Ingen bra match av Candreva som slår ovanligt dåliga inlägg och kommer aldrig loss på kanten. Behöver nog få känna på bänken snart.Det här var en match som Banega inte borde få starta. Argentinaren spelade VM-kval i Bolivia som verkligen sliter på en. I matchen mot Sampdoria såg han väldigt trött ut och lyckades aldrig sätta sin prägel på matchen.Ivan jobbar väldigt bra i defensiven och verkar vara hungrigast av samtliga offensiva spelare men är inte lika inflytande som vanligt. Är stundtals lite för egoistisk och tar felbeslut.Mauro ska vara den som gör skillnaden i matcher som denna men Argentinaren gjorde en ovanlig usel match. Inte lika delaktig i spelet som vanligt och brände ett öppet mål. Underkänd.--------Visst, Pioli ska hyllas för det han har gjort i Inter men i matchen mot Sampdoria kan man kritisera några av hans val. Först och främst så borde Brozovic ha blivit utbytt långt innan han förstörde matchen för Inter. Kroaten hade ingen bra match och det var en tidsfråga innan han skulle göra något dumt, vilket man kunde se på hans kroppspråk under matchen. Oerhört underligt att Joao Mario plötsligt har blivit petad samtidigt som Candreva är inne i en formsvacka. Tillbaka till ritbordet där Stefano förhoppningsvis kan reflektera några av hans val inför kommande matcher.Skriniar