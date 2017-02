Inter 1 – 3 Roma: Spelarbetyg

3-1 till Roma efter att Nainggolan slog hål i alla drömmar Inter hade kvar om att nå en Champions League plats. Än är det en bit kvar att vandra för Nerazzurri.

Inhoppare

Tränaren

Gjorde en helt okej match. Stod inte för några tabbar precis men skulle kanske kunna göra lite bättre på något av Nainggolans mål, även om båda var fantastiska.Hade en del tveksamma aktioner och spelar ofta på gränsen. Hade det tufft i duellerna med framförallt Dzeko.Spelade lugnt och fint till en början och läste av spelet bra. I andra halvlek skulle han nog gjort det lite svårare för Nainggolan att få till en sån drömträff, och straffen som han drog på sig när Inter hade ett stort momentum drar såklart ner betyget.Spelade mycket bra idag. Hade som främsta uppgift att neutralisera Salah, vilket han verkligen lyckades med. Spelade tryggt och stabilt och när han får begränsa sig till defensiven så är han en fullgod spelare.Candreva fortsatte med sitt drällande på bollen och i ärlighetens namn så hade inte Juan Jesus det särskilt svårt på sin vänsterkant. Hade svårt att följa med i offensiven i första halvlek och hade inte mycket att säga till om. Det var ett moment där han valde att skjuta från en 5-gradig vinkel istället för att slå ett inspel, vilket för mig är helt obeskrivligt. Var inte bra idag.Spenderade mestadels av matchen i Nainggolans ficka. Vann inte en enda duell mot belgaren på hela matchen och stod för misstag som kostade Inter två mål i längden.Var inte genomusel, men i vissa moment så blev han fullständigt bortspelad och missade viktiga brytningar, vilket lämna en hel motorväg bakom honom.Hade en usel första halvlek, vilket inte nödvändigtvis var hans fel. Han blev konstant tillbakapressad och erbjud ingen bredd alls i anfallsspelet. Andra halvlek kom han fram oftare iochmed att Inter gick för reduceringsmål, och spelade då också bättre. Var inblandad i en del farligheter och slog ett fint inspel till Icardis mål.Var ute och cyklade från minut ett. Brozovic höjder kan ibland vara fantastiska men när han har en sådan här dag så funkar absolut ingenting. Ingen skärpa i passningsspelet och jagade mest spöken kändes det som. Var inte inte synkad alls i presspelet med bland annat Joao Mario.Precis som Brozovic så kom även Joao Mario helt fel in i matchen kändes det som. Pressade på som vanligt men blev alltid bortspelad. Skulle kanske också gjort ett mål i samband med Inters straffsituation.Bjuder på ett mål men vad mer kan han göra. Sprang och kämpade men fick mest stångas med 3 bjässar i Roma -försvaret, och då är det svårt att utföra något. Blev väldigt isolerad speciellt i första halvlek när han bara fick långbollar på sig.Hade precis som sin föregångare Brozovic en tuff match och gjorde väl inte särskilt stor skillnad. Skulle haft en straff dessutom.Fick hoppa in när allt kändes hopplöst och min känsla av hans insats är väl ganska likgiltig.Spelade för lite för att betygsättas.Han tog utan tvekan en stor chansning idag och tyvärr gick det inte hem. Första halvlek var en av de sämsta sedan Pioli tog över laget. Han valde att bänka både Ansaldi och Nagatomo vilket är en tydlig markering att de inte är bra nog. Istället fick Perisic vakta vänsterkanten vilket inte gynnade varken Inter eller han själv. Snabbheten i all ära men defensiven är ju inte hans stora styrka och dessutom kom han aldrig riktigt loss i offensiven heller. Egentligen var det en ganska loj insats av hela laget som knappt kunde slå en passning rätt. Bytena gjorde inte heller en särskilt stor effekt och att sätta in Eder har jag inte full förståelse för.