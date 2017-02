Inter 2 – 0 Empoli: Spelarbetyg

3 poäng och nollan intakt när Inter rättvist vann kampen mot Empoli. Målen stod Eder och Candreva för.

Inhoppare

Tränaren

Efter en sömnig första halvlek så fick Handanovic i alla fall lite mer att göra i andra halvlek och gjorde en fin enhandsräddning på Maccarones friläge. Skönt att också få hålla nollan.Vann sina dueller och visar även upp sin fina teknik. Spelar emellanåt på gränsen men klarade dock av det. Ser mycket fin ut till höger om sina försvarskamrater och fortsätter på sin fina form.Satte inte en fot fel idag. Visar prov på sin fina spelförståelse och passar alldeles utmärkt som sisteman. Läser spelet otroligt bra och har en mycket fin fot som har större nytta i försvaret än längre upp i banan. Fortsätter han så här så ska han spela alla dagar i veckan – framför både Murillo och Miranda.Hade inte en av sina bästa dagar. Var den mest spretiga av de tre där bak och hade ofta inte koll bakom ryggen där Maccarone smög sig fram ett antal gånger. Får höja sig framöver till den nivån som vi alla vet att han är kapabel till.Ständigt denna Candreva. Mannen som med sitt tattande på bollen ger en gråa hårstrån men som i slutändan alltid lämnar planen med antingen ett mål eller assist. Idag höll han sig framme och satte dit tvåan som säkrade segern men han måste börja prestera på en jämnare nivå.Var Inters general på mitten idag. Det här är alltså en spelare som lånades ut till Serie B förra säsongen och som gjorde sin Serie A -debut så sent som i höstas. Trots detta skulle man kunna tro att han är 30 år, med sitt lugn med bollen och fina spelförståelse. Är mycket bra på att ta sig fram i djupled och komma till avslutningschanser, och med ett lite vassare målsinne så blir det här en kanonspelare i framtiden. Borde vara given i en italiensk landslagstrupp.Var inte lika spektakulär som han varit i de senaste matcherna då han stundtals varit helt magnifik, men gör trots det en fin insats. Spelar sitt spel och gör det han ska, fullt godkänd. Bör också vara given framför Brozovic när han kommer tillbaka.Det är väldigt tydligt vilka spelare som kommer vara med i kinesernas projekt inför nästa säsong. D’ambrosio lär inte vara en av de, även om han är vår bästa ytterback (!). Helt meningslös i sista tredjedelen, och ett lag som Inter måste ha en modernare ytterback.Joao Mario var väl inte direkt dålig, men så som vi vet att han kan spela så tycker jag att vi kan kräva lite mer av portugisen. Saknade skärpan i avgörande moment och var allmänt ganska ojämn, men han löper och pressar motståndarna ständigt.Eder är en spelare som alltid löper och kämpar men som ändå inte uträttar särskilt mycket. Idag är han påpassligt framme och målar och slår dessutom ett magiskt inlägg till 2-0, och det duger för mig.Nyss fyllda 35 så visar Palacio än en gång att han visst kan hoppa in i Icardis frånvaro och bara göra sitt jobb. Utmanar ständigt på djupet och kämpar och sliter i hemjobbet. Får dessutom kröna insatsen med en assist. För mig en självklar klubbikon.Nej Ansaldi, det här är inte mycket bättre än vad du visat upp innan. Fick en halvlek på sig och den enda som jublar är väl Nagatomo som tar sig allt närmare elvan.Fick 20 minuter på sig och såg pigg ut. Det är dock ganska tydligt att han helt enkelt inte är bra nog för att få starta. Är alldeles för fladdrig och verkar ha ganska dålig spelförståelse. Bollbehandlingen finns ju där men än är det lång bit att vandra.Den unga talangen Pinamonti fick äntligen göra sin Serie A-debut och gjorde det helt okej. Fick inte mycket utrymme att göra något större avtryck i matchen, men talangen finns ju verkligen där. Påminner lite om Icardi.Med Icardi, Perisic, Brozovic och Banega out så fanns det inte mycket att tillgå i offensiv väg. Därför formerade han också upp en 3-backslinje vilket tvingade i alla fall en av våra ytterbackar ut ur elvan. Gjorde modiga byten i slutet vilket alltid är kul att se. 3 poäng, en hållen nolla och en mycket fin insats av laget!