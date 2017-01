Inter 3 – 1 Chievo: Spelarbetyg

Ny vinst för Inter som visar fortsatt fin form i Europaracet.

Handanovic: 5.5

Hade en enkel match på jobbet idag och fick inte mycket att göra. Skulle kanske kunna agera lite bättre på målet som var lite väl enkelt.



D’ambrosio: 5.0

Inte den bästa insatsen av italienaren, i vanlig ordning ska sägas. Defensivt helt okej men offensivt lämnar han ganska mycket att önska. Får väl ta åt sig



Murillo: 6.0

Spelade stabilt och bra men å andra sidan så hade han det inte särskilt tufft mot ett krampaktigt anfallspar. Förhoppningsvis kan han spinna vidare på en annars rätt så positiv formkurva.



Miranda: 6.0

Som nämndes ovan så blev det en ganska lugn match idag även för Miranda. Är otroligt lugn med bollen och gör det han ska.



Ansaldi: 5.5

Blandar och ger väldigt mycket. Kom snett in i inledningen men spelade upp sig och offensivt var han väldigt bra emellanåt. Tycker dock att han har svårt att värdera situationer och han kan se väldigt vimsig ut. Formkurvan pekar inte uppåt vilket är oroväckade.



Gagliardini: 7.0

Det ryktades i diverse tidskrifter att nyförvärvet skulle få chansen direkt från start, och med facit i hand så var det minst sagt rätt beslut. Redan från början visade han upp bestämdhet att visa vad han går för. Han är otroligt lugn och trygg med bollen och ger järnet både offensivt och defensivt. Var dock inte lika delaktig under andra halvlek. Det ser minst sagt lovande ut, men med Brozovic tillbaka så lär han få kämpa för sin startplats.



Kondogbia: 7.5

Matchens behållning för mig. Fortsatte sin fina form genom att dominera mittfältet fullständigt. Han spelade stabilt och enkelt och även det svåra gjorde han bra. Har visat upp den potential vi alla visste att han besitter och gör sin bästa match på väldigt länge.



Candreva: 6.5

Efter snart ett halvår i klubben så vet jag fortfarande inte var jag har Candreva. Det finns få saker som gör en så frustrerad som när han står och trampar på bollen och stannar upp hela anfallsspelet. Å andra sidan så är han gång på gång en avgörande faktor och slår ett perfekt inlägg mot Icardi som banar väg för upphämtningen. En bra insats men skulle som sagt behöva finslipa vissa detaljer.



Joao Mario: 5.5

Med både Brozovic och Banega ute ur elvan så skulle Joao Mario stå för det kreativa centralt i banan, vilket han skötte helt okej. Visar emellanåt upp sin bollkänsla och spelförståelse men det bestående intrycket är att han kan mycket mer än så. Inte den bästa matchen av portugisen.



Perisic: 7.0

Har återigen en avgörande roll med sitt 2-1 mål som säkrade segern. En bra kämpainsats av kroaten som löpte mycket och utmanade på sin kant. Saknade skärpa i avslutningsmomenten under första halvlek men satte som sagt återigen ett sent ledningsmål.



Icardi: 7.5

Fick inte så mycket uträttat i första halvlek även om han kämpade väldigt hårt. Visar klass vid första målet och andra målet vill jag också tillskriva honom då han först jobbar hem och bryter en kontring, sedan slår han den vidare mot Perisic som sätter dit den bakom Sorrentino. Dubbla poäng och fortsatt superform på Europas glödhetaste anfallare.



Inhoppare



Eder: 6.5

Gjorde ett piggt inhopp och kämpade på bra. Försvann lite mot slutet men får göra mål på ett påpassligt sätt. Fullt godkänd insats.



Ever Banega: 6.0

Kom in och visade stundtals upp sin fina blick och spelförståelse. Skulle kunna höja sitt spel ytterliggare.



Palacio: 6.0

Fick inte mycket tid på sig men gjorde det han skulle. Bjöd dessutom på en assist när han lite turligt får med sig bollen och serverar Eder.



Tränaren



Pioli: 6.5

Inter fortsätter visa upp fin form efter att Pioli tog över och man spelar med en helt annan inställning och mentalitet. Formkurvan går spikrakt uppåt och moralen i laget verkar vara skyhög. Dessutom en väldigt bra insats på plan och byten som faller rätt ut. Fortsätt så här!



2017-01-14 23:38:00

