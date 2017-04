La Curva Podcast - Inter special

"Det finns ingen längre som tar tag i sakerna och ryter till.

Förr, när de förlorade mot Catania så tog sig i kragen och slog Chelsea matchen där på.

Nu så förlorar man mor Sampdoria hemma. Åker sen till Crotone och förlorar ännu en gång.

Sen kryssar man mot Milan för att sen släppa in fem mål mot Viola.

Spelarna saknar heder och karaktär "

Siavouvh Fallahi spar inte på vokabulären när La Curva kör en klubbspecial.

Tillsammans med Carl Mårtensson (från SoloCalcio) så ger den forna Svenska Fans skribenten och numera journalist på Eurosport sina "25 cent" för hur han tycker hur situationen är i Nerazzurri.



Vi hinner plocka upp allt från närmsta grodan (Viola borta) till en gammal (Ranocchia).

Pioli, Gabigol, Moratti,



Värd är som vanligt Johan Stistrup



2017-04-26 18:25:00

