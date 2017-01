Palermo 0-1 Inter: Spelarbetyg

Inter tog sjätte raka segern i Serie A då man på söndagseftermiddagen bortaslog Palermo. Målet kom i den andra halvleken där Joao Mario hittade rätt efter ett mycket välslaget inlägg från Candreva. Segern innebär att laget går upp på en femteplats och därmed passerar Milan i tabellen (som dock har en match färre spelad).

Startelvan