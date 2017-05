Pioli out - ännu en tränare förgiftades av Inter

Stefano Pioli blev en passiv bifigur utan karaktär, idéer eller plan B, och blev som väntat ännu en i raden av Inters sparkade tränare.

Onsdag 10 maj, med tre omgångar kvar att spela av Serie A -säsongen 16/17 droppade Inter ännu ett av sina trademark-pressmeddelanden. Klubben talade om att man bestämt sig för att ”part ways” med huvudtränaren Stefano Pioli. Interrim för andra gången den här säsongen blir primaveratränare Vecchi och Inter sätter därmed sista spiken i tränarkistan som varit en pågående såpa hela den här säsongen.Kort därefter presenterade Suning den ständigt rökande Walter Sabatini som ”sportkoordinator” för både Inter och Jiangsu, och frågan vi ställer oss nu är; Har Suning ruttnat ur totalt nu?Piolis största problem var matcherna mot de stora lagen. Sedan de Boer-segern mot Juventus har Inter bortsett från decembervinsten mot Lazio kammat i stort sett noll mot topplagen. Dubbla förluster mot Napoli , dubbla mot Roma , förlust mot Juventus, vinstlösa mot Milan . Uttåg mot Lazio i coppan. Så länge som Inter avfärdade mindre lag på löpande band var vi ändå hyfsat nöjda, Pioli var fortfarande bättre än vad vi kommit ifrån tidigare i fråga om poäng.Bortakrysset mot Torino, i sig inget katastrofalt resultat, började något. Flowet försvann från Piolis Inter, och alltmedan veckorna gick, desto tydligare framträdde de hos Inter stereotypiska tränardragen av apati, envishet och motvilja till förändring. Stefano Pioli kunde aldrig visa upp något som ens liknade en plan B! Inter tröskade på med i princip samma manskap vecka ut och in, med ständiga samma låsning till det trötta inläggsspel som lagen hade läst i gårdagens Gazzetta långt innan matchen började.Man kan kalla det populism att fans världen över har vrålat sig hesa efter Gabigol, efter ett sätt att spela Banega och Joao Mario tillsammans i offensiva positioner eller att kasta Brozovic på sopkorgen för gott efter hans katastrofala insatser både i fråga om prestation och uppträdande. Pioli har med en åsnas envishet vägrat och fortsatt skicka ut ett Inter som lagt sitt liv i Candrevas klumpfötter och Perisics disträa huvud. Mentaliteten har gradvis sjunkit, och de senaste matcherna har ingen sett ut att ens vara intresserad av att spela. Medierna har samtidigt matats med citat som varit lika livgivande som om de pressats ut ur en respirator.”Yes this is a difficult time for us, but also an opportunity to grow”“This is a team full of quality, we were unlucky today”" We are professionals, now we need to show our true character"Jag kan inte tolka det på annat sätt än att Suning fått nog nu. Zanetti och kompani har fått sina chanser att sätta prägel på laget, men den mediokra kulturen fortsätter. Det finns ingen i dagens Inter som ställer krav, som brinner för klubbmärket och som förväntar sig total professionalism från alla involverade. Gud ska veta att jag inte gillar Juventus, men kontrasten på hur deras spelare agerar på planen kontra våra kunde inte vara större. Alltifrån Buffons belönande kramar till Chiellinis brytningar, via Pjanics noggrannhet i passningsspelet till den måljagande biffen Higuains gruvliga hunger för att ständigt göra fler mål. EN spelare lever upp till de här kraven i Inter idag enligt mig, Mauro Icardi Stefano Pioli blev den senaste i raden av tränare att förgiftas av den destruktiva kulturen i Inter, därför har jag ingenting att säga till om att han får gå. Det har gått för lång tid utan att vi har fått se utveckling eller den minsta reaktion. Samma spelare får förtroendet i match efter match, och spelet ser fortsatt svagt ut. I matchen mot Napoli var det genant att beskåda skillnaden i skicklighet.