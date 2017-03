Spelarbetyg: Cagliari-Inter 1-5

Ett Inter anförda av Perisic och Banega lämnade Cagliari utan chans och lämnade Sardinien med tre säkra poäng.

Står för en otrolig parad på frisparken i situationen innan Cagliaris mål, är även på Borriellos nick men kan inte styra ut den. Uppträder med pondus matchen igenom och är i bra form.Förvandlingen från ett skämt med bra frisyr till fullt funktionell ytterback är remarkabel. Vårdad i passningsspelet och håller sig inom sina begränsningar. Bra i positionsspelet defensivt även om inte Cagliari hotade särskilt mycket. Dock inte första gångerna han kommer till korta i dueller i straffområdet, vilket kostar oss ännu ett mål.Ännu en stark insats. Sätter knappt en fot fel defensivt och är först och bäst i de flesta dueller. Räddar ett givet mål med sin akrobatiska cykelsparksrensning i första halvlek. Kanske Inters formstarkaste spelare just nu.Opererar lite i skymundan av Medel, som klivit fram som frontmannen i backlinjen. Men, it’s all in the details och match efter match slås man av Mirandas noggrannhet, hans klokhet och hans oerhörda skicklighet i man-mot-man-situationer. Inte konstigt att man ser så stor skillnad de gånger han inte är med.Ansaldi får MVG för intentionerna. Han tar initiativ, drar upp anfall och är full av energi. Men där D’Ambrosio lyft sin nivå genom att inse sina begränsningar, så vill Ansaldi alltför gärna slå passningar med svårighetsgrad Banega, och resultatet blir därefter. Är dessutom allergisk mot hans patenterade dribbla-misslyckas-filma som kostar oss omställningar. Med det sagt tycker jag ändå att Ansaldi var bättre idag än han varit under hela 2017, och det säger tyvärr ganska mycket.Första halvlek var en återgång till fransmannens mörkaste dagar. Överarbetade situationer, slarviga passningar, undermåligt positionsspel och flertalet avlossade ärtbössor. Spelar upp sig rejält i andra halvlek, men känslan är ändå att han ska vara glad att han hade Gagliardini att hålla i handen idag, för Kondogbia var inte på topp. Räcker inte riktigt för godkänt i min bok.Hade problem i första halvlek då Inter inte kom åt Cagliari och förlorade mittfältet. I andra halvlek finns det dock en lysande stjärna på mitten och det var den unge generalen Gagliardini. Vägvinnande passningsspel, framgångsrik fysik och som kronan på verket ett vackert pressat långskott som innebar första Serie A -målet. Vilken kille vi fått!Kvalitetsmässigt på en annan nivå. Så skicklig på att ge sig själv tid med bollen och trä fram de passningar han är unik om att kunna slå i Inters trupp. En smekning fram till Perisics första, sedan en vacker frispark som målvakten bugade för redan innan bollen träffade nätet. Det talades om att Banega behövde ta chansen och som han gjorde det. Bör spela vidare, och trycka ut Joao Mario på högerkanten.Min första impuls är att dela ut betyget 0, men för att bibehålla någon form av objektivitet höjs det upp ett par pinnar, Candrevas andra halvlek var trots allt inte lika horribel som den första. Ett par inlägg hittade faktiskt rätt adress. Med det sagt, vad trött jag är på den här mannen. Snittar på 10 tillslag, 75% felbeslut och 0 överraskningsmoment. Pioli måste snart markera och låta Candreva sitta på bänken ett tag.Vad dödligt effektiv han kan vara, Perisic. Började oinspirerat men löpningen, mottagningen och avslutet som gav första målet är inget annat än världsklass. Visar att han ska spela nära Icardi, och även kroatens andra mål är av hög klass, även om vi har lite tur med en touch på en Cagliariförsvarare. Hoppas Perisic får fortsätta spela högt upp i banan, han är ingen wingback.Fixade en solklar straff när han kapades av målvakten och hamrade bergsäkert in densamma. Kunde kanske fått in ytterligare något mål en bättre dag. Men betyder mycket för laget med sin attityd och löpvilja. Sysselsätter alltid hela backlinjen.Eder (In 73’)Joao Mario (In 76’) Yuto Nagatomo (In 87’)Spelade alla i ett läge där matchen var avgjord. Ingen gjorde något särskilt intryck och betygsätts därmed inte. Joao Marios tunnel på en Cagliarimittfältare får dock en 10a och utses till matchens individuellt bästa inslag.Återgick till fyrbackslinjen vilket visar sig vara ett bra drag, Inter spelar bäst i ett 4-2-3-1. Var lite sen med bytena och visst hade man önskat att han kunnat ge någon av ungdomarna speltid när matchen var såpass klar. Fortsätter att vinna över de sämre lagen, vilket är viktigt för att fortsätta strävan mot toppen.