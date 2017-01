Spelarbetyg, Coppa Italia, Inter-Bologna 3-2

Inter är vidare i Coppa Italia efter att ha besegrat Bologna med 3-2 efter förlängning. Målen gjordes av Jeison Murillo, Rodrigo Palacio och Antonio Candreva.

. Fick släppa två förbi sig utan chans att göra något. Den första styrs in och den andra är en nick från nära håll där Ansaldi ger Donsah all tid i världen att komma rätt till bollen. Visar på bra reflexer vid någon situation, annars var det lugna gatan för Carrizo då det mesta handlade om Inter.. Muskelminnet i fingrarna vill per default sätta underkänt på D'Ambrosio, men riktigt så orättvis ska jag inte tillåta mig att vara. Danilo var helt klart den bättre av våra ytterbackar idag (Låt säga att det var i VÄLDIGT svag konkurrens). Defensivt så får jag forfarande rysningar ibland när man ser honom vingla iväg med obefintligt positionstänk, men i rena 1 mot 1-situationer var han bra igår och vann fler bollar. Dessutom har han avsevärt förbättrat sin leverans på inlägg. Med i förspelet till segermålet i förlängningen.Stod lite i skymundan av Murillo ikväll, men en utmärkt match tillbaka i startelvan av Pitbull. Får mer tid för sina passningar i backlinjen och är bra på att starta anfallen. Driver på laget med sin attityd och var påpassligt på rätt plats framför mål för att städa upp flera gånger. Välkommen tillbaka!Bissan ensam är värd en 10. Dra åt h*lvete vilket mål colombianen gör! En cykelspark rätt upp i krysset direkt på hörna, det ser man inte ofta men 2017 verkar vara året då allt kan hända i målväg. Utöver målet fortsatte Murillo sin fina form. Lugn och trygg med bollen, urstark i luften och flera gånger visade han på bra spelsinne när han klev upp framför Bologna s forwards och tillät Inter behålla trycket. Enda minuset är att han fortfarande tenderar att stötbryta i vissa lägen där det blir farligt om han misslyckas.Horribel. Det går inte att ha överseende med den här nästintill löjeväckande felprocenten som Ansaldi spelar med i många matcher. Passningsspelet är slarvigt, inläggen kommer direkt från Dolda kameran. Och vad var grejen med hans skottförsök? Kvällens solklart svagaste Interspelare, och det framgår tydligare för varje match vad det här laget saknar mest av allt.Man får en glad känsla i magen av att se Kondogbia spela fotboll just nu. Efter att ha sett hans ängsliga, ångestfyllda, kontraproduktiva försök att leva upp till sin prislapp i 18 månader verkar Pioli fått Kondogbia att njuta med sin fotboll igen. Det är snurrfinter, vrickningar och klackar. Det är, framförallt, en fysisk närvaro på plan vi inte tidigare sett, en ork att löpa i 120 minuter och ett passningsspel som äntligen har lärt sig att se längre än närmsta motspelaren. Kondogbia hade flertalet magnifika genomskärare ut mot vänsterkanten som förtjänade ett bättre öde. Verkar trivas som fisken i vattnet tillsammans med Gagliardini.. Wow vilken första intryck den här killen har gjort. "Incredibile", sa kommentatorn på Rai och jag kan bara hålla med. Han tog vid där han slutade mot Chievo och dominerade mittfältet totalt i 120 nya minuter. Framför allt i den andra halvleken var han stundtals överlägsen med sin fysik och sitt direkta och vägvinnande passningsspel. Stark i luften, fantastisk i presspelet och tar hela tiden rätt beslut i passningsspelet. En tank. Vilka angenäma problem Pioli ska ha vid mittfältsuttagningarna i framtiden.Den elegante lille mittfältsgeneralen skulle kunna doktorera i beslutsfattande och fotbollskunskap så länge han inte behöver lämna in provet själv. Absolut toppklass i alla aspekter av spelet förutom i sina avslut. Slår både hörnan till Murillos drömmål samt passningen till Palacios 2-0. Utöver det springer han förmodligen mest på planen och är enormt skicklig med bollen. Nu saknar vi bara målen! Har åtminstone tre bra chanser men det knyter sig lite framför mål. Likväl en av Inters bästa och viktigaste spelare.. Fick tillslut sin efterlängtade start och förväntningarna var därefter. "Twitter is gonna crash if Gabigol scores", var en tweet som florerade innan avspark. Och visst var den skäggige Youtube-brassen taggad att visa sin publik vad han går för, och många gånger visade han på riktigt intressanta kvalitéer. Ett bra steg och ständig vilja att söka kombinationer fick vi se under de 70 minuter Gabigol fick vara på planen. Hade ett hyfsat avslut mot ena stolproten, annars fick han inte riktigt till det i avslutsfasen. Kommer nog få räkna med att stå på tillväxt denna säsongen, men visar att han bör vara ett alternativ redan i vår.. Nej, det här är ingen spelare som får det att kittla i magen på mig i alla fall. Gav Ansaldi en rejäl utmaning i fråga om sämst spelsinne på planen. Ser stabbig och klumpig ut och har dessutom en tendens att alltid gå på egna avslut oavsett hur bra placerade hans lagkamrater är. Enda bra aktionen han gjorde var när han spelade in till en fri Icardi framför mål, men nog borde han ha kunnat trä in den längs marken och ge Icardi ett lättare avslut?Släppte rullatorn, slet sig loss på stapplande steg och petade in ett efterlängtat mål med käppen. Palacio visade att det fortfarande finns krut i gubben när han fint tajmade in Joao Marios djupledspassning och satte 2-0. Dagens kapten bidrog på samma sätt som han alltid gör. Intelligent rörelsemönster, duktig på att vinna frisparkar och hörnor samt att elda på sitt lag. Det svänger inte speciellt mycket om Palacio längre, men jag tror han är både viktig och omtyckt i Piolis grupp.Presterar lika ojämnt som vädret en svensk midsommarafton. Har ännu en match där han gör det till en konst att välja det svåraste beslutet varje gång han har bollen och misslyckas därför med det mesta. Sedan är det ändå han som fyller på i straffområdet och skjuter hem segern till Inter. Positivt att få målskytte på våra offensiva spelare.Nära att bli målskytt då han inte får ordning på fötterna på Eders inspel. Bortsett från det visar han återigen på sin kvalité i försvarsspelet och stressar ensam Bolognaförsvaret til misstag flera gånger. Har utvecklat sitt targetspel och går numera att sätta upp bollen på mycket lättare än förut. Bra att han vilades från start idag av Pioli.. Äntrade planen med t-shirt, fingervantar, lungor och lösningar i förlängningen. Spelades långt fram till vänster men gjorde det bra från den ovana positionen. Syns att han spelar med självförtroende och löste de flesta situationer bra. Blir intressant att se hur han tar konkurrensen från Gagliardini.. Fortsätter att vinna, men är nog inte helt nöjd att laget släppte sin ledning och lät matchen gå till förlängning. Lämnade Perisic och Miranda på läktaren, men mönstrade ändå ett starkt lag. Kul att Gabigol slutligen fick sin chans.