Spelarbetyg Inter-Milan 2-2

Inter har kontroll på matchen mot Milan men tack vare katastrofala taktiska förändringar sätter man sig i skiten och Milan jobbar till slut in ett sett över matchen rättvist kvitteringsmål.

I första halvlek var det stundtals svängdörrar i Interförsvaret där framför allt Deulofeu löpte ifrån allt och alla. Handanovic briljerade med flera riktigt vassa parader och utöver det var han snabbt ute och dök framför fötterna på Milan spelare samt stod för ett par orädda aktioner i luften.Står för en relativt stabil insats defensivt som vi blivit vana med den senaste tiden. Möter snabbe Deulofeu och avväpnar denne ett par gånger. Försöker ta sig fram offensivt ett par gånger men bildar oftast någon form av blåsvart Bermudatriangel tillsammans med Candreva; de gånger bollen tar sig in i deras yta, kommer den inte ut.Svårbedömd. Fortsätter att vara på rätt plats vid ett flertal tillfällen och har ett väldigt bra positionsspel. Gör en fantastisk brytning när Bacca är fri i straffområdet. Kommer dock till korta rejält mot Deulofeu ett par gånger där han avslöjas brutalt i djupled. Lyckas inte stänga butiken när Milan pressar på i slutet.Samma som Medel, ganska ojämn insats från Miranda. Gör väldigt mycket rätt och bra, men det är också i ytan bakom brassen som Milan hittar in de flesta av sina instick. Båda målen har touch i Mirandas yta på hörnor, svårt att säga om han kunde gjort något annorlunda men det sänker betyget helt klart.Kämpar på och kommer in fint med sin kvickhet i några defensiva situationer. Sliter som vanligt ont i positionsspelet och räddas av Perisic i eget straffområde ett par gånger när Yuto är någonstans han inte borde vara. Offensivt ligger han på en nivå som kan få en att vakna kallsvettig och skrika efter mamma, bidrar noll i anfallsspelet.Spelmässigt bättre än Kondogbia, men Gagliardini står också för 4-5 rejäla blunders där han tappar bollen och orsakar en del omställningar, bland annat Milans trippelchans efter bara någon minuts spel. Inser att man börjar ställa väldigt höga krav på spelaren som kanske är Inters allra viktigaste för närvarande.Är relativt anonym med Kondobia-mått mätt. Spelar helt okej men lyckas aldrig få riktigt grepp om mitten där framförallt Sosa i perioder tillåts styra med effektiva spelvändningar.Han nätar för andra Milanoderbyt i rad. Han slår en del bra passningar och är med i några fina kombinationer. Trots det; jag orkar inte med människan. Slarvar med passningar, skjuter över så fort han får minsta skottläge, träffar inte rätt med ett enda inlägg och är en enda stor vandrande frustration för mig.Briljant spelintelligens. Han är spelaren som hittar ytor lika lätt som Roberto Mancini hittade bortförklaringar. Livsviktig med sina kvalitéer att låta Inter vila med bollen och överlägset den spelare som bäst transporterar bollen mellan lagdelarna. Ren och skär idioti av Pioli och byta ut Joao Mario i ett läge av matchen där smartness och spelsinne är det absolut viktigaste att ha på planen. I mitt tycke en spelare som ska finnas på planen 90 minuter vecka ut och vecka in.Ganska osynlig i första halvlek fram till han tar en överljudslöpning som efter ett högklassigt väggspel med Icardi renderar i 2-0 när Ivan med ett stenhårt inspel hittar foten på Icardi som får öppet mål. Bättre i andra halvlek när Inter äntligen sökte sig bort från dödgrävandet på högersidan och tack vare trianglarna mellan Perisic, Icardi och Joao Mario visade något som liknade ett attraktivt anfallsspel. Borde blivit målskytt på Icardis framspelning. Hans fina andra andra halvlek i kombination med det defensiva jobbet gör även detta byte helt oförståeligt om det inte var så att hans knä var så ömt att han inte kunde fortsätta.Får äntligen näta i ett derby. Sliter som vanligt hårt på topp och borde även noterats för en assist för sin högklassiga framspelning till Perisic. Blicken och tomheten efter slutsignalen säger mycket, matchavslutningen tog hårt.Hoppar in till vänster och tar rollen som en lite hoptryckt Mandzukic. Trycker in någon riktigt fin tackling, men misslyckas att frispela Icardi i en farlig kontring. Man vet vad man får av Eder och han hade gärna fått byta av Candreva istället för Perisic i mitt tycke. Jeison Murillo och Jonathan Biabiany spelade för kort tid för att betygsättas.Träffar rätt med startuppställningen där Joao Mario visar sig vara rätt val på mitten. Nagatomo får rättvist ersätta den om möjligt ännu värre Ansaldi och Gagliardinis comeback lät Pioli ställa sitt bästa mittfältsblock på benen. Matchcoachningen i slutet är dock inget annat än bedrövlig. Inter leder med 2-0 och är i total kontroll över matchen då Pioli tar ut matchens förgrundsfigur Joao Mario och bjuder in Milan i matchen genom att gå ner på fembackslinje och samtidigt döda vårt eget omställningsspel. Biabianys intåg var sedan om möjligt ännu konstigare. Fegspel och defensiv coachning straffade sig och Piolis usla facit i stormatcherna fortsätter.Rättskiparen Orsato håller generellt matchen på en bra nivå. Hade kunnat blåsa straff för Milan då D'Ambrosio flaxade med armarna i straffområdet. Jag har inget att klaga på gällande de extra tilläggsminuterna i sak, det enda som gjort mig förbannad var att han inte visade det röda kortet för Locatellis idiotiska och farliga tackling på Nagatomo. Nu blev det ett gult och kort och det enda som tacklingen ledde till var någon extra minut extra tilläggstid som gagnade hans eget lag.