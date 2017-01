Spelarbetyg: Inter-Pescara 3-0

Inter slog bekvämt tillbaka Pescara med 3-0 i en match där Gary Medel och Joao Mario var de två spelarna som höjde sig från mängden.

Lämnade oss med hjärtat i halsgropen när han med en av sina Trademark-returer tillät Verre att sätta bollen i nät på returen för Pescara. Som tur är befann han sig i klar offsideposition och målet dömdes bort. Bortsett från den fadäsen dök han modigt framför fötterna på Bahebeck när denne ryckt till sig ett friläge och det höjer upp betyget.Han må fortfarande vara en väldigt begränsad spelare, men man ska vara ordentligt ignorant om man inte ser utvecklingen som D’Ambrosio haft under Pioli. Framstår idag som ljusår bättre än vårt andra skräp på ytterbackspositionerna. Vågar ta sig fram i banan på ett helt annat sätt och lyckas till och med med någon skottfint då och då. Avslutar kyligt med bredsidan på Brozovics inlägg.Mycket bra. Helt klockren som mittback ikväll. Är på rätt plats hela tiden och ser med sin aggressivitet till att Inter ständigt vinner tillbaka bollen. Har gett Pioli garanterat huvudbry, vem får förtroendet bredvid Miranda på Juventus stadium nästa helg?Chillar till sig ett bra betyg. Miranda gör inte mer än vad som behövs av honom men sätter som vanligt knappt en fot fel. Har jobbat sig ur sin lilla svacka han hade i höstas och ser åter lika bra ut som vi är vana. Synd att han inte kunde sätta dit nicken i första halvlek.Kvalitetsmässigt ett skämt. Det är passningar som ohotat slås ut över sidlinjen, det är inlägg som hamnar 10 meter fel. Det är defensiv spelförståelse som är så dålig att det ibland bara känns som tur att han inte blir ännu mer straffad än han blir. Dessutom ännu en gång ifrånsprungen och tvingas ta en varning. Börjar bli löjeväckande.En garant för kvalité på mittfältet. Spelar noggrant, säkert och vägvinnande. Återigen stark i duellspelet och står för tryggheten som tillåter Brozovic och Joao Mario att spela med högre risk. Väldigt duktig på att sätta fart på bollen med sitt passningsspel. Känns gjuten på mitten.Bra, men väldigt ojämn. Dominant i första halvlek då han med sina linjebrytande passningar är den som banar väg för Inters fina offensiv. Inleder andra halvlek helt horribelt när han har en passningsprocent i nivå med sanningshalten i valfritt Trumptal. Sedan höjer han sig igen mot slutet och är fullständigt briljant i sina aktioner. Fin assist till D’Ambrosios mål.The main man. Hade det inte varit för filmjölksfötterna som lite för ofta infinner sig när det vankas målchans hade han rankats ännu högre. Oslagbar i att kontrollera och transportera bollen framåt trots hård uppvaktning. Fortsätter att producera poäng och är en av Serie A s bästa mittfältare.Man börjar vänja sig vid att Candreva är den spelare som står för flest fel under matcherna, men han brukar sminka över det med antingen avgörande mål eller assist. Idag fick vi inget sånt och då blir också betyget sämre. Kombinerar visserligen fint med D’Ambrosio ett par gånger men det överskuggas trots allt av de oändliga antalet inlägg och skottförsök som kastas iväg match efter match.Perisic spelade ganska enkelt under sina 70 minuter och utmanade inte lika mycket som han brukar. Stod för flera starka defensiva aktioner när han hjälpte till att täcka upp bakom den vilsne Nagatomo. Verkade mentalt spara sig, men gjorde det mesta bra på planen. Strålande inspel till Joao Marios mål.I långa stunder en vandrande frustration, det här var inte matchen då medspelarna ville servera den måltörstande kaptenen. Spelar snyggt in till Eders 3-0-mål, då han (offsidestående) fått bollen i djupled av Brozovic och kommit ur vinkeln. Spar målen till Buffon och Juventus?Kom in i ett läge där matchen var ganska död, och blev det definitivt i och med målet han gjorde efter bara minuter på plan. Stabilt inhopp.Fick som vanligt Meazzan att vibrera lite extra. Bollsugen och skicklig, men spelar med väldigt många touch på bollen och tenderar att stanna upp anfallen.Bytte av D'Ambrosio i säsongens osexigaste byte i Serie A. Tror aldrig han rörde bollen.Tar en enkel och programenlig seger och förlänger vinstraden till 7 raka i Serie A. Valde en bra startelva där han chansade med Miranda från start trots dennes risk till avstängning. Borde kanske ha gjort något byte tidigare i andra halvlek för att väcka laget, första 20-25 i andra halvlek var ett riktigt sömnpiller.