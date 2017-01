Studio Nerazzurro: 3-0 mot Pescara betyder 7 raka vinster i ligan

Inter slog Pescara planenligt med 3-0 under lördagskvällen. Piolis mannar behövde aldrig sätta i högsta växeln utan kunde väldigt bekvämt avvärja Pescara och ta den 7e raka vinsten i ligan.

Första halvlek

Något som har symboliserat Inter lite på sistone är att man startar matcherna väldigt svagt och vrider sedan upp tempot i andra halvlek. Det såg ut att vara samma visa mot Pescara dom första 10 minuterna men därefter tog Inter över totalt. Inter öste på mot Pescaras mål och radade upp chans efter chans. Pescara gjorde dock vad som såg ut att vara 0-1 men blåstes bort för offside, vilket var rätt beslut. Någon minut efter Pescaras bortdömda mål får Inter en hörna som förvaltas på bästa sätt av D’ambrosio. Italienaren dyker upp i bortre stolpen och knoppar in 1-0. Det var nog första gången en kort slagen hörna lyckades. Inter slog inte av takten efter målet utan fortsatte ösa på. Det resulterade i 2-0 när Perisic slår ett fint inlägg som Joao Mario enkelt stöter in. Domaren blåser av första halvlek och Inter går in med en betryggande 2-0 ledning.

Andra halvlek

Inter drar igång andra halvlek där man avslutade första. Stor dominans men efter 5-10 minuter såg man hur spelarna började bli lite för bekväma. Pescara började etablera ett någorlunda spel och fick deras stora läge genom Verre som fyllde på i andra vågen efter Handanovic retur på Bahebecks skottförsök. Italienaren sköt dock högt över och Inter fick skärpa sig. Pioli valde att friska upp anfallet genom att byta in Eder vilket visade sig var ett fint drag. Eder drar igång ett anfall som slutar med att han stöter in bollen i ett tomt mål efter en fin passning av Icardi. På reprisen såg man dock att Icardi var tydligt offside.

Vinsten betyder att Inter har 7 raka segrar i Serie A och kommer i mycket god form till matchen mot Juve nästa helg.



Snabba kommentarer

- Min stora rädsla inför matchen var att Miranda skulle plocka på sig en varning och därmed bli avstängd mot Juventus. Miranda spelade dock mycket elegant och orsakade inte ens någon frispark.

- Tröttsamt att Candreva och Perisic är otroligt diviga av sig ibland. Värst är dock Brozovic som spelar väldigt egoistiskt emellanåt.

- Medel fungerar mycket bra som mittback. Miranda, Medel, Murillo och Andreolli utgör en fin mittbackskonstellation.

- Icardi gjorde tyvärr inget mål men fortsätter att göra poäng.

- Det är ingen nyhet att Candreva fuskar i försvarsspelet och idag var det extra tydligt när han helt enkelt sket i att fånga upp en Pescara spelare på kanten.

- Det här måste ha varit Inter enklaste vinst senaste åren. Pescara stod verkligen inte upp och hade nästan gett upp på förhand kändes det som, vilket är tråkigt för den neutrala tittaren.



Forza Inter!