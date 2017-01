Studio Nerazzurro: 3 poäng i en grisig match

Inter tar sin 6e raka vinst i ligan efter en tuff seger mot Palermo på Renzon Barbera.

Första halvlek

Personligen hade jag förväntat mig ett Palermo som skulle försvara lågt för att hålla sig kvar i matchen dom första 20 minuter. Men Corini hade mod att ändå försöka attackera Inter vilket renderade i ett par farliga lägen för Palermo. Inter hade dock fösta halvleks bästa lägen. Candreva med ett par skottforsök och Icardi hade en fin aktion som avslutades med ett svagt skott. Inter kontrollerade matchen sista 15 av första halvlek men lyckades aldrig luckra upp Palermos lågt sittande försvar. Dels kan det bero på att den som ska trä in dom avgörande passningar, Ever Banega, hade en dålig match. Underlaget var inte heller det bästa då det regnade kraftigt.



Andra halvlek



Inter fortsätter dominera och kommer till farliga lägen men lyckas inte med den sista aktionen. Icardi brände ett öppet nickläge och hade även ett halvt friläge som målvakten var med på. Palermo hade ställt in sig på att maska så mycket som möjligt och var inte alls sugna på att spela fotboll. Joao Mario blev inbytt tidigt i andra halvlek och slog kort därefter till med ett fint volleymål. Candreva slår ett perfekt inlägg och Joao Mario timar den på ett perfekt sätt. Nu släpper Palermo masknings läget och försöker gå fram men Inter släpper inte till något. Ansaldi som är ligans mest vårdlösa spelare får sitt andra gula efter en sen tackling. Pioli håller inte med och klagar till sig en utvisning även han. Inter håller dock emot Palermos tryck och tar 3 otroligt viktiga poäng



***



- Är det bara jag som tycker att domarna måste bli mycket hårdare mot spelare som maskar? Palermo tog sin goda tid vid varje inkast eller frispark. Varje gång Inter fick frispark var det en Palermo spelare som tog bollen och fördröjde spelet.



- Banega måste rycka upp sig om han vill spika sin startplats. Joao Mario fortsätter visa upp fin form och bör ha spelat till sig en startplats mot Pescara.

- Ansaldi har spelat vårdlöst hela säsongen och varit nära röda kort flera gånger. Måste använda hjärnan mer.

- Miranda & Murillo. Superstabila.

- 2 poäng före Milan (med 1 match mer spelade). Vem trodde det när Pioli tog över?



Forza Inter!