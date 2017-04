Studio Nerazzurro: Blytung förlust borta mot Crotone

Inter går på sin andra raka förlust efter att man förlorat borta med 2-1 mot bottenlaget Crotone. Känslan är att man slänger bort säsongen helt i onödan efter att inledningsvis ha fått ett otroligt fin lyft när Pioli tillträdde. Nu följer åter spekulationer om vem som bör träna laget nästa säsong. Tröttsam brist på kontinuitet.

Första halvlek

Det var en relativt väntad startelva som Pioli ställde på benen i mötet med Crotone. Gagliaridi saknades och ersattes av Medel. Därmed fick Murillo förtroendet i mittförsvaret. Många hade nog gärna sett Joao Mario centralt i banan då han dels har gjort flertalet positiva insatser och dels är sommarens dyraste nyförvärv. Ett annat dyrt nyförvärv som inte fått särskilt mycket speltid är Barbosa, som även han fick inleda matchen från bänken.



Det var ett pånyttfött Crotone, stärkt från bortasegern senast, som inledde matchen bäst. Med fart och intensitet var det hemmalaget som ville mest under den första halvleken. Den viljan skulle även bli avgörande då laget skapade flertalet målchanser. Hemmalaget fick rättmätigt en straffspark innan tjugo minuter var spelade då Medel kom in klumpigt i en situation i straffområdet och tog bollen med handen. Falcinelli tog straffen och gav därmed hemmalaget ledningen. Det var dock en straff som inte såg helt otagbar ut och Handanovic som annars brukar vara en skicklig straffsparksmålvakt gjorde ett relativt svagt ingripande.



Bara några minuter var det dags igen. Efter en skicklig kontring och ett misslyckat offside-ställande från Interförsvarna kom straffskytten Falcinelli fri mot Handanovic och kunde snyggt lyfta bollen i mål och därmed dubbla ledningen för hemmalaget. Även här såg det hela ut som ett tveksamt målvaktsingripande där Falcinelli kommer från en relativt svår vinkel. Frågan är om Handanovic borde ha varit mer kylig i målet för att inte riskera lika mycket.



Statistiken från den första halvleken talar sitt tydliga språk där Crotone har 5-1 i skott på mål och detsamma i skott utanför mål. Det var även Crotone som var närmast att göra nästa mål där Rohden hade ett skott som stoppades på mållinjen från Miranda. Inter har inte hämtat sig från förlusten senast och gör en bedrövlig första halvlek. Vill man fortfarande kriga om Europaplatser så gäller det att man lyfter sig avsevärt under den andra halvleken.





Andra halvlek

I inledningen av den andra halvleken väljer Pioli att lyfta av både Ansaldi och Murillo till förmån för Eder och Palacio. En rejäl offensiv satsning av bortalagets tränare helt enkelt. Dock så saknas fortfarande en tydlig idé för Inters anfallsspel och de farligheter som skapas kommer ofta från fasta situationer istället för ur det öppna spelet. Trots att Inter försöker hitta en reducering är målchanserna för bortalaget lätträknade. Det är en nick utanför för Kondogbia som inte skapar någon oro hos hemmalaget.



Det är dock en annan nick från Kondogbia som ställer till mer problem, då han friställer D’Ambrosio på den bortre stolpen. D’Ambrosio som nyligen skrivit på ett nytt kontrakt med Inter skickar enkelt in reduceringen och bortalaget kan ta upp jakten på en kvittering. Det närmaste man kommer är ett hårt skott i stolpen från Eder efter en fin spelsekvens med Icardi. Som ett sista drag byts Joao Mario in med tio minuter kvar att spela. Inter lyckas att vaska fram ett par chanser till där Perisic har en nick utanför och D’Ambrosio och Miranda får skottlägen inne i straffområdet. Det vill sig dock inte för bortalaget som åker på en blytung förlust mot bottenlaget Crotone.





Tankar efter matchen

Det känns som att Inter kastar bort säsongen här med de senaste matcherna. Den struktur och det fina spel som vi såg när Pioli kom in i klubben är som bortblåst. Istället är det spekulationer om vem som sitter på tränarbänken nästa säsong. Jag kan tycka att det är otroligt tröttsamt att klubben inte kan hitta någon kontinuitet och att det hela tiden är tränaren som får gå. Som det ser ut nu så är det väldigt ovisst om laget ska kunna rycka upp sig i slutet av säsongen och hur laget kommer att se ut när säsongen drar igång under hösten 2017. Det är tråkigt att behöva konstatera det efter det fina spel som laget visade upp vid Piolis inträde i klubben.

Forza Inter!