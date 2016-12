Studio Nerazzurro: En välbehövlig 3-poängare när Inter utmanövrerade Lazio

Första halvlek

Andra halvlek

Sammanfattning

Forza Inter!

Handanovic; D’ambrosio, Miranda, Murillo, Ansaldi; Brozovic, Kondogbia; Candreva, Banega, Perisic; Icardi.Nagatomo (Ansaldi) 63’, Palacio (Banega) 74’, Gabriel Barbosa (Candreva) 86’.Marchetti; Basta, De Vrij, Wallace, Patric; Parolo, Biglia, Milinkovic-Savic; Felipe Anderson, Immobile, Lulic.***Efter att ha startat de två senaste matcherna med en trebackslinje så valde Pioli att ställa upp med en mer utpräglad fyrbackslinje, där D’ambrosio och Ansaldi ansvarade för ytterbackspositionerna. I mål stod Handanovic och framför honom, i vanlig ordning, Miranda och Murillo. Med både Joao Mario och Felipe Melo avstängda så fick istället Banega och Kondogbia chansen från start, tillsammans med Brozovic på innermittfältet. På topp startade kaptenen Icardi flankerad av Candreva och Perisic.Lazio pressade högt och tog tag i taktpinnen inledningsvis. Första målchansen kom efter bara 30 sekunder när Felipe Anderson rullade upp Interförsvaret på sin kant och sedan passade vidare till Immobile som testade Handanovic med ett direktskott. Efter en jobbig matchinledning där Inter har svårt att ta sig igenom Lazios lagdelar så lyckades man ändå käka sig in i matchen och rulla boll på ett kontrollerat sätt. Inters första chans kom efter knappa kvarten när Perisic rann igenom på vänsterkanten och slog in ett inspel mot Icardi som inte lyckades få iväg ett skott. De farligaste chanserna fick istället Lazio som i 18:e minuten återigen tog sig fram på högerkanten genom Felipe Anderson som hittade en helt omarkerad Immobile strax utanför boxen som drog iväg ett skott som än en gång höll Handanovic på tårna. Efter 25 minuter var det som så många gånger förr hönsgård i Interförsvaret när Felipe Anderson drev bollen från sin högerkant förbi samtliga Interförsvarare och hamnade helt ren mot Handanovic, men lyckades lyckligtvis inte förvalta avslutet. Inters första hörna kom efter 38 minuter när Milinkovic-Savic nickade undan Banegas frispark. Första halvlek slutade 0-0 efter en ganska jämn tillställning där Lazio trots allt hade de farligaste chanserna.I andra halvlek kom Inter ut på plan med en helt annan glöd och självförtroende. Man dominerade inledningsvis och skapade många farliga chanser. Det mesta i anfallsväg flöt genom Candreva som flera gånger fick iväg inlägg från sin högerkant mot både Perisic och Icardi, som inte lyckades få bollen i mål. Men så kom det till slut – Banega vinner bollen utanför boxen av Milinkovic-Savic efter en tilltrasslad situation, vänder upp och drar upp den i nättaket. 1-0 Inter, minut 54. 2 minuter senare drar D’ambrosio iväg på offensiv löpning(!), får bollen av Candreva och slår in bollen mot Icardi som hinner före De Vrij och nickar in den i borte hörnet. Efter att ha tagit en 2-0 ledning så fortsätter Inter att pressa högt och skapar flera farliga målchanser. Kanske skulle man dessutom haft en straff när Biglia kom sent in i en tackling på Icardi i eget straffområde. I 63:e minuten byttes en helt godkänd men kortbelastad Ansaldi ut mot Yuto Nagatomo . Med en fortsatt hög press så lyckades man skaffa sig ett farligt frisparksläge 65:e minuten. En lurig frisparksvariant där Banega rullade fram en omarkerad Icardi som på något vis får bollen igenom 5 försvarare och in bakom Marchetti i målet. 3-0 var därmed ett faktum.Matchen fortsätter att gå Inters väg som var fyllda av självsäkerhet, och Lazio lyckades knappt skapa någonting. Efter dryga 70 minuter hittar Banega återigen fram till Icardi i djupled som får till ett bra skott som dessvärre styrs ut till hörna. I minut 74 bytte Palacio av en trött Banega som spelade upp sig rejält i andra halvlek och som stundtals visade upp sina absoluta spetskvalitéer. Mot slutet blev matchen ganska avslagen och Inter försökte mest ligga på kontringar. Nagatomo hittade fram med ett inlägg mot Palacio på bortre stolpen som serverade Icardi som hafsade upp bollen i kryssribban.I minut 86 fick återigen Gabriel Barbosa komma in istället för Candreva, och vilket inhopp han gör! Under sina dryga 5 minuter på plan så hinner han med att överstega, tittfinta, rabonapassa och hetsa igång publiken. Det var minst sagt en spelsugen Gabriel som verkligen ville bjuda på show, och även om det inte mynnade ut i något konkret så var det otroligt glädjande att se. Så länge som vi har väntat på det här ögonblicket.Efter en minst sagt omtumlande höst så var 3 poäng oerhört viktigt för att få med en fot i kampen om Champions League platserna. Efter förra årets juldebacle mot just Lazio som i stort sett lade grunden för den fiaskosäsong som var 2015/16 så var det här en otroligt skön vinst. Med 3 raka vinster i Serie A så ser Piolis mannar ut att börja reda ut den här kaotiska säsongsinledningen. Nu väntar en välbehövlig vila och förhoppningsvis kan få vi knappa in ytterligare på lagen framför.