Studio Nerazzurro: Europa League allt längre bort efter ännu en förlust

Efter förlusten mot Sassuolo har laget nu gått 8 raka matcher utan vinst, och Europa League är allt längre bort.

Vi är nu uppe i 8 raka utan vinst och 4 raka förluster, vilket inte går att försvara överhuvudtaget. I och med Milans poäng och Fiorentinas vinst igår så är vi nu ännu längre bort från den där förskräckliga Europa League-platsen. Det enda positiva med de senaste förlusterna alltså.

I en match där egentligen hela klubben gett upp sedan lång tid tillbaka så fanns det en spelare som man bör lyfta fram: Eder. Han är långt ifrån den bästa eller mest graciösa spelaren genom Inters historia men han är tveklöst den spelare som visar mest vilja och alltid kämpar tills domaren blåser av. Idag gjorde han ett mål och skapade ytterligare några farliga chanser, men det som karaktäriserar Eder mest är när Sassuolo kommer i ett 2-mot-2 läge och Eder är den som springer hem och bryter bollen. Ja, hans teknik sviker både honom och oss alltför många gånger och han bränner alldeles för många lägen, men, i detta Inter så bör vi hylla dem som hyllas bör, och Eders inställning är en av väldigt få framförhållningar idag.

Med Pioli out inför sluttampen på säsongen så fick Stefano Vecchi hoppa in som interrimtränare för andra gången den här säsongen. Med både Miranda och Medel otillgängliga så fick Andreolli fortsatt förtroende tillsammans med Murillo i mittförsvaret. Även Kondogbia fick avstå efter utvisningen han drog på sig mot Genoa.Första halvlek var inget att hänga i granen precis, om det nu var någon som väntade sig något annat. Det var en matchbild som passade Sassuolo väldigt bra som bara behövde ligga på rätt sida bollen. Även om Inter kontrollerade matchen så hade man väldigt svårt att skapa farliga chanser, och därför uteblev även målen. Den farligaste chansen fick Icardi som efter en hörna fick pannan på bollen bara en meter från mål men stolpen kom ivägen. Sassuolo trivdes bra med att ligga lågt och försvara även om anfallsspelet i stort sett var obefintligt – dvs fram till den 35:e minuten. Murillo drev upp med bollen och insåg först när det var för sent att han hamnat i en press han inte kunde ta sig ur. Några sekunder och en tappad boll senare låg bollen i mål efter att vikarien Iemello enkelt kunnat placera in den bredvid Handanovic. Första halvlek slutade 0-1 och då hade dessutom Curva Nord passat på att gå på lunch.En missnöjd Vecchi gjorde 2 byten redan i paus då Eder och Ansaldi ersatte Joao Mario och Nagatomo. Det dröjde inte länge innan Eder satte sitt avtryck i matchen när han redan i första minuten av andra halvlek tog sig igenom försvaret men misslyckades med att sätta bollen i mål. Den ”entusiastiska” inledningen fick ett abrupt slut när Iemello fick göra sitt andra för dagen när försvaret var alldeles för loja och tillät Iemello smyga in på borte stolpen och enkelt sätta in bollen från nära håll. Vad som hände efter det var mer av akademisk betydelse. Inter verkade inte vilja spela fotboll, Curva Nord hade som sagt gått på lunch och resten av supportrarna passade mest på att njuta av solen. Eder däremot ville annat och satte dit ett distinkt långskott i bortre hörnet i den 70:e minuten och helt plötsligt vaknade hela San Siro till liv igen. Stefano Vecchi hörde fansens entusiasm och bytade in Gabriel Barbosa med kvarten kvar. Tyvärr räckte det inte hela vägen men sista kvarten visade i alla fall lite av den viljan man vill se hos spelarna. 1-2 blev slutresultatet, och därmed är Inter nu uppe i 4 raka förluster.