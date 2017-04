Studio Nerazzurro: Fina hemmaformen räckte inte till

Med 9 vinster på de 10 senaste hemmamatcherna så var förhoppningarna höga inför måndagsdrabbningen mot Sampdoria. Tyvärr blev det inte som man hade tänkt sig och Genualaget kunde ta med sig alla pinnarna hem till Ligurien. Nu väntar en jobbig säsongsavslutning om man ska lyckas knipa de sista Europaplatserna.

Brozovic – lika briljant som han kan vara, lika usel kan han också få för sig att vara. Idag var en sådan dag. Finns det läge att sälja så är det bara att göra det och aldrig blicka tillbaka.

En befarad ankelskada på Gagliardini som fick bytas i paus. Förhoppningsvis inget allvarligt eftersom få spelare är så viktiga som är för detta laget.

Med 9 poäng upp till tredjeplatsen och med både Atalanta och Lazio före i tabellen så blir det återigen en desperat slutforcering i jakten på Europaplatserna. Champions League kan vi nog drömma om. Dessutom med Milan som bara är ett poäng bakom så kan den här hittills fina Pioli-sejouren vända drastiskt, och det gäller att inte tappa fattningen.

Som sig bör så var det hemmalaget Inter som befäste ett kraftigt spelövertag i inledningen och höll stadigt i bollen. Det var också Inter som skapade första målchansen när Candreva missade ett superläge efter en retur från målvakten Viviano. Med fyra centrala mittfältare så var det fritt fram för Candreva och Perisic att attackera längs kanterna, och det var också genom dessa som Inter skapade sina bästa chanser. Efter den inledande pressen från Inters sida så lugnade spelet ner sig halvvägs in i halvleken. Det var också då Quagliarella hittade en målchans från ingenstans och drog iväg en kanonträff som träffade stolpen. Detta var dock bara en av få målchanser från Sampdoria som trots att de tilläts ha en del boll aldrig lyckades etablera ett spel på Inters planhalva. Efter en lugn period så kom till slut ledningsmålet i den 36:e minuten när D’ambrosio styrde in bollen i mål efter en snabb och påpasslig hörna. Bara några minuter senare fick Sampdoria sin bästa målchans när Bruno Fernandes fick iväg en raket i stolpen och på returen missade den Interscoutade Patrik Schick öppet mål. Två stolpträffar alltså men fortsatt 1-0 till hemmalaget som gick in i omklädningsrummet med ett ganska rättvist resultat.Kondogbia fick ersätta Gagliardini direkt från start som fick bytas ut pga skada. I andra halvlek tilläts Sampdoria skapa alldeles för mycket chanser och det dröjde inte länge innan det straffade sig. På en kort slagen hörna fintar Bruno Fernandes bort Brozovic som skulle spela en huvudroll i denna matchen. Bollen hittar till slut fram till Schick som ur en misstänkt offsideposition får en dobbe på bollen och slår in kvitteringen. Ett sömnigt Inter som bara inte får släppa in sådana mål. Efter kvitteringen så började man vakna till i alla fall. Man tog tillbaka kontrollen på matchen och skapade anfall efter anfall, utan att riktigt komma igenom med sista passen. Den bästa chansen kom med 20 minuter kvar när Candreva serverade Icardi som bara behövde lägga in bollen i tom kasse från någon meter. Givetvis ska det där vara mål alla dagar i veckan även om bollen studsar upp lite i skottögonblicket. Farligare än sådär blev det inte riktigt och istället var det Sampdoria som skulle vända denna matchen. I den 83:e minuten fick Torreira med sig en otroligt lätt frispark som lika gärna kunde varit gult kort för filmning. Och på den efterföljande frisparken så var Brozovic framme återigen, och denna gången bestämde han sig för att vara målvakt och räddade bollen med handen. Efter det absurda ingripandet och en säker straff på det av Quagliarella så var det tack och adjö för denna dagen. Inter kom aldrig tillbaka efter det och efter en svag andra halvlek med en del tveksamma aktioner och konstiga byten (att Brozovic inte fick utgå var för mig ett mysterium) så förtjänade man kanske inte det heller.