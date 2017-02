Studio Nerazzurro: Gabigol hjälte efter segdragen historia

I en händelsefattig match mot ett svårforcerat Bolognaförsvar så drog ändå Inter det längsta strået när man vann med 1-0. Gabriel Barbosa fick agera hjälte när han satte sitt första mål för Inter i slutminuterna.

Efter den fina form som Inter visat upp sedan Pioli tog över så ska man nog förvänta sig mycket mer än det de visat upp än så länge. Matchen började ganska trevande och inget av lagen bjöd på några spektakulära målchanser. Bologna, som väntat, låg lågt med sitt lag och gjorde det svårt för Inter. Efter dryga 10 minuter kom så matchens dittills bästa målchans. Perisic tog sig förbi på vänsterkanten och slog in ett inlägg som överraskande nog hittade igenom Bolognas försvar och landade på fötterna hos Palacio som missade öppet mål. Även om bollen kom överraskande så skulle det där givetvis vara mål alla dagar i veckan.Inter fortsatte att bolla runt men hade svårt att komma någonvart. Sista delen av halvleken spenderades mest genom att passa runt bollen i backlinjen. Till vår tröst så skapade inte Bologna heller något i offensiv väg utan verkade ganska nöjda med ett 0-0 resultat. Med totalt 6 skott från båda lagen tillsammans så kan vi bara konstatera att den här halvleken inte var någon höjdare.Om första halvleken var ett bottennapp så var andra halvlek i alla fall lite mer händelserik. Inter var laget som tog tag i taktpinnen och kontrollerade det mesta av bollinnehavet. Men som i första halvleken så hade man fortfarande otroligt svårt att komma till målchanser. Det dröjde inte mer än 10 minuter innan Pioli offrade Murillo för att kunna formera en mer offensiv fyrbackslinje, men ändå såg det fortfarande rätt så krampaktigt ut. Mitten av planen var belägrad av en Bolognamur som tvingade ut bollen mot kanterna som antingen ledde till bolltapp eller misslyckade inläggsförsök.Med kvarten kvar så insåg Pioli att någonting måste göras för att kräma ur ett ledningsmål, och bytte därmed in både Gabriel Barbosa och Ever Banega som offensiva krafter under slutforceringen. Efter mycket om och men så lyckades Banega skära igenom hela Bolognaförsvaret med en boll i djupet mot D’ambrosio som i sin tur slog in den mot en omarkerad Gabriel Barbosa. Ett förlösande ledningsmål – både för Inter och Gabigol som äntligen fick göra sitt första mål – i sin tredje match mot Bologna. Mot slutet fick vi se en massiv forcering av hemmalaget som också skapade sin farligaste målchans när Torosidis friläge räddades av Handanovic. Men 0-1 blev det, även om det satt långt inne.Efter att ha blivit bortskämda med fint spel och anfallsfotboll på senaste tiden så krävs det mycket mer än såhär om vi faktiskt ska lyckas knipa en Champions League -plats. Även om en bortamatch mot Bologna som ställer 11 man bakom bollen inte är det enklaste att slå så är det just dessa matcher som är så viktiga att vinna för att sätta press på lagen ovanför i tabellen. Ska man se det positiva så är det här en match som vi de senaste säsongerna förmodligen istället hade förlorat med 1-0, men att vi ända lyckas hitta ett sent ledningsmål vill i alla fall få mig att tro att vi har något riktigt fint på gång. Dessutom skönt att Gabriel Barbosa fick göra sitt debutmål, och vi får hoppas att detta är början på en lång och framgångsrik karriär hos Inter.Medel och Miranda var de spelarna som riskerade en avstängning mot Roma nästa helg, och dessvärre för oss så får vi klara oss utan Miranda. Detta lär innebära att Medel och Murillo spelar tillsammans i försvaret, och då lär dessutom Ansaldi få chansen till vänster.