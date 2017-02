Studio Nerazzurro (Inter 1 - 3 Roma): Champions league allt längre bort

Inter tappar tre viktiga poäng i jakten på Champions Legue platserna då Roma blev för svåra på hemmaplan. Detta efter två fina mål från Nainggolan och en kylig straff av Perotti. Icardi gjorde Inters reducering och hamnade därmed åter i målprotokollet efter avstängningen från matchen mot Juventus.

Första halvlek

Inter ställde åter upp med en trebackslinje trots att Miranda saknades på grund av en avstängning. Därmed fick D’Ambrosio agera mittback tillsammans med Medel och Murillo. Ett Inter som även ställde upp med en rad mittfältare där Perisic och Candreva fick ansvar för kanterna medan Gagliardini, Joao Mario och Brozovic fick stångas i mitten. Därmed var det endast Icardi som kunde bidra med ett offensivt hot. Den första halvleken präglades av ett högt tempo med två högintensiva lag. Det var dock Roma som inledde bäst och kom till de farligaste målchanserna. Ett Roma som ställde upp med flertalet offensiva hot som Dzeko och Salah. Det var dock en annan målfarlig bortaspelare som skulle inleda målskyttet för de vinröda. Nainggolan tog sig förbi Gagliardini och skickade in 0-1 målet helt otagbart i Handanovic vänstra kryss. Det var ett välförtjänt mål för ett Roma som börjat klart bäst. Inter hade svårt att skapa farligheter och Icardi blev allt som oftast för ensam uppe på topp. Brozovic fick ett farligt läge som dock inte resulterade i några riktiga problem för Szczesny. Rom gick därmed till pausvila med en ett noll ledning.





Andra halvlek

I den andra halvleken var det Inter som öppnade starkast. Laget kom ut med en helt annan inställning och skapade en hel del farliga målchanser inledningsvis. Det var dock återigen Nainggolan som skulle sänka de blåsvartas hopp. I en snabb kontring från Roma så fick han gå mot mål ostört (medel borde ha pressat honom?) och återigen prickskjuta in ett mål i krysset (den här gången i Handanovic högra kryss). Därmed släcktes hoppet om att ta tre poäng. Pioli ville dock satsa allt på att försöka hitta en reducering och en kvittering. Han bytte in Eder och Gabriel Barbosa såväl som Banega. En reducering skulle det även bli då Icardi påpassligt hittade målet igen efter ett missriktat skottförsök från Perisic. Inter fortsatte att trycka på men Roma var fortsatt sylvassa då de fick chansen att ställa om. I matchens slutskede får Dzeko kliva in i straffområdet och Medel fäller honom. Domaren pekar rättmätigt på straffpunkten då chilenaren aldrig når bollen. Perotti kan enkelt rulla in straffen som ger bortalaget 3-1 och de tre viktiga poängen. Värt att notera var dock det faktum att Eder sparkades ner i straffområdet och borde ha fått en straff. Det är tråkigt att behöva konstatera att Inter återigen blir blåsta på en solklar straff. Detta till trots så förlorar man matchen mot ett bättre lag. Man kommer inte upp i den nivå som man besitter och borde kunna bjuda upp till hårdare motstånd. Särskil som man spelar på hemmaplan med ett så pass starkt lag på pappret. Tyvärr räcker laget inte till trots de fina nyförvärven och det pånyttfödda spelet under Pioli. Frågan är om drömmen om Champions League fortfarande lever? Isåfall måste man ta platsen på Napolis bekostnad. Klart är att Inter inte har råd att tappa särskilt många fler poäng den här säsongen om drömmen ska bli verklighet.

Tankar efter matchen

Frågan är om det var rätt att spela med en trebackslinje när man saknade Miranda. Försvarsspelet såg väldigt virrigt ut stundtals. Frågan är också om det var rätt att spela med Brozovic istället för Banega/Eder. En matchotränad Brozovic såg inte speciellt bra ut i en så pass viktig match som Roma på hemmaplan med siktet på Champions League. Tyvärr är det bara att konstatera att laget har en del kvar för att nå upp till de tre bästa lagen i ligan. Detta då man förlorar borta mot Napoli och Juventus samtidigt som man förlorar hemma mot Roma. Alla dessa matcher under Piolis ledning. Det är dessa matcher som avgör om man har någonting att göra i den finaste av klubblagsturneringar. Nu är det bara att ta nya tag och blicka framåt mot matchen mot Cagliari. Det positiva är att Napoli också tappade tre poäng vilket gör att avståndet iallafall inte ökade. Nya tag nästa helg!

Forza Inter!