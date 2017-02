Studio Nerazzurro: Segersviten bruten

Efter en otroligt välspelad första halvlek så är det Juventus som tar ledningen i halvlekens slutskede med ett stenhårt avslut av Cuadrado direkt efter en hörna. Det blir också matchens enda mål där Juventus stänger ner och gör allt för att dra ner på tempot i den andra halvleken. Frustrationen mot domaren leder till att Perisic drar på sig ett rött kort i matchens slutskede.

Första halvlek

Vi bjöds på en otroligt bra match under den första halvleken där tempot var väldigt högt. Det var hög kvalitet på såväl individuella prestationer som på passningar och speluppbyggnader. Pioli valde att ställa upp med en trebackslinje där Medel fick spela tillsammans med Miranda och Murillo i mittförsvaret. På kanterna var det D’Ambrosio och Candreva som fick ansvaret. På detta vis behövde man inte ställa upp med varken Ansaldi eller Nagatomo. D’Ambrosio fick ansvara för vänsterkanten för ovanlighetens skull. Det skulle visa sig vara ett bra taktiskt drag då framförallt Medel var den spelare som skötte sig bäst. Med ett klokt försvarsspel låg han ständigt på rätt sida för att stänga ner Higuain i djupled.

Med denna defensiva grunduppställning saknade dock Inter något i offensiven. Dock så ska man komma ihåg att man möter Juventus på bortaplan. De gånger man kom upp så skapades en hel del farliga lägen där Joao Mario hade ett skott tätt utanför som verkligen hade kunnat hota Buffon om bollen hade varit på mål istället. Det var även två situationer i den första halvleken som mycket väl kunde ha resulterat i en straffspark för Inter. Jag tänker på situationen då D’Ambrosio dras otroligt hårt i tröjan innan Gagliardini får skottmöjligheten i straffområdet. Jag tänker även på den situation då Icardi är påväg ur straffområdet men får en vårdslös tackling av Mandzukic. Båda situationerna är tillräckligt klara där domarna mycket väl hade kunnat peka på straffpunkten. Tråkigt nog är det otroligt svårt att få en straffspark borta mot Juventus fortfarande.

Det är istället Juventus som tar ledningen då Cuadrado skickar in bollen med otrolig kraft direkt efter en hörna. Ett skott som är otagbart då den kommer med den hastighet som den gör. Ett mål som sänker Inter som inte kommer tillbaka in i matchen på samma vis som innan målet.



Andra halvlek

Målet som avslutar den första halvleken spelar Juventus i händerna. På hemmaplan är man nämligen experter på att stänga ner matcher för att få precis det resultat som man är ute efter. Laget drar ner på matchtempot. Allting tar väldigt lång tid. Det blir väldigt många avblåsningar och det delas ut en hel del gula kort. Pioli försöker att förändra genom att plocka in spelare som Kondogbia, Eder och Palacio. Riktigt farligt blir det dock aldrig. Det är istället Juventus som har de farligaste chanserna i den andra halvleken där Pjanic har en fin frispark och Mandzukic en farlig nick. Pjanic har även ett farligt avslut på den första stolpen och Handanovic håller laget kvar i matchen.

Men i matchens slutskede när tiden håller på att rinna ut så är inte Inter tillräckligt desperata. Man behöver skicka långt och hota i Juventus straffområde. I slutskedet av matchen får man trots allt till en hörna. Till och med Handanovic springer upp från sitt mål och vill hjälpa till. Efter en bra slagen hörna får Inter en väldigt billig frispark emot sig då domarteamet hittat en situation med Murillo. Något Interspelarna har mycket svårt att förstå. Med flertalet protester efter en lång rad av tveksamma beslut så rinner det över för många av Interspelarna. Perisic säger något olämpligt till huvuddomaren och får ett rött kort.

Tankar efter matchen

Det är tråkigt att en sån här stormatch ska behöva handla om domarens och dennes insats. Det är dock beklagligt att det är flera tydliga straffsituationer som man väljer att blunda för. Det finns även skäl för Juventus att flagga för en straff där Medel möjligtvis tar bollen med händerna vid ett tillfälle i den andra halvleken. Något som domaren också missade. Sedan blir jag så frustrerad när Chiellini kastar sig i en solklar filmning (i slutet av den andra halvleken) och straffområdesdomaren står ett par meter från situationen och ändå ger frisparken till Juventus. Ja, Chiellini hålls något i tröjan i situationen innan men båda spelarna drar i varandra. Det är långt efter detta som Chiellini väljer att kasta sig med armarna högt i luften. Jag vet inte om det är otroligt dålig spelförståelse av den assisterande domaren eller om det bara är så att han inte vågar döma mot hemmalaget i det läget.

Inter står upp mot Juventus på bortaplan och gör stundtals en mycket bra insats där man framförallt ska ha beröm för den första halvleken. Med ett par annorlunda domslut hade den här matchen kunnat sluta annorlunda. Nu är det bara att ta nya tag om man fortsatt ska vara med och kämpa om platserna i toppen.

Forza Inter!