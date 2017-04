Knappast hans eget fel att han år 2017 fortfarande startar för Inter.

Studio Nerazzurro: Mardrömsmånaden fortsätter

April månad har inte tagit lätt på någon Interista och efter 0-1 mot Napoli har milanolaget nu sex raka matcher utan vinst.

Inter (4-2-3-1):

Handanovic; D’ambrosio, Medel, Murillo, Nagatomo; Gagliardini, Brozovic; Candreva, Joao Mario, Eder; Icardi.



Napoli (4-3-3):

Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.



Byten: Perisic (Joao Mario) 59’, Banega (Eder) 73’, Andreolli (Murillo) 77’.



Första halvlek:



Inter tvingades göra två förändringar strax innan matchen då både Miranda och Perisic drabbades av skador. Perisic var inte så allvarligt men fick ändå börja på bänken – in kom istället Eder och Murillo. Även Brozovic fick starta istället för Kondogbia. Det var en match som startade ganska jämnt, där Napoli inte helt oväntat ville spela mer boll än Inter. De flesta chanserna fick Napoli även om de hade svårt att komma till riktigt bra lägen. Största hotet för Inter var stekheta Mertens som gick i djupet vid ett par tillfällen utan lycka.



Inter hade väldigt svårt att ta sig igenom Napolis press och fick för det mesta rulla runt bollen i försvaret utan att lyckas bryta sig igenom, och därmed uteblev målchanserna. Napoli var mycket tryggare med bollen och kom gång på gång igenom med skärande passningar genom Inters mittfält och försvar. På förhand krävdes det inget geni att gissa att Nagatomo skulle få huvudvärk när Insigne slår sina patenterade djupledsbollar mot Callejon på bortre ytan, och visst var det just Nagatomo som skulle få agera syndabock. På Insignes inlägg famlade japanen med bollen och serverade Callejon som bara behövde lägga in den i mål. 1-0 till Napoli efter första halvlek och fullt rättvist var väl det.



Andra halvlek:



Med 1-0 med sig i ryggen gick Napoli in i andra halvlek och fortsatte pressa Inter som fortfarande försökte spela sig fram till offensiv planhalva. Man kom längre än vad man gjorde i första halvleken men Napoli såg väldigt trygga ut och gjorde det svårt för Inter. Precis som i första halvlek så var det även i andra halvlek en stor brist på riktigt farliga målchanser, och i slutändan så var det ändå bortalaget som var närmare 2-0 än 1-1. Inter hade bara 2 skott på mål och var aldrig i närheten av att störa Napoli. Matchen tog aldrig fart och Napoli bevakade sin ledning ända in i mål och 1-0 blev därmed också slutresultatet.



Kommentarer:



Hade man förväntat sig och hoppats på en vinst ikväll så gör man det inte lätt för sig själv. Ett Inter som efter Piolis fina inledning haft en mardrömsmånad och som det går att argumentera för redan gått på semester för att slippa det ständigt eländiga



4 omgångar kvar nu och jag själv har inga förväntningar alls. Nu tackar vi för denna säsongen och vilar upp oss inför ännu fler sömnlösa nätter till hösten.



2017-04-30 23:07:27

