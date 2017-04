Candreva öppnade målskyttet i den första halvleken.

Studio Nerazzurro: Oavgjort i Milanoderbyt

Inter kom till hemmaderbyt med två raka förluster i bagaget. I den första halvleken visade man vilket lag man kan vara. I den andra halvleken visade man vilket lag man är.

Den första halvleken

Det var Milan som började bäst där man redan efter en minuts spel skapade flertalet farligheter som mycket väl kunnat ge bortalaget en tidig ledning. Det var framförallt Deulofeu som skapade oroligheter för Interförsvaret, där Medel hade stora problem att hänga med i djupled. Men Inter hade också kvalitet på sina yttrar där Candreva och Perisic skapade problem för bortalaget.



Att Gagliardini var tillbaka på Inters mittfält märktes tydligt då Kondogbia genast blir mer bekväm. Detta innebar att Medel kunde spela mittback tillsammans med Miranda. D’Ambrosio och Nagatomo fick varsin kant. Det var just Gagliardini som skulle öppna upp matchen då han med en fin boll hittade Candreva i djupled. I ett mycket svårt läge lyckas Candreva hitta en lucka på Donnarumma och gav därmed Inter ledningen i matchen.



Inter gör en riktigt bra halvlek och jag skulle framförallt vilja lyfta fram Joao Mario och Gagliardini som både gör riktigt bra insatser på det centrala mittfältet. Mario håller på att växa ut till den spelaren som man köpte in i somras. Det handlar om att hitta rätt balans bakom honom i banan så att han känner att han har möjligheten att kliva fram och bidra offensivt.



Då Candreva givit Inter ledningsmålet från högerkanten så ville inte Perisic vara sämre från sin vänsterkant. I slutet av den andra halvleken väggar han med Icardi och tar sig förbi Milanförsvaret på ett imponerande sätt. Sedan slår han en perfekt avvägd passning som Icardi bara kan raka in i öppet mål. Inter visar upp vilken högstanivå som finns i laget och vilken effektivitet som finns i de avslutande momenten. Icardi gör sitt första mål i ett Milanoderby.



Den andra halvleken

I den andra halvleken är det tydligt att Inter endast spelar för att behålla ledningen till slutsignalen går. Det offensiva spelet via kanterna är som bortblåst och det mesta handlar istället om att försvara ledningen. Något som ska visa sig vara oklokt.



Pioli tvingas byta ut Perisic mot Eder i mitten av den andra halvleken. Kroaten får en stor ispåse kring knät och får se resterande del av matchen från läktarplats. När det återstår tio minuter plockar han även av planens bästa spelare (Joao Mario) till förmån för Murillo. Laget går ner på en fembackslinje och ger ytterligare signaler till Milan om att det endast är försvar som gäller i slutet av matchen.



Milan tillåts ta över spelet allt mer och skapar en hel del farligheter för Interförsvaret. Bacca är ett ständigt hot och Deulofeu slutar aldrig springa. Tillslut kommer också reduceringen då Romagnoli sular in bollen efter en fast situation. Med sju minuter kvar får Milanspelarna hoppet om att även kvitteringen är möjlig.



Vid 90 minuter visar fjärdedomaren skylten om tilläggstid (5 minuter). Inter väljer att göra ett taktiskt byte vid samma klockslag vilket bör rendera i 30-60 sekunder ytterligare tilläggstid. När klockan har passerat fem minuter så visar inte domaren något tecken för att blåsa. Inte heller när klockan passerat sex minuter. Nu går tankarna till alla gånger som Juventus tillåtits spela på övertid och domaren inte blåser för än dess att de gjort sin kvittering. Milan får spela ytterligare en minut och lyckas hitta kvitteringen i den 97:e matchminuten då Zapata karatesparkar bollen i ribban och in.



Tankar efter matchen

Inter har en otroligt hög högstanivå med spelare som Perisic, Candreva, Joao Mario och Icardi. Tyvärr så har laget även visat att man inte riktigt håller nivån över en hel match eller en hel säsong. Kvaliteten på spelet varierar för mycket och man kan leda ett derby med 2-0 för att lika lätt tappa i matchens slutskede. Man kan vinna mot Juventus och förlora mot Crotone. Det talas om en storsatsning på nyförvärv till sommaren. Frågan är vilka av nyckelspelarna som blir kvar. Kan man exempelvis behålla Perisic? Vill Handanovic fortsätta? Stannar kapten Icardi?



Om man väljer att plocka in en hel del nya spelare i sommar så tror jag en nyckelfaktor blir vilken mentalitet som dessa spelarna besitter. Inter behöver få in fler vinnarskallar. Fler spelare som inte skulle acceptera en förlust mot ett lag som Sampdoria eller Chievo. Fler spelare som står upp för det svarta och blå ränderna på tröjan.



Hemmaderbyt mot Milan var på något sätt den sista chansen att visa för fansen att man fortfarande tror på Europaspel och att man vill kämpa i slutskedet av ligan. Istället blev dagens insats en sammanfattning av Inters säsong, med höga toppar och djupa dalar.



Forza Inter!

2017-04-15 15:08:16

